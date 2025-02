Choć przepisy tzw. ustawy Kamilka obowiązują od roku i miały pomóc w chronieniu dzieci przed przemocą, to wciąż słyszymy o dramatycznych historiach, jak ta o niemal zagłodzonej 3,5-latce z Zielonej Góry czy katowanej 5-latce z Gniezna.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało szereg zmian, które mają poprawić sytuację. Rozwiązania na dniach trafią do konsultacji społecznych. - My dopiero tworzymy system ochrony dzieci przed krzywdzeniem - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl wiceministra Zuzanna Rudzińska-Bluszcz i zdradza, jakie ma w tej kwestii plany.

W najbliższych tygodniach ma być też gotowy pierwszy raport powołanego przez MS zespołu do spraw analizy zdarzeń. Eksperci przyglądali się tragedii 8-letniego Kamila z Częstochowy. Nie aby wydać wyrok i orzec karę, lecz by ustalić, jakie przepisy, procedury i realia trzeba zmienić, by już żadnego dziecka nie spotkał podobny los.