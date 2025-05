Ułaskawienie za poparcie? Braun o propozycji "zaplecza" Nawrockiego

Braun o propozycji "zaplecza" Nawrockiego Źródło: Najwyższy Czas

Kluczowe fakty: 1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której wyborcy zadecydują pomiędzy Rafałem Trzaskowskim (KO) a Karolem Nawrockim (PiS).

Grzegorz Braun w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzymał 6,3 procent głosów.

W maju Braun stracił immunitet europosła. Prokuratura prowadzi kilka śledztw związanych z działaniem polityka, w tym w związku ze zgaszeniem świec chanukowych w Sejmie w 2023 roku.

Trwa kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich, w której o urząd prezydenta zawalczy kandydat PiS Karol Nawrocki i kandydat KO Rafał Trzaskowski. Obaj starają się również o wsparcie kandydatów z pierwszej tury. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat poparli kandydaturę Trzaskowskiego. Z kolei Sławomir Mentzen zaprosił obu polityków do rozmowy w swoich mediach społecznościowych. Dyskusja z Nawrockim odbyła się w czwartek. W trakcie kandydat PiS podpisał deklarację, do której realizacji zobowiązał się w przypadku wygranej.

Grzegorz Braun w rozmowie z portalem "Najwyższy czas" ujawnił propozycję, która miała pochodzić z "zaplecza" Karola Nawrockiego. - Jakieś bliżej niesprecyzowane ośrodki władzy, czy opinii z zaplecza Karola Nawrockiego obiecują darować mnie życie. Mianowicie obiecują mi ułaskawienie - powiedział polityk i dodał, że ta "wieść została puszczona różnymi kanałami".

W tej sprawie skontaktowaliśmy się ze sztabem wyborczym Grzegorza Brauna. Czekamy na odpowiedź.

"Sądzą innych po sobie"

- To jest dość smutny sygnał świadczący o tym, że to są ludzie, którzy uporczywie sądzą innych po sobie - komentował Braun.

Były kandydat na prezydenta powiedział, że jeszcze nie usłyszał aktu oskarżenia, który mógłby zostać rozpatrzony przez sąd. - Czyżby zatem zaplecze Karola Nawrockiego doradzało mu, żeby mnie ułaskawił niejako blankietowo, in blanco? Jeśli tak, to poproszę o taki blankiet do wykorzystania na następne lata. Może takie jak bloczki obiadowe były w szkole, ja będę sobie mógł urywać karteczkę i wręczać kolejnym prokuratorom - ironizował Braun.

Braun stracił immunitet PE

Na początku maja Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu Grzegorza Brauna. Chodzi między innymi o sprawę zgaszenia świec chanukowych w Sejmie w 2023 roku, ale to niejedyny zarzut, z jakim mierzy się polityk. Chodzi też m.in. o zdarzenie w Niemieckim Instytucie Historycznym, gdzie Braun zablokował wykład o Holokauście oraz incydent z krakowskiego sądu, z którego wyniósł ustawioną tam przez sędziów choinkę, po czym wrzucił ją do kosza.

Prokuratura prowadzi również śledztwo w związku z wtargnięciem Grzegorza Brauna na teren szpitala w Oleśnicy i uwięzienia w gabinecie na kilkadziesiąt minut ginekolożki Gizeli Jagielskiej.