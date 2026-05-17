Świat

Ukraiński atak dronowy na Moskwę. Zełenski: nasze odpowiedzi są całkowicie uzasadnione

Charków. Zniszczenia po rosyjskim ataku z 16 na 17 maja
Ukraińskie drony nad Rosją. Uderzenia w regionie moskiewskim
Ukraina przeprowadziła ataki na Rosję. Drony spadły między innymi na rafinerię w obwodzie moskiewskim. Rosyjskie ministerstwo obrony określiło te naloty jako jedne z najsilniejszych. "Mówimy Rosjanom jasno: ich państwo musi zakończyć swoją wojnę" - napisał Wołodymyr Zełenski, komentując uderzenia.

Co najmniej trzy osoby zginęły w nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim, natomiast 12 zostało rannych, głównie w pobliżu wejścia do rafinerii ropy naftowej - poinformowały w niedzielę rano władze rosyjskiej stolicy.

Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że minionej nocy jego jednostki obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zestrzeliły łącznie 556 ukraińskich bezzałogowców. Jak zaznaczono, był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków. Według komunikatu ministerstwa drony przechwycono nad 14 rosyjskimi podmiotami federalnymi, okupowanym Krymem oraz Morzami Czarnym i Azowskim.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin powiadomił, że "technologia rafinerii" nie została uszkodzona, lecz drony uderzyły w trzy budynki mieszkalne. Dodał, że w ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie moskiewskim zestrzelono ponad 120 dronów.

Zełenski: sankcje dalekiego zasięgu

Ukraiński prezydent odniósł się do tych uderzeń w poście na platformie X. "Nasze odpowiedzi na rosyjskie przeciąganie wojny oraz ataki na nasze miasta i społeczności są całkowicie uzasadnione. Tym razem ukraińskie sankcje dalekiego zasięgu dosięgły obwodu moskiewskiego i mówimy Rosjanom jasno: ich państwo musi zakończyć swoją wojnę" - napisał Zełenski.

Zełenski podziękował też Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy i wszystkim Siłom Obrony Ukrainy za "precyzję". "Odległość od granicy państwowej Ukrainy wynosi ponad 500 kilometrów. Koncentracja rosyjskiej obrony przeciwlotniczej w obwodzie moskiewskim jest największa, ale przełamujemy ją" - zapewnił.

Prezydent Ukrainy mówił w piątek, że jego kraj ma prawo uderzyć na obiekty naftowe i wojskowe w Rosji w odpowiedzi na tragiczny w skutkach atak 15 maja, który spowodował co najmniej 24 ofiary śmiertelne w Kijowie.

Mają "szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią". Zełenski o ustaleniach wywiadu

Rosyjskie ataki na Ukrainę

Tej nocy miały też miejsce rosyjskie uderzenia na terytorium Ukrainy. Dwie osoby zginęły w obwodzie chersońskim na południu kraju. Obrażeń doznało tam 16 osób, w tym dziecko. W sąsiednim obwodzie zaporoskim rannych zostało siedem osób. Według władz wojskowych tego regionu Rosjanie zaatakowali w tej części Ukrainy 49 miejscowości.

W obwodzie dniepropietrowskim rannych jest osiem osób, w tym troje w mieście Dniepr, gdzie uszkodzone zostały domy prywatne i przedsiębiorstwo. "W nocy Rosjanie zaatakowali cztery rejony obwodu dniepropietrowskiego" - przekazała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy.

W obwodzie charkowskim atakowanych było 14 miejscowości, w tym sam Charków - podały obwodowe władze wojskowe. Obrażeń doznało siedem osób.

W obwodzie mikołajowskim rannych zostało dwoje mieszkańców, a w wyniku rosyjskich uderzeń doszło do uszkodzenia infrastruktury cywilnej.

Niekierowany pocisk w Rumunii

W sobotę rumuńskie ministerstwo obrony przekazało informację o odnalezieniu niekierowanego pocisku rakietowego na terenie kraju. Rakieta ta nie wybuchła przy uderzeniu.

Do zdarzenia doszło w sobotę w przygranicznym okręgu Tulcza. Pocisk znajdował się na terenie opuszczonej posesji. "Ekspertyza techniczna potwierdziła obecność dwóch kilogramów materiału wybuchowego w korpusie pocisku" - oświadczył rumuński resort, cytowany przez ukraiński portal Europejska Prawda.

Szczątki rosyjskiego drona spadły na terytorium państwa NATO

Od lutego 2022 roku, czyli początku pełnowymiarowej wojny Rosji przeciw Ukrainie, przestrzeń powietrzna Rumunii, która dzieli z Ukrainą 650 kilometrów granicy, była wielokrotnie naruszana przez drony, a w przygranicznych rejonach spadały fragmenty bezzałogowców.

Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
