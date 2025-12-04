Wszystkie weta prezydenta. W 100 dni więcej, niż inni w całą kadencję

Weta prezydenta Karola Nawrockiego. Poranek w TVN24 Źródło: TVN24

Prezydentura Karola Nawrockiego rozpoczęła się 6 sierpnia. W ciągu pierwszych niespełna czterech miesięcy prezydent zawetował już 17 ustaw. To rekord - tak często nie wetował jeszcze żaden polski prezydent. Już w ciągu pierwszych 100 dni od objęcia urzędu Karol Nawrocki zgłosił 13 wet. Dla porównania: jego poprzednik Andrzej Duda zgłosił w tym czasie jedynie cztery, zaś Bronisław Komorowski, Lech Kaczyński i Aleksander Kwaśniewski - ani jednego.

Rekord prezydenckich wet

Jak w środę ocenił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, jeśli Karol Nawrocki to tempo utrzyma, już wiosną 2027 roku liczba jego wet przekroczy łączną liczbę zawetowanych ustaw przez wszystkich wcześniejszych prezydentów III RP.

W połowie listopada Nawrocki sam zwrócił uwagę, że jedno ze środowisk politycznych nazwało go "wetomatem". - Widocznie są tam pewne problemy ze statystyką, z podstawową matematyką. Zwracam się też do polskich mediów, może uświadomicie temu środowisku politycznemu, że kalkulacje, statystyka i matematyka się tam nie zgadza - mówił, argumentując, że zawetował zbyt mało ustaw, "by nazwać kogoś 'wetomatem'".

Od początku prezydentury Karol Nawrocki podpisał się łącznie pod 95 ustawami. A co zawetował? Oto wszystkie 17 ustaw, które podpisu prezydenta nie dostały.

Weta Karola Nawrockiego

1. Weto do ustawy wiatrakowej, zawierającej też zamrożenie cen energii - 21 sierpnia

Ustawa, która zawierała regulacje dotyczące budowy turbin wiatrowych oraz zapisy dotyczące przedłużenia mrożenia cen energii w czwartym kwartale tego roku.

2. Weto do nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego oraz Ordynacji podatkowej, obniżającej kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym - 25 sierpnia

Nowelizacja obu ustaw, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach.

3. Weto do nowelizacji ustawy w celu deregulacji w energetyce - 25 sierpnia

Ustawa między innymi podnosiła próg mocy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), od którego trzeba uzyskać koncesję. Przewidywała też uproszczenie rachunków za energię elektryczną.

4. Weto do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 25 sierpnia

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakładała między innymi przedłużenie ochrony tymczasowej, udzielanej obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, do 4 marca 2026 roku.

5. Weto do ustawy o zapasach ropy i gazu - 27 sierpnia

Nowelizacja miała dostosować polskie przepisy do regulacji unijnych. W przypadku gazu chodziło między innymi o wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody właściwego ministra na przechowywanie zapasów obowiązkowych gazu poza granicami Polski - na terytorium państw Unii Europejskiej.

6. Weto do ustawy o środkach ochrony roślin - 27 sierpnia

Nowelizacja miała wprowadzić Elektroniczną Dokumentację Stosowanych Środków Ochrony Roślin, w której rolnicy musieliby zgłaszać nazwę i numer zezwolenia środka ochrony roślin, miejsce zastosowania, rodzaj uprawy i fazę rozwojową.

7. Weto do nowelizacji ustawy lex Kamilek - 29 sierpnia

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich przewidywała, że szkoły miały nie wymagać od opiekunów dzieci między innymi zaświadczenia z KRS, a jedynie oświadczenia. Znosiła też między innymi obowiązek podwójnego sprawdzania danej osoby, na przykład szkoła miała nie weryfikować trenera, który już wcześniej został sprawdzony w rejestrach karnych przez klub sportowy czy firmę, w której pracuje.

8. Weto do nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym - 16 października

Ustawa miała uznać etnolekt wilamowski za język regionalny.

9. Weto do ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - 6 listopada

Celem zawetowanej przez głowę państwa nowelizacji była rezygnacja z obligatoryjności nakładania przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) kar na firmy ubezpieczeniowe za każde opóźnienie w likwidacji szkód, nieterminowe odpowiedzi na roszczenia zagraniczne czy przewlekłe postępowania prowadzone dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

10. Weto ustawy z dnia 17 października 2025 r. o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - 7 listopada

Zachodniopomorskie samorządy pracowały nad utworzeniem pierwszego od 24 lat parku narodowego. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry miał powstać 1 stycznia 2026 roku.

11. Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków- 7 listopada

Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że dostawcy będą musieli dokonać oceny ryzyka w obszarach zasilania ujęć wody i systemach zaopatrzenia. Uproszczone miały zostać też rachunki.

12. Weto ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - 7 listopada

Nowelizacja miała między innymi wdrożyć do polskiego systemu prawnego obowiązujące od stycznia 2026 przepisy dotyczące elektronicznych zezwoleń na międzynarodowy transport towarów.

13. Weto ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - 7 listopada

14. Weto nowelizacji kodeksu wyborczego - 27 listopada

Ustawa przewidywała uproszczenie głosowania korespondencyjnego.

15. Weto ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nr druku sejmowego 1753) - 27 listopada

Nowelizacja dotyczyła m.in. sposobu rozliczania fundacji rodzinnych.

16. Weto ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o rynku kryptoaktywów - 1 grudnia

Według zapisów ustawy nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować miała Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowane miały również zostać niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów.

17. Weto do tzw. ustawy łańcuchowej - 2 grudnia

Ustawa miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi.

