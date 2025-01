Sąd wydał zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą do spraw Pegasusa. Wcześniej były minister sprawiedliwości kilkukrotnie nie stawił się na jej posiedzeniach.

W związku z tym, że Zbigniew Ziobro kilkukrotnie nie stawiał się na wezwania, sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa wystąpiła do sądu o doprowadzenie go na przesłuchanie. Jeszcze w grudniu Sejm uchylił mu w tym celu immunitet, a przesłuchanie zaplanowano na 31 stycznia.