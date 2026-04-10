Akcja tureckich służb po ataku na izraelską placówkę. Zatrzymano blisko 200 osób
Do zdarzenia doszło we wtorek w pobliżu izraelskiego konsulatu w Stambule. W strzelaninie z policją zginął uzbrojony napastnik, a dwóch innych zostało rannych. Lekko rannych zostało też dwóch funkcjonariuszy. W sprawie wszczęto śledztwo.
Tureckie media poinformowały, że zabity napastnik miał 32 lata i był powiązany z tak zwanym Państwem Islamskim (IS). W 34 z 81 prowincji Turcji przeprowadzono akcję wymierzoną w organizację terrorystyczną.
Aresztowano dwóch napastników
Łącznie zatrzymano 198 osób podejrzanych o członkostwo w IS - przekazał dziennik "Hurriyet", powołując się na ministra sprawiedliwości Akina Gurleka. 12 z zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, w tym dwóch rannych napastników, którzy trafili do szpitala - poinformowało ministerstwo sprawiedliwości.
Władze prowincji Stambuł podały, że izraelskich dyplomatów nie było w placówce w Stambule od dwóch i pół roku.
Od wybuchu w 2023 roku wojny między palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas a Izraelem w okolicy izraelskiego konsulatu w Stambule na stałe rozmieszczono siły tureckiej policji.
