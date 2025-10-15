Logo strona główna
Świat

Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej

miss indie konkurs shutterstock_1795721233
Indie. Policja patroluje ulice po gwałtownych protestach w Ladakh
Źródło: Reuters
23-letnia Muskan Sharma wystartowała w wyborach Miss Rishikeshu. Na czołówki mediów trafiła jednak nie z tego powodu. Do sieci wyciekło nagranie, na którym kłóci się z mężczyzną, który wtargnął na próby dzień przed konkursem.
Kluczowe fakty:
  • W mieście Rishikesh w Indiach mężczyzna wtargnął na próby konkursu piękności, który próbował zatrzymać. Nagranie z jego kłótni z jedną z uczestniczek trafiło do sieci.
  • 23-letnia Muskan Sharma postawiła się mężczyźnie, zwracając mu uwagę, że ma takie samo prawo wyboru jak on.
  • Dzień później kobieta wygrała konkurs piękności. - Poczułam się jak Miss Universe - powiedziała.

Do incydentu doszło 3 października, w przeddzień konkursu Miss Rishikeshu, podczas przerwy na lunch. - Siedziałyśmy, odpoczywałyśmy i śmiałyśmy się, kiedy weszli - opowiadała Sharma o intruzach. Jednym z mężczyzn był lokalny przywódca hinduskiej organizacji o nazwie Rashtriya Hindu Shakti Sangathan. Mężczyzna sprzeciwiał się na nagraniu spódnicom i zachodnim sukienkom, które miała na sobie Sharma i inne uczestniczki. - Koniec z modelingiem, wracajcie do domu - słychać, jak mówi na nagraniu.

Od dekady jest w więzieniu, oskarżono go o zabójstwo na drugim końcu świata

Od dekady jest w więzieniu, oskarżono go o zabójstwo na drugim końcu świata

Jej stopy nie dotkną ziemi. 3-latka została żyjącą boginią

Jej stopy nie dotkną ziemi. 3-latka została żyjącą boginią

"Widziałam, jak moje marzenia rozpadają się na moich oczach"

Sharma postawiła się mężczyźnie. - Dlaczego nie zamkniecie sklepów, które je (zachodnie ubrania - red.) sprzedają? - zapytała. Następnie pouczyła go, że powinien poświęcić swoją energię na rzeczy bardziej gorszące niż kobiecy ubiór - takie jak picie alkoholu i palenie. - Zaraz za drzwiami jest sklep, w którym sprzedają papierosy i alkohol. Czemu go nie zamkniecie? Najpierw powstrzymajcie te rzeczy, to wtedy ja przestanę nosić takie ubrania - dodała.

Mężczyzna warknął na kobietę, odpowiadając: "nie mów mi, co mam robić", na co ona odparła: "skoro ty masz prawo wyboru, my też". - Nasza opinia jest tak samo ważna jak twoja - dodała. Argumentowała również, że takie ubrania pozwalają jej nosić rodzice. Do kłótni dołączyły inne uczestniczki oraz organizatorzy konkursu. Bhatnagar i jego grupa, grożący przerwaniem pokazu, zostali wyprowadzeni przez kierownika hotelu.

Jak pisze BBC, Sharma relacjonowała, że zareagowała "spontanicznie". O modelingu i udziale w konkursie marzyła od dziecka. - Widziałam, jak moje marzenia rozpadają się na moich oczach. Jedyne pytanie, jakie wtedy miałam w głowie, to czy konkurs się odbędzie? Czy dam radę przejść po wybiegu? Czy cała moja ciężka praca pójdzie na marne? - mówiła.

Miss Rishikeshu 2025. Wygrana Sharmy

Konkurs odbył się zgodnie z planem, a Sharma została ukoronowana Miss Rishikeshu 2025. - Byłam szczęśliwa, że ​​stanęłam w swojej obronie i wygrałam. To było jak podwójne zwycięstwo. To mały konkurs w niewielkiem miejscowości, ale dzięki niemu poczułam się jak Miss Universe - mówiła Sharma. Stwierdziła również, że to matka nauczyła ją, aby walczyła o swoje i korona należy się również jej.

Wierzy, że jej historia zachęci teraz inne kobiety do walki o siebie i o to, co słuszne. - Korona była dla mnie zawsze sprawą drugorzędną. Ważniejsze było zachęcanie kobiet do przeciwstawiania się niesprawiedliwości, do mówienia o tym, co słuszne - dodała. Ma w planach udział w kolejnych konkursach piękności.

Rishikesh. Miejsce kultu

75-tysięczne miasto Rishikesh leży u podnóży Himalajów nad brzegiem Gangesu i jest uważane za święte miejsce hinduizmu. Co roku przyjeżdżają tam rzesze turystów oraz pielgrzymów. W 1968 roku w lokalnej aśramie, czyli pustelni, kilka tygodni spędzili członkowie zespołu The Beatles.

Konkursy piękności są popularnie w Indiach od 1994 roku, kiedy Sushmita Sen zdobyła koronę Miss Universe, a Aishwarya Rai - tytuł Miss World. Obie zostały czołowymi aktorkami w Bollywood, a wiele innych kobiet poszło w ich ślady. W małych miasteczkach konkursy piękności uznaje się za przepustkę do sukcesu.

Sprzeciw wobec zachodnich ubrań w Indiach nie jest niczym nowym - pisze BBC. Wiele osób łączy je z "moralnym upadkiem" młodych osób. Dziewczęta są często dyskryminowane z powodu ubrań.

pc

TVN24 HD
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mart//am

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Indie
