Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Atak na klientów wielkiego banku. Nowe informacje

shutterstock_1918025429
Rzeczniczka prokuratury o śledztwie w sprawie nieuprawnionych wypłatach z kont banku Santander
Źródło: TVN24
Co najmniej 490 osób jest pokrzywdzonych działaniami sprawców, a łączna suma strat jest wstępnie szacowana na około dwa miliony złotych - powiedziała o ataku na klientów banku Santander Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

W weekend policja przyjęła wiele zgłoszeń od osób, z których kont zostały wypłacone pieniądze. Santander Bank Polska ogłosił w niedzielę, że jego monitoring wykrył przestępcze transakcje przy użyciu kart płatniczych klientów i że "wdrożył rozwiązania, które uniemożliwiły przestępcom dalsze działania".

Bank zapewnił w poniedziałek, że poszkodowani klienci otrzymali zwrot pieniędzy, a sprawa zgłoszona została prokuraturze. Santander zaznaczył, że nadal pracuje nad analizą tego incydentu, współpracując z organami ścigania oraz operatorem.

Śledztwo w sprawie wszczęła w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Jego prowadzenie powierzono Zarządowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Bydgoszczy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom

Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom

Z kraju
Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić

Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić

Tech

Rzeczniczka prokuratury o śledztwie i poszkodowanych

- To postępowanie jest zbiorcze, ponieważ ma w zamyśle obejmować wszystkie osoby poszkodowane działaniami sprawców. Zakładamy, że za tym przestępstwem stoją członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, którzy za pomocą środków technicznych uzyskali nieuprawniony dostęp do kart bankomatowych klientów banku, a następnie dokonywali wypłat gotówki w bankomatach na terenie kraju - powiedziała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.

Jak zaznaczyła, nad tą sprawą "już w zasadzie od weekendu pracują wyspecjalizowani funkcjonariusze bydgoskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości".

- Oni aktualnie analizują bardzo dużą liczbę danych, które spływają do funkcjonariuszy. Odrębne zawiadomienie w tej sprawie złożył sam bank, który również współpracuje tutaj z organami ścigania w zakresie tego procesu wykrywczego - powiedziała.

Adamska-Okońska powiedziała, że pokrzywdzonych jest co najmniej 490 osób. - Badamy około 600 nieuprawnionych transakcji, a łączna suma strat jest wstępnie szacowana na około dwa miliony złotych. Jeżeli chodzi o pojedyncze sumy, które padały łupem złodziei to były to kwoty od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych - mówiła.

Wiele wskazuje na to, że atak na klientów banku Santander to tzw. skimming, czyli sczytanie danych z kart płatniczych i wykorzystanie ich do nieuprawnionych wypłat pieniędzy z bankomatów. Rzeczniczka prokuratury apelowała, aby uważać przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów.

- Sprawcy bowiem korzystają z takich urządzeń jak bardzo małe kamery, które rejestrują wpisywany przez klienta banku kod PIN. Zanim więc zaczniemy wypłacać pieniądze z bankomatu, rozejrzyjmy się, czy nie widzimy w tym bankomacie bądź nad bankomatem podejrzanych urządzeń.

Bank wyjaśnia

Monika Nowakowska, przedstawicielka banku Santander, tłumaczyła w rozmowie z reporterem TVN24, że w trakcie analiz bank "zidentyfikował i skutecznie usunął podatność występującą w procesie przesyłania danych z firmy Euronet (operatora bankomatów) do banku". - Umożliwiała on wykorzystanie skimmowanych danych z paska magnetycznego kart - dodała.

Zaznaczyła, że incydent był krótkotrwały. - Niezwłocznie wykryto i zablokowano tę możliwość przestępcom - podkreśliła.

Dodała, że środki zostały w całości zwrócone klientom.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Yavdat/Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_203417077
Sąd ogłasza upadłość znanego kantoru wymiany walut
Donald Tusk
Tusk: już nigdy nie użyję tego skrótu
ludzie, ulica, przechodnie
"Niewykluczone, że już w listopadzie". Głos z RPP
Pieniądze
Bankomat
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom
Stacja Łukoil w Moskwie
Rosyjski gigant reaguje na sankcje. "Najbardziej znacząca decyzja"
Ze świata
shutterstock_2520822051
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców
Moto
prad cena shutterstock_2104862663
Ważna deklaracja ministra w sprawie mrożenia cen prądu
Pieniądze
cpk1
"Nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o takie transakcje"
Donald Trump
Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
Ze świata
pap_20250428_1M1
Węgry "uzależnione”. Orban leci do Trumpa, bo ten "się myli"
TVN24
amazon magazyn shutterstock_1514808617
Tysiące osób mają stracić pracę. Fala zwolnień
Ze świata
Mark Carney
Carney: negocjacje trwały aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy
Ze świata
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
"Droga, która może uratować NATO przed agresją Putina"
Moto
Karol Nawrocki
Jest oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego
Seniorzy
Bon senioralny. "Kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych"
Dla seniora
Władimir Putin
Putin wypowiada umowę USA
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Setki milionów na lotnisko. "Decyzja miała charakter czysto polityczny"
CPK
Rzecznik prokuratury o śledztwie w związku z kontrowersyjną sprzedażą
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew przeciw gigantowi w sprawie cen
Tech
cpk2
Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ministerstwo ma umowę z amerykańską firmą. "To krok milowy"
Tech
Berlin, Niemcy
"Dramatyczna sytuacja" w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2611011309
Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić
Tech
cpk3
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS
shutterstock_76795522
Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów
Moto
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
Ze świata
Scott Bessent
"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"
Ze świata
shutterstock_2276222483
Polska jak Sycylia? Eksperci alarmują
Nieruchomości
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Polacy wśród poszkodowanych. Norweski minister reaguje
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica