"Zaryzykuję". Trump odwrócił się do Meloni

W rozmowach pokojowych w Szarm el-Szejk udział wzięło ponad 20 światowych przywódców. Wśród nich król Jordanii, emir Kataru, prezydenci Francji, Turcji, premierzy Kanady i Wielkiej Brytanii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump witał liderów, mając ich za swoimi plecami.

"Nie masz nic przeciwko?"

Szefową włoskiego rządu Trump przywitał, mówiąc, że jest "piękną młodą kobietą". - Nie wolno mi tego powiedzieć, bo zwykle oznacza to koniec kariery politycznej - stwierdził amerykański przywódca. - Ale zaryzykuję - kontynuował. - Nie masz nic przeciwko, żeby nazwać cię piękną, prawda? Bo jesteś piękna. Bardzo dziękujemy za przybycie. Doceniamy to - dodał, odwracając się w stronę Giorgii Meloni.

Reakcja włoskiej premier nie była w pełni widoczna, ponieważ plecy Trumpa zasłaniały kamery, ale można było dostrzec jej uśmiech, zanim odwrócił się, by do niej przemówić.

Giorgia Meloni i Donald Trump w Szarm el-Szejk (13.10.2025) Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Portal France24 przypomina, że "Trump był już wcześniej krytykowany za seksistowskie uwagi", przypominając, że w ubiegłym roku federalny sąd apelacyjny podtrzymał orzeczenie ławy przysięgłych, które uznało go za winnego molestowania seksualnego i zniesławienie dziennikarki E. Jean Carroll.

Plan pokojowy Trumpa

Podczas szczytu pokojowego w Egipcie Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i emir Kataru Tamim bin Hamad al-Thani podpisali plan pokojowy. Choć dotąd nie opublikowano treści dokumentu, Biały Dom sugerował, że jest to upubliczniony już wcześniej 20-punktowy plan pokojowy Trumpa. Pierwsza jego faza obejmowała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich i wymianę więźniów, do czego już doszło.