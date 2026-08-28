Świat Czarnogóra spodziewa się ataków hybrydowych. Premier o danych operacyjnych Oprac. Aleksandra Sapeta |

Podgorica, stolica Czarnogóry Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: BORIS PEJOVIC/PAP

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W ramach negocjacji akcesyjnych między Czarnogórą a UE tymczasowo zamknięto 18 z 33 rozdziałów negocjacyjnych. Celem Podgoricy jest przystąpienie do Wspólnoty w 2028 roku.

"Dysponujemy informacjami operacyjnymi wskazującymi, że po ogłoszeniu zamknięcia rozdziałów negocjacyjnych nastąpi skoordynowane działanie hybrydowe z udziałem przedstawicieli władz co najmniej dwóch państw regionu. Według naszej wiedzy, działania te mają na celu destabilizację Czarnogóry przy spodziewanym wsparciu określonych sił politycznych oraz części mediów" - napisał na X czarnogórski premier.

"Jesteśmy świadomi tych zamiarów i znamy ich cel. Próby destabilizacji nie zmienią naszego kursu ani nie zatrzymają europejskiej drogi Czarnogóry - drogi, która jest ważniejsza niż doraźne interesy jakiegokolwiek ugrupowania politycznego" - zaznaczył Milojko Spajić.

Imamo ozbiljne bezbjednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja biti praćeno koordinisanim hibridnim djelovanjem, u koje su uključeni zvaničnici najmanje dvije države iz regiona.



Prema našim saznanjima, takve aktivnosti imaju za cilj… — Milojko Spajić (@MickeySpajic) August 27, 2026 Rozwiń Źródło: X

Napięte relacje Czarnogóry z sąsiadami

Spajić nie wskazał konkretnie, które państwa regionu mogłyby być zaangażowane w działania hybrydowe przeciwko Czarnogórze, ale w bieżącym roku odnotowano wzrost napięć na linii Belgrad-Podgorica.

Serbia zakazała wjazdu kilku czarnogórskim dziennikarzom po tym, jak prezydent Aleksandar Vuczić zapowiedział działania odwetowe w odpowiedzi na decyzję władz w Podgoricy o zakazie wjazdu dla Dragana Vuczicievicia - redaktora naczelnego bliskiego rządowi tabloidu "Informer".

Pod koniec maja w Czarnogórze ograniczono na sześć miesięcy możliwość retransmisji programów serbskiej telewizji "Informer", działającej przy tabloidzie.

Z drugiej strony, nierozwiązane kwestie sporne między Czarnogórą a Chorwacją mogą utrudnić Podgoricy zakończenie negocjacji akcesyjnych z UE. W lipcu ministerstwo spraw zagranicznych i europejskich Chorwacji ostrzegło, że rozwiązanie spornych kwestii między Podgoricą a Zagrzebiem jest niezbędne, aby Czarnogóra mogła zakończyć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską.

Chorwacki resort dyplomacji podkreślił w oświadczeniu, że "oczekiwania Chorwacji są jasne", wskazując na konieczność uregulowania kwestii dotyczących wojny z lat 90. towarzyszącej rozpadowi Jugosławii.

Wojska czarnogórskie uczestniczyły w oblężeniu Dubrownika w 1991 roku, a następnie na terenie Czarnogóry powstał obóz dla chorwackich jeńców. Zagrzeb domaga się odszkodowań dla więźniów obozu, kontynuacji prac nad odnalezieniem 14 osób zaginionych w czasie walk oraz ścigania sprawców zbrodni wojennych.