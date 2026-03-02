Logo strona główna
Świat

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Relacje korespondentów TVN24

molenda tacik bojan 03032026
Operacja Izraela na terenie Libanu. Relacja Jacka Tacika
Źródło: TVN24
Po ataku USA i Izraela na Iran trwa wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Sytuację relacjonują korespondenci TVN24. Jacek Tacik i Wojciech Bojanowski są w Izraelu, zaś Artur Molęda - w Omanie.

W sobotę rano USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran. W niedzielę Iran potwierdził informację o śmierci przywódcy - ajatollaha Alego Chameneiego, a także wielu wysokich rangą urzędników wojskowych i politycznych.

ZOBACZ: Co teraz dzieje się w Iranie i w regionie? Sprawdź w naszej relacji na żywo

Teheran odpowiedział, atakując między innymi amerykańskie bazy wojskowe w innych krajach regionu. W nalotach w Zatoce Perskiej - od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn - uszkodzone zostały budynki, zakłócone było funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej.

Eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie relacjonują korespondenci TVN24 Jacek Tacik, Wojciech Bojanowski oraz Artur Molęda.

Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni

Loty na Bliski Wschód. Ekspert o tym, co mają zrobić podróżni

Wiktor Knowski
Jakie nastroje panują po śmierci ajatollaha? Nie wszyscy tańczą na ulicach

Jakie nastroje panują po śmierci ajatollaha? Nie wszyscy tańczą na ulicach

Artur Molęda w Omanie

Artur Molęda relacjonował we wtorek z Omanu. Jak mówił, od poniedziałku w tym kraju obowiązuje czwarty stopień zagrożenia.

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza wszystkim, którzy mieli zaplanowane wycieczki przyjazd do tego kraju - przekazał.

Klatka kluczowa-264688
"Obowiązuje czwarty stopień zagrożenia". Relacja Artura Molędy z Omanu
Źródło: TVN24

- To ważne w kontekście potencjalnego planu ewakuacyjnego z Dubaju. Wielu Polaków zdecydowało się właśnie na taki krok, żeby przekroczyć granicę Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Omanem i dojechać bezpośrednio do stolicy, Maskatu, na lotnisko i stąd odlecieć do jakiegoś europejskiego kraju - opisywał.

MSZ odradza podróże do tych państw
MSZ odradza podróże do tych państw
Źródło: TVN24

Jacek Tacik z Jerozolimy

Korespondent TVN24 Jacek Tacik relacjonował skutki ataku na Iran jeszcze w niedzielę ze Stambułu w Turcji. Od poniedziałku robi to z Jerozolimy w Izraelu. We wtorek opowiadał o izraelskiej operacji w Libanie. - Izraelska armia wkroczyła na południe Libanu. Co prawda nie jest to jeszcze pełnoskalowa interwencja. Jak przekonuje izraelska armia, na razie te działania są ograniczone - relacjonował. - Libańska armia wycofała się z południa na północ. Cały czas izraelskie myśliwce ostrzeliwują południe Bejrutu, stolicy tego kraju, który jest przyczółkiem libańskiego Hezbollahu - mówił.

Operacja Izraela na terenie Libanu. Relacja Jacka Tacika
Źródło: TVN24

W poniedziałek informując o irańskim ataku na miasto Beer Szewa, około 90 kilometrów na południe od Jerozolimy mówił że "krater, który powstał od uderzenia irańskiej rakiety, ma dwa metry głębokości".

Jak wygląda sytuacja w Izraelu? Relacja Jacka Tacika z Jerozolimy
Źródło: TVN24

- Tutaj w Jerozolimie co kilka godzin słychać alarm przeciwbombowy. Mieszkańcy schodzą do schronów, wyczekują. Na niebie pojawiają się irańskie rakiety, słychać eksplozje i później życie wraca w miarę do normy - opisywał Tacik.

Co się dzieje w Iranie i na Bliskim Wschodzie? Relacja Jacka Tacika ze Stambułu
Źródło: TVN24

Relacje Wojciecha Bojanowskiego

W mieście Bet Szemesz w środkowym Izraelu przebywał w poniedziałek z kolei Wojciech Bojanowski, który opowiadał na antenie TVN24 o sytuacji po atakach odwetowych Iranu.

- Zaczęło się od alarmu (...), ludzie pobiegli do schronu, który znajduje się w pobliżu synagogi i właśnie precyzyjnie w to miejsce trafiła rakieta - mówił. Dodał, że wskutek uderzenia zmarło 9 osób, a 35 zostało rannych.

Izreal po atakach odwetowych Iranu. Relacja Wojciecha Bojanowskiego z Bet Szemesz
Źródło: TVN24

- To jest miejsce, w którym Izrael najdotkliwiej ucierpiał i właśnie z tego względu był tu dzisiaj premier [Benjamin - red.] Netanjahu - opowiadał Bojanowski.

- Życie wszystkich w Izraelu jest przerywane alarmami (informującymi) o tym, że zbliżają się rakiety. Takie alarmy słychać średnio co dwie, trzy godziny - opisywał.

"Rytm dnia i nocy wyznaczają alarmy". Relacja Wojciecha Bojanowskiego z Bet Szemesz
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn, Justyna Sochacka /lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

