Polska

Wizyta Przydacza w USA przed G20. Motyka: poleciał się lansować 

Marcin Przydacz
Motyka: Przydacz poleciał lansować się do Stanów Zjednoczonych
Źródło: TVN24
Od pana (Marcina) Przydacza nie miałem żadnej informacji w zakresie tego, co chce ustalić na poziomie szerpów w G20, ponieważ, mówiąc wprost, nim nie jest - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister energii Miłosz Motyka, komentując udział przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego w rozmowach na temat szczytu G20. Polityk PSL odniósł się też do decyzji Karola Nawrockiego o usunięciu z Pałacu Prezydenckiego Okrągłego Stołu.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz przyjechał do Waszyngtonu na początku tygodnia w związku z przygotowaniami do szczytu grupy G20 - skupiającej najsilniejsze gospodarki świata - w 2026 r. Według informacji "Gazety Wyborczej" rząd zaproponował, aby sprawę udziału Polski w przyszłorocznym szczycie G20 koordynowali dwaj politycy: zarówno przedstawiciel kancelarii premiera jak i prezydenta. Mieliby pełnić funkcję tzw. szerpów, czyli oficjalnych przedstawicieli państwa.

Dziennik podał, że otoczenie prezydenta Nawrockiego poskarżyło się w tej sprawie w Białym Domu. Ostatecznie za przygotowania po polskiej stronie odpowiada tylko Marcin Przydacz, prezydencki minister. Jednocześnie rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz utrzymuje, że w rozmowach w USA uczestniczą przedstawiciele rządu.

Kto odpowiada za udział Polski na szczycie G20? Rzecznik prezydenta: oczywistym jest
Kto odpowiada za udział Polski na szczycie G20? Rzecznik prezydenta: oczywistym jest

Sprawę komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 minister energii Miłosz Motyka (PSL). - On (Przydacz) poleciał do Stanów Zjednoczonych się lansować, a nie załatwiać polskie sprawy, bo nie ma o nich pojęcia. Nie ma pojęcia o sprawach gospodarczych, ani sprawach zagranicznych, ani o kwestiach związanych z energetyką - stwierdził.

Zapowiedział, że jego resort w sprawie G20 będzie współpracował z MSZ, bo "w Polsce sprawy polityki zagranicznej prowadzi rząd, zgodnie z konstytucją, na którą się zresztą współpracownicy prezydenta często powołują, a politykę energetyczną Ministerstwo Energii". - Od pana Przydacza nie miałem żadnej informacji w zakresie tego, co chce ustalić na poziomie szerpów (wysłanników biorących udział w przygotowaniach - red.) w G20, ponieważ, mówiąc wprost, nim nie jest - oświadczył Motyka. 

Miłosz Motyka
Miłosz Motyka
Źródło: TVN24

Motyka: Przydacz próbuje wchodzić siłą dla własnego lansu

Motyka podkreślił, że "sprawy związane ze szczytem G20 też będziemy bilateralnie omawiali z sekretarzami na swoim poziomie". - Z sekretarzem do spraw energii, czy też z sekretarzem do spraw surowców. To samo będzie robił pan minister (Andrzej) Domański, pan minister (Radosław) Sikorski. Premier to robi, natomiast pan minister (Przydacz) jest gdzieś z boku, choć dzisiaj próbuje wchodzić siłą w celu własnego lansu w sprawy bardzo niebezpieczne - ocenił.

Zdaniem polityka PSL prezydencki minister tworzy "złudę" w USA, że mamy dwie polityki zagraniczne i gospodarcze. - To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Bo przecież każdy z nas wie, że takim państwem podzielonym (…) łatwiej się steruje, rozgrywa - mówił Motyka.

Motyka: Przydacz próbuje wchodzić siłą dla własnego lansu
Źródło: TVN24

- Chciałbym, by pan Przydacz zrozumiał, że politykę w zakresie G20 będzie koordynowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i się ze swojego lansu wycofał - zaapelował minister. 

Motyka: prezydent ma pewne fobie

Karol Nawrocki ogłosił w czwartek decyzję o usunięciu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego. Demontaż już się rozpoczął. Jak dodał, od 2027 roku zwiedzający Muzeum Historii Polski będą mogli podziwiać go "jako eksponat historyczny". Prezydent w trakcie ogłoszenia swojej decyzji użył też sformułowania: "dziś skończył się w Polsce postkomunizm".  

Minister energii skomentował ten ruch głowy państwa. - Myślę, że pan prezydent ma pewne, z jednej strony fobie, z drugiej strony marzenia, ale one nie wpływają na naszą rzeczywistość - ocenił.

- Mam wrażenie, że ten postkomunizm to skończył się w październiku (2023 roku - red.). Wtedy, gdy taka właśnie postkomunistyczna retoryka i działanie PiS-u odeszło w niepamięć dzięki głosom Polaków - dodał polityk PSL. 

Motyka: prezydent ma pewne fobie
Źródło: TVN24

Historyczny Okrągły Stół znajdował się w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego. To przy nim rozmowy plenarne prowadzili przedstawiciele komunistycznych władz i opozycji demokratycznej. Decyzja prezydenta spotkała się z oburzeniem wśród polityków koalicji rządzącej

pc

"To bardzo niebezpieczne". Minister Motyka krytycznie o Przydaczu

pc
Autorka/Autor: os/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Miłosz MotykaMinisterstwo energiiMarcin PrzydaczKarol Nawrocki
Czytaj także:
pap_20250513_2EX
"Simion dał ludzi od sociali". "Rumuński łącznik", tworzenie zasięgów i pytania o kampanię Nawrockiego
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: sytuacja dojrzała do tego, żebyśmy z Tuskiem porozmawiali
Polska
Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej
Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany
WARSZAWA
Komar
Komary wywołały epidemię. "Jesteśmy narodem przygarbionych ludzi"
METEO
imageTitle
Szalone dni zdobywcy Pucharu Świata. Wziął ślub, czasu na świętowanie brak
EUROSPORT
Kryptowaluty
Sejm ponownie uchwalił ustawę o kryptowalutach. To drugie podejście
BIZNES
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
BIZNES
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Na tropie Żelaznej Bramy
Piotr Bakalarski
Protest zespołu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Radni przeciwko przejęciu teatru przez resort kultury. W tle awantura o dyrektora
Kielce
Marcin Bosacki
Rano go jeszcze nie było. Przedstawiciel MSZ na rozmowach Nawrocki-Zełenski potwierdzony
Polska
imageTitle
Najgłośniejsze rozstanie ostatnich lat. "Mam wątpliwości, czy to Alcaraz podjął decyzję"
EUROSPORT
Mgła, noc, zamglenia
Gęste mgły. Długa lista województw z ostrzeżeniami
METEO
imageTitle
Właściciel klubu ujawnił żądania Grosickiego. Ogromne pieniądze
EUROSPORT
Śmierć 54-letniej kobiety pod Węgrowem. Jedna osoba zatrzymana (zdjęcie ilustracyjne)
Tragedia na parkingu. Potrącona kobieta, za kierownicą jej córka
Lubuskie
shutterstock_2515380993
Czyste Powietrze. Lista sprawdzonych wykonawców coraz bliżej
BIZNES
Radna Gdańska Sylwia C. usłyszała zarzuty
Kazała taksówkarzowi wracać do "swojego kraju". Radna KO z zarzutami
Trójmiasto
Wołodymyr Zełenski wylądował w Warszawie
Wołodymyr Zełenski już w Polsce
Polska
Strażacy na stacji metra Centrum
Zadymienie w metrze, trzy stacje w centrum wyłączone z ruchu
WARSZAWA
pap_20250610_079
Partia apeluje. Rzecznik PiS o szkodach z "wpisów i publicznych wypowiedzi"
Polska
Dmitrij Kozak. Zdjęcie z września 2019 roku
Putin wydał mu polecenie. Odmówił i powiedział, że ten może go rozstrzelać
Świat
Mgła, noc
Noc z mrozem i niską widzialnością
METEO
ORLEN_Olefiny__5
"Naprawiamy błędy poprzedników". Orlen przejmuje kluczową spółkę
BIZNES
Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Ciężarówka na barierach, puszki z piwem na S7
WARSZAWA
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
Kto odpowiada za udział Polski na szczycie G20? Rzecznik prezydenta: oczywistym jest
Polska
44-latka sądziła, że koresponduje ze znanym polskim wokalistą
Chwyta mikrofon na scenie, po czym upada, krzycząc z bólu
Świat
Kielce
Stolica kolejnego województwa wprowadza nocną prohibicję
Kielce
Sąd skazał cztery osoby za zabójstwo z 2002 roku (zdj. ilustracyjne)
Był konkurencją dla gangsterów, zabili go, gdy wyszedł z siłowni. Wyrok
WARSZAWA
imageTitle
Pędził 120 km/h, uderzył o stok. Alpejczyk zabrany śmigłowcem do szpitala
EUROSPORT
Jerzy Gajewski
To on pokieruje pracami zespołu śledczego w sprawie Smoleńska
Polska
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
BIZNES

