Świat Donald Trump zwołuje naradę. Chodzi o Iran Adrian Wróbel |

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać (nagranie z 5.05)

"Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej" - napisał Donald Trump w swoim serwisie Truth Social. Określając swoje warunki wobec Iranu, dodał, że cieśnina Ormuz "musi być natychmiast otwarta, bez opłat, dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach".

Post Donalda Trumpa na TruthSocial

Podkreślił, że wszystkie miny morskie - jeśli takie pozostały - zostaną usunięte. Poinformował też, że Amerykanie usunęli wiele takich min poprzez detonację. Całkowitym oczyszczeniem akwenu z pozostałych ładunków ma zająć się Iran - zapowiedział Trump.

Trump: nie dojdzie do żadnej wymiany pieniędzy, do odwołania

Amerykański prezydent zapowiedział też, że zapasy wzbogaconego uranu, które określił jako pył nuklearny, zostaną wydobyte przez USA w koordynacji z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej. Zaznaczył, że oprócz Amerykanów takie techniczne możliwości mają tylko Chińczycy. Poinformował również, że zapasy zostaną zniszczone.

"Nie dojdzie do żadnej wymiany pieniędzy, do odwołania. Inne sprawy, dużo mniej istotne, zostały uzgodnione. Spotkam się teraz w Situation Room, by podjąć ostateczną decyzję" - oświadczył Trump. Słynny Situation Room w Białym Domu znany jest jako centrum, w którym prezydenci Stanów Zjednoczonych dowodzą podczas największych kryzysów.

Według Iranu, komentarze prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące ewentualnego porozumienia z Teheranem to "mieszanka prawdy i fałszu" - poinformowała w piątek irańska półoficjalna agencja prasowa Fars, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Z kolei wysoko postawione ⁠irańskie ⁠źródło ⁠poinformowało agencję Reuters, że ⁠między Iranem a USA jest już polityczne zrozumienie, ale negocjacje nie są zakończone.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie

W czwartek media w USA podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu.

Źródła związane z amerykańską administracją potwierdziły te doniesienia.

Pomimo rzekomego finalizowania negocjacji, amerykańskie wojsko przeprowadziło w środę nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie, który - według informacji przedstawicieli władz USA - stwarzał zagrożenie dla sił Stanów Zjednoczonych i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz.

Z kolei wojska irańskie ostrzelały w nocy ze środy na czwartek cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej bez uzgodnienia z irańskimi siłami bezpieczeństwa - poinformowała w czwartek irańska telewizja państwowa Irib.

