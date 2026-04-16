Rzeszów

Zapalił się boks ze śmieciami, ogień objął sortownię

Pożar sortowni śmieci w Strzyżowie
Pożar wysypiska śmieci w Strzyżowie (Podkarpackie)
Źródło: Kontakt24/ Bartosz
W Strzyżowie na Podkarpaciu wybuchł pożar w sortowni śmieci. Na miejscu działa ponad 110 strażaków.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar wybuchł w czwartek po południu w miejscowości Strzyżów na Podkarpaciu.

Pożar sortowni śmieci w Strzyżowie
Pożar sortowni śmieci w Strzyżowie
Źródło: Kontakt24/ Bartosz

Młodszy brygadier Krystian Pająk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, poinformował, że "pali się sortownia śmieci". Zgłoszenie w tej sprawie strażacy otrzymali po godzinie 16.20.

25 zastępów w akcji

- Palił się jeden z otwartych boksów wypełnionych śmieciami. W pewnym momencie ogień zaczął rozprzestrzeniać się również na halę, ale dzięki działaniom strażaków został szybko zatrzymany. W tej chwili pożar już się nie rozprzestrzenia i trwa dogaszanie - powiedział rzecznik straży po godzinie 18.

Jak dodał Pająk, na miejscu pracuje około 25 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 110 strażaków. - Nie mam informacji, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane - podkreślił.

