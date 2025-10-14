"Zaryzykuję". Trump odwrócił się do Meloni

W rozmowach pokojowych w Szarm el-Szejk udział wzięło ponad 20 światowych przywódców. Wśród nich król Jordanii, emir Kataru, prezydenci Francji, Turcji, premierzy Kanady i Wielkiej Brytanii. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump witał liderów, mając ich za swoimi plecami.
"Nie masz nic przeciwko?"
Szefową włoskiego rządu Trump przywitał, mówiąc, że jest "piękną młodą kobietą". - Nie wolno mi tego powiedzieć, bo zwykle oznacza to koniec kariery politycznej - stwierdził amerykański przywódca. - Ale zaryzykuję - kontynuował. - Nie masz nic przeciwko, żeby nazwać cię piękną, prawda? Bo jesteś piękna. Bardzo dziękujemy za przybycie. Doceniamy to - dodał, odwracając się w stronę Giorgii Meloni.
Reakcja włoskiej premier nie była w pełni widoczna, ponieważ plecy Trumpa zasłaniały kamery, ale można było dostrzec jej uśmiech, zanim odwrócił się, by do niej przemówić.
Portal France24 przypomina, że "Trump był już wcześniej krytykowany za seksistowskie uwagi", przypominając, że w ubiegłym roku federalny sąd apelacyjny podtrzymał orzeczenie ławy przysięgłych, które uznało go za winnego molestowania seksualnego i zniesławienie dziennikarki E. Jean Carroll.
Plan pokojowy Trumpa
Podczas szczytu pokojowego w Egipcie Trump, prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i emir Kataru Tamim bin Hamad al-Thani podpisali plan pokojowy. Choć dotąd nie opublikowano treści dokumentu, Biały Dom sugerował, że jest to upubliczniony już wcześniej 20-punktowy plan pokojowy Trumpa. Pierwsza jego faza obejmowała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich i wymianę więźniów, do czego już doszło.
Autorka/Autor: wac//az
Źródło: Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters