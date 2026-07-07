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Kropka nad i

Waldemar Żurek: wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry mamy gotowy

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07 2000 kropka cl-0097
Waldemar Żurek o wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry i piśmie do ICE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Wniosek o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest gotowy - przekazał w "Kropce nad i" w TVN24 prokurator generalny Waldemar Żurek. Ponadto - jak mówił - szykuje on pismo do władz amerykańskich z pytaniem, na podstawie jakiego dokumentu podróży Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Węgry odebrały statusy uchodźców Zbigniewowi Ziobrze, jego żonie, a także Marcinowi Romanowskiemu. Ponadto Budapeszt unieważnił ich węgierskie dokumenty podróży.

Jak mówił w "Kropce nad i" w TVN24 minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest gotowy.

- Prokurator Woźniak, który prowadzi tę sprawę, z którym jestem w stałym kontakcie, powiedział mi, tu się z nim zgadzam, że czeka na uzasadnienie sądu, tego instancyjnego, o stosowaniu aresztu. Dlatego, że sąd powiedział, że kilka zarzutów może być nieuprawdopodobnionych. Więc my musimy ten wniosek tak sformułować, żeby sąd federalny w Stanach Zjednoczonych nie mógł się przyczepić ani do jednego punktu - wyjaśnił Żurek.

1 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał zażalenia obrońców Ziobry i utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Sporządzenie uzasadnienia zostało odroczone o siedem dni.

Żurek: przygotowuję pismo do ICE ws. Ziobry

Waldemar Żurek zaznaczył, że niezależnie od wniosku o ekstradycję, przygotowuje on pismo do ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł), "które wyjdzie prawdopodobnie na dniach".

- Żeby zapytać tę instytucję, na jakiej podstawie Ziobro bez ważnego jakiegokolwiek dokumentu przebywa dzisiaj w Stanach Zjednoczonych - oświadczył.

Według informacji Żurka Zbigniew Ziobro nie ma węgierskiego obywatelstwa. Jeśli zaś chodzi o ustalenie miejsca pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, to - jak mówił - rząd Serbii utrzymuje, że u nich go nie ma.

- Jutro będę wiedział, co jest z Chorwacją, ale tym się zajmuje już specjalny zespół, który nadzoruje minister [spraw wewnętrznych i administracji - red.] Kierwiński, i wiem, że oni działają - dodał.

"Jest pewien postęp" w Trybunale Konstytucyjnym

Prowadząca program Monika Olejnik zapytała również o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie czworo sędziów nie jest dopuszczanych do pracy przez prezesa Bogdana Święczkowskiego, gdyż uważa on, że nie złożyli prawidłowo ślubowań. - Jest pewien postęp - ocenił Żurek.

- Jest postęp taki, że na ostatnie zgromadzenie przyszli sędziowie, którzy zostali już, uwaga, przez Straż Trybunalską dopuszczeni na to zgromadzenie - wskazał.

24 czerwca miało się odbyć Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Przyszli na nie także sędziowie, których prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego. Prezes TK nawoływał do opuszczenia sali przez osoby znajdujące się tam "nielegalnie", ale bez skutku. Ostatecznie posiedzenie nie odbyło się z powodu braku kworum.

- Te scenariusze są przygotowane także na taką ewentualność, że pan Święczkowski, tak jak właśnie robi dzisiaj, traktuje Trybunał jak prywatny folwark - powiedział prokurator generalny.

Waldemar Żurek zwrócił uwagę, że toczy się postępowanie prokuratury w sprawie niedopuszczania sędziów do orzekania.

- Być może także to, że prokuratura przesłuchuje już te osoby, którymi posługuje się pan Święczkowski, spowodowało to, że ci sędziowie bez problemu weszli na salę, gdzie toczyło się zgromadzenie - spekulował gość "Kropki nad i".

Waldemar Żurek o Trybunale Konstytucyjnym: jest pewien postęp
Źródło: TVN24

Żurek: przywróciliśmy KRS

Minister sprawiedliwości wymienił również inne działania rządu. Zaznaczył, że Sejm skutecznie powołał nowych sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. W czerwcu odbyło się pierwsze posiedzenie KRS w nowym składzie.

- Przywróciliśmy KRS. Prezydent tego nie zatrzymał, chociaż zawetował [ustawę o KRS - red.]. Przywrócimy Trybunał Konstytucyjny i przywrócimy Sąd Najwyższy, a oprócz tego prowadzimy szereg reform dla obywateli - mówił.

Waldemar Żurek zaznaczył, że on uważa Bogdana Święczkowskiego za "pełniącego obowiązki" prezesa TK, gdyż jego zdaniem został wadliwie wybrany na sędziego TK.

Żurek o szpitalu w Mogilnie

Minister był też pytany o sprawę szpitala w Mogilnie. Wirtualna Polska podała w poniedziałek, że spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw mogła wystawiać szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tys. zł za godzinę i ponad 300 tys. zł dniówki. Według ustaleń portalu lekarze wykonywali zaledwie kilkuminutowe zabiegi.

Zadeklarował, że "ta sprawa musi zostać wyjaśniona". - Jeżeli to są wyłudzenia, to prokuratura naprawdę uruchomi tu postępowanie i winni zostaną postawieni przed sądem - zapewnił.

Jak tłumaczył, jako prokurator generalny sprawuje nadzór nad tego typu sprawami poprzez prokuratora krajowego. Żurek przekazał, że zwrócił się do Dariusza Korneluka z pytaniem o sprawę z Mogilna. - Myślę, że jutro będę miał wiedzę na ten temat - zapowiedział.

OGLĄDAJ: Waldemar Żurek
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Waldemar ŻurekProkurator GeneralnyProkuratura KrajowaProkuraturaMinisterstwo SprawiedliwościZbigniew ZiobroFundusz SprawiedliwościUSATrybunał KonstytucyjnyBogdan Święczkowski
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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