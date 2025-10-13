Logo strona główna
Świat

Porwano ich razem, a Noa stała się symbolem ataków Hamasu. Po 2 latach znów spotka swojego chłopaka

Noa Argamani na gali TIME 100, kwiecień 2025
Izrael oczekuje na powrót zakładników. Relacja Jacka Tacika
Źródło: TVN24
Hamas uwolnił 20 żyjących zakładników przetrzymywanych od dwóch lat w Strefie Gazy. Jest wśród nich 32-letni Avinatan Or, porwany wraz ze swoją dziewczyną, Noą. Ona została odbita w czerwcu 2024 roku. Teraz, dzień po swoich urodzinach, połączy się z chłopakiem.

Noa Argamani jest jednym z symboli ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Tak ona, jak i jej chłopak - Avinatan, byli uczestnikami festiwalu muzycznego Supernova, niedaleko granicy ze Strefą Gazy. Nagranie z momentu porwania, na którym widać dziewczynę wiezioną na tyle motocykla i błagającą, by jej nie zabijać, obiegło świat. Z tego samego nagrania wynikało, że jej chłopak został zatrzymany przez kilku mężczyzn i zmuszony do trzymania rąk za plecami.

"Wszyscy myśleli, że będę brutalny". Trump o "swojej specjalności"
RELACJA

Symbol ataku i głos innych przetrzymywanych

Noa była jedną z czwórki zakładników Hamasu uwolnionych w czerwcu ubiegłego roku przez Siły Obronne Izraela (IDF) w rejonie obozu dla uchodźców al-Nusajrat w Strefie Gazy. W niewoli spędziła dokładnie osiem miesięcy. Jak inforowały media, w trakcie porwania kobieta czterokrotnie uniknęła śmierci: w samym momencie porwania, podczas linczu - gdy trafiła do Strefy Gazy, po wystrzeleniu rakiety przez izraelską armię oraz podczas operacji uwolnienia. Krótko po uwolnieniu odwiedziła w szpitalu swoją nieuleczalnie chorą matkę. Kobieta marzyła, by przed śmiercią zobaczyć córkę; zmarła niecały miesiąc po jej uwolnieniu.

Noa po odbiciu z rąk Hamasu zaangażowała się w działania na rzecz reszty przetrzymywanych zakładników. W marcu odwiedziła w Białym Domu prezydenta Donalda Trumpa.

"Stoję tutaj, ściskając rękę prezydentowi i będąc głosem tych, którzy nadal są w niewoli - ich bólem, ich nadzieją, ich desperacką tęsknotą za wolnością. Jestem wdzięczna za ten moment, ale to nie może się na tym skończyć" - pisała na Instagramie, gdzie śledzi ją obecnie ponad 160 tys. osób.

Został porwany na oczach żony i dzieci. Wraca do rodziny
Hamas uwolnił 20 zakładników, w tym Avinatana

Ile razy uniknął śmierci przez dwa lata niewoli Avinatan? Gdy uwalniano Noę, strona izraelska informowała, że w rękach terrorystów nadal przebywało 130 zakładników. Do dziś dożyło 20 osób. W poniedziałek rano uwolniono pierwszych siedmiu mężczyzn, a następnie kolejnych 13. Jak informuje "The Times of Israel", zostali oni przekazani Czerwonemu Krzyżowi w południowej Gazie, a następnie izraelskie siły specjalne miały je przewieźć do przygranicznej bazy wojskowej, gdzie mieli zostać poddani wstępnej kontroli i spotkać się z rodzinami.

Noa Argamani na gali TIME 100, kwiecień 2025
W niedzielę Noa ukończyła 28 lat. Wśród życzeń od instagramowych znajomych powtarzało się jedno - by jak najszybciej dostała swój urodzinowy prezent i połączyła się z Avinatanem.

Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych
Autorka/Autor: am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Avalon

