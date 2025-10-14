Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Zaryzykuję". Trump odwrócił się do Meloni

Donald Trump
Trump o Meloni: Jest piękną młodą kobietą
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump w poniedziałek opisał włoską premier Giorgię Meloni jako "piękną młodą kobietę", podczas gdy ta stała za nim podczas szczytu liderów w egipskim kurorcie Szarm el-Szejk.

W rozmowach pokojowych w Szarm el-Szejk udział wzięło ponad 20 światowych przywódców. Wśród nich król Jordanii, emir Kataru, prezydenci Francji, Turcji, premierzy Kanady i Wielkiej Brytanii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump witał liderów, mając ich za swoimi plecami.

"Nie masz nic przeciwko?"

Szefową włoskiego rządu Trump przywitał, mówiąc, że jest "piękną młodą kobietą". - Nie wolno mi tego powiedzieć, bo zwykle oznacza to koniec kariery politycznej - stwierdził amerykański przywódca. - Ale zaryzykuję - kontynuował. - Nie masz nic przeciwko, żeby nazwać cię piękną, prawda? Bo jesteś piękna. Bardzo dziękujemy za przybycie. Doceniamy to - dodał, odwracając się w stronę Giorgii Meloni.

Reakcja włoskiej premier nie była w pełni widoczna, ponieważ plecy Trumpa zasłaniały kamery, ale można było dostrzec jej uśmiech, zanim odwrócił się, by do niej przemówić.

Giorgia Meloni i Donald Trump w Szarm el-Szejk (13.10.2025)
Giorgia Meloni i Donald Trump w Szarm el-Szejk (13.10.2025)
Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Portal France24 przypomina, że "Trump był już wcześniej krytykowany za seksistowskie uwagi", przypominając, że w ubiegłym roku federalny sąd apelacyjny podtrzymał orzeczenie ławy przysięgłych, które uznało go za winnego molestowania seksualnego i zniesławienie dziennikarki E. Jean Carroll.

Plan pokojowy Trumpa

Podczas szczytu pokojowego w Egipcie Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i emir Kataru Tamim bin Hamad al-Thani podpisali plan pokojowy. Choć dotąd nie opublikowano treści dokumentu, Biały Dom sugerował, że jest to upubliczniony już wcześniej 20-punktowy plan pokojowy Trumpa. Pierwsza jego faza obejmowała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich i wymianę więźniów, do czego już doszło.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jeśli cię lubi, to uściska. A jeśli nie?

Jeśli cię lubi, to uściska. A jeśli nie?

Wanda Woźniak
Plan pokojowy Trumpa podpisany. "To zajęło trzy tysiące lat"

Plan pokojowy Trumpa podpisany. "To zajęło trzy tysiące lat"

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpGiorgia MeloniEgipt
Czytaj także:
Czerwony Krzyż, transport do Strefy Gazy palestyńskich więźniów zwolnionych przez Izrael
Izrael zwrócił ciała niektórych Palestyńczyków
Świat
Pomarańczowy kolor dyni jest wynikiem wysokiej zawartości w niej witaminy A i beta-karoten
Nasiona dyni obniżają cholesterol. Mogą też pomóc na prostatę
Zdrowie
pap_20211206_1ET
"Nie ten, co trzeba". Noblista przez pomyłkę mianowany szefem komisji antydopingowej
Świat
USA. Samolot rozbił się na autostradzie, nie żyje małżeństwo
Katastrofa podczas próby lądowania na autostradzie
Świat
Tragiczny wypadek na A4 w Katowicach
Roztrzaskane bmw i śmierć 19-latka. Zatrzymano dwóch nastolatków
Katowice
shutterstock_2486131245
Słynny deptak nie będzie zabytkiem. Będzie odwołanie do ministerstwa
Kraków
Kilkadziesiąt lekarzy stanie przed sądem we Wrocławiu (zdjęcie ilustracyjne)
Zmiany w zwolnieniach lekarskich. "Żeby te przepisy były jak najbardziej ludzkie"
BIZNES
Urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii to przełom dla osób z cukrzycą
Pompy insulinowe po 26. roku życia? Lekarze: to nie gadżet, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjenta
Piotr Wójcik
Matan Angrest
Tak zmieniła ich niewola Hamasu. Zakładnicy na zdjęciach przed i po uwolnieniu
Świat
Łukasz Mejza
Konsekwencje dla Mejzy? Oświadczenie rzecznika PiS
Polska
Ministerstwo Finansów
O tyle mogą wzrosnąć ceny alkoholu
BIZNES
imageTitle
Z archipelagu na mundial, powołanie przez LinkedIn. "Jesteśmy rozsiani po całym świecie"
EUROSPORT
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
METEO
Mieszkańcy korzystają z beczkowozów
Po kilku dniach mogą już korzystać z wody, ale po przegotowaniu
Szczecin
Diane Keaton nie żyje
Nie wiedzieli o chorobie Diane Keaton. Ale "zdali sobie sprawę, że coś jest nie tak"
Kultura i styl
Stacja Warszawa Falenica
Dwa dodatkowe tory, trzy tunele i jeden wiadukt na linii otwockiej
WARSZAWA
Autobus promujący Konkurs Chopinowski
Do tramwaju i pociągu metra dołączył "chopinowski" autobus
WARSZAWA
imageTitle
Nagrał wideo "najpoważniejszej kategorii". Znany sędzia przyznał się do zarzutów
EUROSPORT
Eutanazja dzieci w Kanadzie a zgoda rodziców. Co tu jest nieprawdą
FAŁSZKanada a eutanazja dzieci. Ten fake news ma drugie dno
Zuzanna Karczewska
Donald Tusk
Tusk: to jest tak głupie, że nawet nie chce mi się komentować
Polska
shutterstock_1099878668
Niepokojące dane. Większość badanych nie wie, co to deepfake
BIZNES
pap_20241202_0RN
Poseł nie chce "przesiedzieć w pociągu 10 godzin". "Po to PiS budowało drogi"
Polska
Ćwiczenia holenderskiej armii
Drony zakłóciły ćwiczenia holenderskich żołnierzy w Polsce
Polska
komputer klawiatura rece shutterstock_2505227273
Przechwycili jego korespondencję mailową, stracił 40 tysięcy euro
WARSZAWA
Zaparkował na kopercie, miał nieważną kartę żony
Karta nieważna od trzech lat, ale się "czepiają"
WARSZAWA
Ciężarówkę zatrzymano w Świecku
23 tony śmieci z Niemiec zatrzymane na granicy
Lubuskie
Mężczyzna zaatakował dziecko jadące hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)
Hulajnogą wjechał w matkę z wózkiem. Niemowlę złapał ojciec
Lubuskie
Dziennikarki w pierwszym rzędzie na konferencji prasowej ministra spraw zagranicznych Afganistanu Amira Chana Muttakiego
Oburzenie po konferencji ministra i "zdjęcie warte tysiąc słów"
Świat
Donald Tusk
Premier: zrobimy wszystko, żeby ratować tę firmę
BIZNES
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica