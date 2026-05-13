Świat Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna" Oprac. Paulina Borowska |

Zaledwie trzy miesiące po tym, jak ogłoszono plan budowy pierwszej Trump Tower w Australii, w środę pojawiła się informacja, że budynek jednak nie powstanie. The Trump Organization przekazała, że firma Altus Property Group, która miała wybudować wieżowiec, nie wywiązała się z niektórych finansowych warunków umowy.

Rzecznik organizacji dodał, że dyrektor firmy deweloperskiej David Young za niepowodzenie projektu obwinił "niektóre wydarzenia na świecie", ale według niego był to "chwyt mający na celu odwrócenie uwagi od jego własnych zaniedbań".

Wcześniej David Young poinformował, że jego firma nie wybuduje Trump Tower, ponieważ "w związku z Iranem i innymi rzeczami marka Trump staje się coraz mniej popularna w Australii". Takie oświadczenie przytoczyło CNN.

Trump International Hotel & Tower Gold Coast miał powstać w mieście Gold Coast na wschodnim wybrzeżu Australii, liczyć 91 pięter i 335 metrów wysokości, stając się tym samym najwyższym budynkiem w tym kraju. Miał się w nim mieścić luksusowy hotel z 285 pokojami, ekskluzywne centrum handlowe, restauracje i apartamenty. Wartość projektu szacowano na 1,5 miliarda dolarów australijskich (około 3,9 miliarda złotych).

Ogłoszenie zamiaru budowy wywołało kontrowersje i sprzeciw wśród mieszkańców Gold Coast, a jedna z petycji wzywających do zatrzymania projektu zebrała ponad 140 tysięcy podpisów.

We wpisie w mediach społecznościowych we wtorek Young ocenił, że marka Trump "stała się w tym kraju toksyczna dla Australijczyków", stwierdzając jednak, że sprzeciw wobec budowy był "rażąco niesprawiedliwy". Dodał, że prace nad budynkiem będą kontynuowane, ale nie będzie on nosił imienia amerykańskiego prezydenta.

Wieżowce Trump Tower znajdują się w różnych miastach na świecie, między innymi w Chicago, Las Vegas, Mumbaju, Stambule czy Manili. Najbardziej znany znajduje się w Nowym Jorku. Jego budowę ukończono w 1983 roku.