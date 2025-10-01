Logo strona główna
Świat

Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca z floty cieni

EN_01663837_2188
Francja prowadzi dochodzenie w sprawie objętego sankcjami tankowca
Źródło: LSEG / GIANLUCA BALLONI / ESTONIAN POLICE AND BORDER GUARD HANDOUT
Na pokład tankowca Boracay podejrzanego o przynależność do floty cieni weszli francuscy żołnierze - poinformowała agencja AFP. Wobec jednostki zakotwiczonej w rejonie miasta Saint-Nazaire we Francji jest prowadzone dochodzenie.

Tankowiec Boracay, objęty sankcjami przez Wielką Brytanię i Unię Europejską, jest obecnie zakotwiczony w pobliżu francuskiego miasta Saint-Nazaire. Jak poinformowała we wtorek prokuratura, wszczęto dochodzenie po tym, jak załoga jednostki nie przekazała informacji o jej przynależności państwowej i nie podporządkowała się poleceniom. Kreml oświadczył, że nie posiada informacji na temat tankowca.

AFP - powołując się na zdjęcia wykonane z powietrza - podała, że w środę na pokład jednostki weszli żołnierze. Źródło wojskowe potwierdziło agencji, że tankowiec został zatrzymany w minioną sobotę (27 września) w celu kontroli i że odpowiedni zespół wszedł na pokład.

Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca z floty cieni
Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca z floty cieni
Źródło: DAMIEN MEYER/AFP/East News

Tankowiec był już wcześniej zatrzymany

244-metrowy tankowiec, obecnie pływający pod banderą Beninu i używający nazw Boracay i Pushpa, został zbudowany w 2007 roku. Jednostka na początku tego roku była zatrzymana przez władze Estonii w związku z pływaniem pod nieważną banderą. Jest również objęta sankcjami przez Wielką Brytanię i Unię Europejską.

Jak przekazała agencja - powołując się na dane MarineTraffic - tankowiec wypłynął z rosyjskiego portu w Primorsku 20 września. Następnie przepłynął Morze Bałtyckie, minął Danię i wpłynął na Morze Północne. Później skierował się na zachód przez kanał La Manche.

Dane o ruchu statków pokazują, że zbudowany w 2007 roku tankowiec był śledzony przez francuski okręt wojenny po okrążeniu północno-zachodniego krańca Francji, a następnie zmienił kurs i skierował się na wschód, w kierunku francuskiego wybrzeża.

Boracay
Boracay
Źródło: DAMIEN MEYER/AFP/East News

Incydent z dronami w Danii. Macron: byłbym bardzo ostrożny

Jak podkreślały media we Francji, obecność tankowca jest niepokojąca nie tylko ze względu na jego przynależność do kremlowskiej floty cieni, ale dlatego, że jego nazwa pojawiła się w związku z niedawnymi incydentami związanymi z przelotami dronów nad Kopenhagą i Norwegią. Według doniesień medialnych, po tych incydentach zidentyfikowano na Bałtyku trzy statki i jednym z nich był właśnie tankowiec Pushpa.

Władze duńskie nie potwierdziły, że tankowiec jest podejrzany o związek z przelotami dronów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, że byłby "bardzo ostrożny" w sprawie ewentualnego związku pomiędzy tankowcem a niedawnymi incydentami z użyciem dronów w Kopenhadze.

Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki o słowach Zełenskiego

Zamknąć Bałtyk dla rosyjskich tankowców? Nawrocki o słowach Zełenskiego

Polska
Rosyjskie statki z floty cieni u brzegów Danii. W czasie incydentów z dronami

Rosyjskie statki z floty cieni u brzegów Danii. W czasie incydentów z dronami

Macron podkreślił zarazem, że za pośrednictwem floty cieni, liczącej od 600 do 1000 jednostek, Rosja finansuje w około 40 procentach swój wysiłek wojenny podczas trwającej inwazji na Ukrainę.

Według UE jednostka jest powiązana z transportem rosyjskiej ropy i produktów naftowych, a także prowadzi od czasu do czasu "ryzykowne operacje transportowe". Władze brytyjskie uznały, że statek uczestniczy w działaniach mających na celu zdestabilizowanie Ukrainy bądź też uzyskanie korzyści czy wsparcia ze strony władz rosyjskich. Dziennik "Le Parisien" podał, że tankowiec figuruje również na "czarnej liście" Kanady, Nowej Zelandii i Szwajcarii.

pc

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: DAMIEN MEYER/AFP/East News

