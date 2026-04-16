Zapalił się boks ze śmieciami, ogień objął sortownię
Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24. Pożar wybuchł w czwartek po południu w miejscowości Strzyżów na Podkarpaciu.
Młodszy brygadier Krystian Pająk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie, poinformował, że "pali się sortownia śmieci". Zgłoszenie w tej sprawie strażacy otrzymali po godzinie 16.20.
25 zastępów w akcji
- Palił się jeden z otwartych boksów wypełnionych śmieciami. W pewnym momencie ogień zaczął rozprzestrzeniać się również na halę, ale dzięki działaniom strażaków został szybko zatrzymany. W tej chwili pożar już się nie rozprzestrzenia i trwa dogaszanie - powiedział rzecznik straży po godzinie 18.
Jak dodał Pająk, na miejscu pracuje około 25 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 110 strażaków. - Nie mam informacji, aby w zdarzeniu były osoby poszkodowane - podkreślił.
