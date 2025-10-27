Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Krytykuje, a nawet troluje Trumpa. I właśnie zapowiedział, że rozważy start w wyborach

pap_20250612_2LP
Ponad 7 milionów Amerykanów wzięło udział w protestach "No Kings", jak podali organizatorzy
Źródło: Reuters
Czy Gavin Newsom rzuci wyzwanie następcy Donalda Trumpa, lub jemu samemu? Gubernator Kalifornii i jeden z najbardziej wyrazistych przeciwników obecnego prezydenta USA właśnie przyznał w wywiadzie, że zamierza rozważyć start w następnych wyborach prezydenckich.

W niedzielę 58-letni demokratyczny gubernator zapowiedział w wywiadzie dla "CBS News Sunday Morning", że zamierza rozważyć możliwość kandydowania po przyszłorocznych midterm (wyborach środka kadencji). To wybory przypadające w okolicach połowy kadencji urzędującego prezydenta USA. Zapytany, czy "poważnie przemyśli" możliwość ubiegania się o urząd prezydenta, Gavin Newsom wyznał: - Tak, gdybym stwierdził inaczej, byłoby to kłamstwo. A ja nie mogę kłamać.

Pocisk wystrzelony na pokazie wojskowym trafił pojazdy na autostradzie
Dowiedz się więcej:

Pocisk wystrzelony na pokazie wojskowym trafił pojazdy na autostradzie

Wyrazisty oponent Trumpa

Gavin Newsom pełni obecnie funkcję gubernatora Kalifornii i jest to jego druga kadencja. Gdy zakończy się, w styczniu 2027 roku, nie będzie miał już prawa ubiegać się o reelekcję. Jak pisze "The New York Times" obserwatorzy amerykańskiej polityki już od dawna wymieniają go jako potencjalnego kandydata w wyborach prezydenckich. Jest uznawany za jednego z głównych przeciwników obecnego prezydenta, ale też swoistą przeciwwagę dla polityki Trumpa i jego administracji. To on głośno sprzeciwiał się, gdy Trump zdecydował o wysłaniu Gwardii Narodowej do Los Angeles, albo gdy w kongresie procedowano zmianę układu okręgów wyborczych, nie tylko w zarządzanej przez niego Kalifornii, ale też Teksasie.

Ale do wyborców trafia też inaczej. Np. za pośrednictwem mediów społecznościowych., gdzie... troluje styl Trumpa. W lecie tego roku dość standardowy profil jego biura na portalu X, zaczął mocno przypominać wpisy samego Trumpa, przedstawiając Newsoma, jako "ULUBIONEGO GUBERNATORA AMERYKI" (tak właśnie pisane). Przypominać nie tylko wyglądem, ale też charakterystycznym dla prezydenta stylem, widocznym na co dzień na jego platformie Truth Social. Jak zauważa "NYT" zaczęły pojawiać się przechwałki, lekceważące przezwiska oponentów, długie i pokrętne dygresje i mnóstwo wykrzykników.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Źródło: JOHN G. MABANGLO/PAP/EPA

"Wiele kont w mediach społecznościowych próbowało, dla śmiechu, naśladować prezydenta Trumpa. Ale tylko jedno należy do urzędującego gubernatora" - pisał w sierpniu nowojorski dziennik. "To tylko podążanie za jego przykładem. Jeśli macie problem z tym, co publikuje, powinniście mieć też problem z tym, co on publikuje, jako prezydent" - odpowiadał krytykom Newsom.

Wokalista protestuje po nagraniu z Trumpem w koronie. "Nie wyobrażam sobie..."
Dowiedz się więcej:

Wokalista protestuje po nagraniu z Trumpem w koronie. "Nie wyobrażam sobie..."

Walczy z Trumpem "jego własną bronią"

Jak pisał we wrześniu "Washington Post", Newsom zaczął walczyć z Trumpem "jego własną bronią", a prezydent USA "połknął przynętę". Gubernator stał się dzięki temu de facto przywódcą "ruchu oporu demokratów". Gubernatorowi udało się "wypełnić pustkę po przywódcach" Partii Demokratycznej i doprowadzić do sytuacji, w której jest uważany za jednego z najpopularniejszych potencjalnych kandydatów demokratów w wyborach prezydenckich w 2028 roku - oceniał waszyngtoński dziennik.

Jak pisze "The New York Times", na liście potencjalnych demokratycznych kandydatów w tej chwili pojawiają się jeszcze dwa nazwiska - byłego burmistrza Chicago Rahma Emanuela oraz byłej wiceprezydentki Kamali Harris.

Kalifornia wyprzedziła Japonię
Dowiedz się więcej:

Kalifornia wyprzedziła Japonię

BIZNES

Autorka/Autor: Adam Michejda

Źródło: The New York Times, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: JOHN G. MABANGLO/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
KaliforniaDonald TrumpUSAWaszyngton
Czytaj także:
Małgorzata Manowska
Kolejny krok w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
Wjechał w barierki na moście Poniatowskiego
WARSZAWA
Mężczyzna chciał wypłacić 50 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Nieuprawnione wypłaty z kont w całym kraju. Santander wydał oświadczenie
Poznań
Kadr z nagrania opublikowanego w grupie "Serock dla wszystkich"
Zakłada pelerynę i maskę, zagląda w okna. Apel do świadków
WARSZAWA
Rafał Romanowski, Robert Telus
PiS zawiesił posłów w związku ze sprzedażą działki pod CPK
Wybory prezydenckie w Kamerunie 2025
92-latek wygrał wybory prezydenckie. Zakazano dyskusji o jego zdrowiu
Świat
25 1010 pis kat kurski-0007
Nowy pomysł PiS na media publiczne. Wnioski z konwencji w Katowicach
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew przeciw gigantowi w sprawie cen
BIZNES
imageTitle
Maskotka w kształcie rakiety balistycznej. Władze łyżwiarstwa reagują
EUROSPORT
Atak na policjantkę w komisariacie (zdj. ilustracyjne)
Wszedł do szkoły i zaatakował pracownika. Groził mu śmiercią
Łódź
imageTitle
Świetne wieści w sprawie Lewandowskiego tuż po El Clasico
EUROSPORT
cpk2
Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura
BIZNES
imageTitle
Groźny incydent na torze F1. "Mogłem ich zabić"
EUROSPORT
Ryś europejski - zdj. poglądowe
Martwy ryś na środku drogi. "Moment nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje"
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ministerstwo ma umowę z amerykańską firmą. "To krok milowy"
BIZNES
psy3
Chłopiec jedzie na hulajnodze, za nim ruszają psy. Nagranie
Katowice
Leki na otyłość to przełom w medycynie
Otyłość skraca życie. "Leczymy przewlekłą, nawracającą chorobę"
Zdrowie
Sala zabaw, w której doszło do wypadku 11-latki
11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Ruch prokuratury
Lublin
Bamako, stolica Mali
Zabrakło paliwa, zamknięto szkoły i uniwersytety w całym kraju
Świat
shutterstock_2581314549
"Wątroba w tej maszynie dosłownie żyje". To szansa na więcej transplantacji
Zdrowie
Berlin, Niemcy
"Dramatyczna sytuacja" w Niemczech
BIZNES
imageTitle
Kamery ujawniły, co rozgoryczony gwiazdor Realu wykrzykiwał po zmianie
EUROSPORT
pap_20240417_2E5
Szczere słowa żony sprawiły, że poddał się leczeniu
Kultura i styl
Strzelił w pistoletu pneumatycznego
Siedem lat więzienia dla 17-latka za strzał w oko. Poszkodowanemu ma zapłacić 700 tysięcy
WARSZAWA
Kadr z serialu "To: Witajcie w Derry"
Premiera długo zapowiadanej produkcji tuż przed Halloween
Kultura i styl
11 osób zatrzymanych przez policję
Zatrzymano 11 członków grupy przestępczej powiązanej z pseudokibicami
Wrocław
shutterstock_2611011309
Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić
BIZNES
imageTitle
Majchrzak dalej przed Hurkaczem w najnowszym rankingu ATP
EUROSPORT
Pizza. - Za obalanie mitów związanych z nią obrywam najczęściej - mówi Alberto Grandi
Zamiast na interwencję pojechał na pizzę. Policjant z zarzutami
Świat
Matura z polskiego. Arkusze egzaminacyjne
Ukraiński na maturze. Kto w końcu go wprowadził?
Michał Istel
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica