Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca z floty cieni

Tankowiec Boracay, objęty sankcjami przez Wielką Brytanię i Unię Europejską, jest obecnie zakotwiczony w pobliżu francuskiego miasta Saint-Nazaire. Jak poinformowała we wtorek prokuratura, wszczęto dochodzenie po tym, jak załoga jednostki nie przekazała informacji o jej przynależności państwowej i nie podporządkowała się poleceniom. Kreml oświadczył, że nie posiada informacji na temat tankowca.

AFP - powołując się na zdjęcia wykonane z powietrza - podała, że w środę na pokład jednostki weszli żołnierze. Źródło wojskowe potwierdziło agencji, że tankowiec został zatrzymany w minioną sobotę (27 września) w celu kontroli i że odpowiedni zespół wszedł na pokład.

Tankowiec był już wcześniej zatrzymany

244-metrowy tankowiec, obecnie pływający pod banderą Beninu i używający nazw Boracay i Pushpa, został zbudowany w 2007 roku. Jednostka na początku tego roku była zatrzymana przez władze Estonii w związku z pływaniem pod nieważną banderą. Jest również objęta sankcjami przez Wielką Brytanię i Unię Europejską.

Jak przekazała agencja - powołując się na dane MarineTraffic - tankowiec wypłynął z rosyjskiego portu w Primorsku 20 września. Następnie przepłynął Morze Bałtyckie, minął Danię i wpłynął na Morze Północne. Później skierował się na zachód przez kanał La Manche.

Dane o ruchu statków pokazują, że zbudowany w 2007 roku tankowiec był śledzony przez francuski okręt wojenny po okrążeniu północno-zachodniego krańca Francji, a następnie zmienił kurs i skierował się na wschód, w kierunku francuskiego wybrzeża.

Incydent z dronami w Danii. Macron: byłbym bardzo ostrożny

Jak podkreślały media we Francji, obecność tankowca jest niepokojąca nie tylko ze względu na jego przynależność do kremlowskiej floty cieni, ale dlatego, że jego nazwa pojawiła się w związku z niedawnymi incydentami związanymi z przelotami dronów nad Kopenhagą i Norwegią. Według doniesień medialnych, po tych incydentach zidentyfikowano na Bałtyku trzy statki i jednym z nich był właśnie tankowiec Pushpa.

Władze duńskie nie potwierdziły, że tankowiec jest podejrzany o związek z przelotami dronów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, że byłby "bardzo ostrożny" w sprawie ewentualnego związku pomiędzy tankowcem a niedawnymi incydentami z użyciem dronów w Kopenhadze.

Macron podkreślił zarazem, że za pośrednictwem floty cieni, liczącej od 600 do 1000 jednostek, Rosja finansuje w około 40 procentach swój wysiłek wojenny podczas trwającej inwazji na Ukrainę.

Według UE jednostka jest powiązana z transportem rosyjskiej ropy i produktów naftowych, a także prowadzi od czasu do czasu "ryzykowne operacje transportowe". Władze brytyjskie uznały, że statek uczestniczy w działaniach mających na celu zdestabilizowanie Ukrainy bądź też uzyskanie korzyści czy wsparcia ze strony władz rosyjskich. Dziennik "Le Parisien" podał, że tankowiec figuruje również na "czarnej liście" Kanady, Nowej Zelandii i Szwajcarii.

