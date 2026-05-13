Poznań Brutalny atak na pętli. 63-latek pobity i okradziony Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Policja w Poznaniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 7 maja przy ul. Zgoda w Poznaniu.

"33-letni mężczyzna, podróżując tramwajem, zaczepił 15-latka. Między nimi doszło do słownej awantury, podczas której agresor groził nastolatkowi podcięciem gardła" - informuje poznańska policja.

Nastolatek jednak nie ucierpiał, ponieważ agresor wysiadł na pętli.

Policja: pobił i okradł mężczyznę na pętli

Chwilę później ten sam mężczyzna miał zaatakować 63-latka.

"Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia" - opisuje policja.

Pobił i okradł seniora Źródło zdjęcia: Policja w Poznaniu

Złamanie kości udowej i inne obrażenia

63-latek wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Trafił do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie kości udowej oraz liczne zasinienia twarzy i ciała.

Policjanci przeanalizowali nagrania z monitoringu. Następnego dnia zatrzymali 33-latka podejrzanego o rozbój, uszkodzenie ciała oraz kierowanie gróźb karalnych.

Pobił i okradł 63-latka na pętli w Poznaniu Źródło zdjęcia: Policja w Poznaniu

Działał w warunkach recydywy

Okazało się, że mężczyzna był wcześniej karany za przestępstwa o charakterze rozbójniczym. Został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Policjanci odzyskali skradzione rzeczy.

Najpierw groził nastolatkowi, potem zaatakował seniora Źródło zdjęcia: Policja w Poznaniu

Podejrzany usłyszał zarzuty rozboju, który skutkował uszkodzeniem ciała pokrzywdzonego oraz kierowania gróźb karalnych wobec nastolatka. Sąd zastosował wobec 33-latka trzymiesięczny areszt.

Za popełnione przestępstwa odpowie w warunkach recydywy, dlatego grozi mu nawet 22,5 roku więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24