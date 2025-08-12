Pociągi w Kostrzynie z dużymi opóźnieniami. Awaria sieci trakcyjnej sparaliżowała ruch

Do zdarzenia doszło w powiecie poznańskim

Informację o problemach z pociągami na stacji Kostrzyn (woj. wielkopolskie) otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. Według informacji internauty problemy wynikają z awarii sieci trakcyjnej, a opóźnienia wynoszą nawet kilkaset minut.

Jak wyjaśnił Karol Jakubowski z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, do uszkodzenia sieci trakcyjnej doszło wczoraj w nocy na obu torach, na szlaku pomiędzy stacjami Kostrzyn i Namyślin. Konieczne było wysłanie na miejsce lokomotyw do ściągnięcia dwóch składów, które zatrzymały się w wyniku tej usterki.

Ruch pociągów tylko po jednym torze

- O godzinie 6:30 przywróciliśmy ruch pociągów na jednym torze frakcją spalinową, na drugim torze wykonywana jest naprawa. Służby techniczne szacują, że prace potrwają do wieczora i po ich zakończeniu będzie możliwość wykonania napraw na tym torze, który obecnie jest używany przez pociągi spalinowe - przekazał Jakubowski.

Dodał, że obowiązują zmiany w kursowaniu pociągów. Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Informacje o zmianach przekazywane są na stacjach, na przystankach i na portalu pasażera.

W związku z zaistniałą sytuacją podróżni mają prawo do zgłaszania reklamacji dotyczącej komfortu podróży.