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USA zmieniają zdanie w sprawie sankcji na Iran

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Iranistka o tym, kto pojawił się na uroczystościach pogrzebowych Chameneiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rząd USA cofnął licencję, która zawieszała sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Amerykanie zezwolili jednocześnie na dalsze kupowanie surowca z Iranu do 17 lipca pod pewnymi warunkami.

Jak napisano w nowej licencji Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), wydane w czerwcu 60-dniowe zwolnienie z sankcji, pozwalające na wolny od restrykcji handel irańską ropą naftową, zostało cofnięte i zastąpione nową licencją.

USA cofają zawieszanie sankcji na irańską ropę

Nowy dokument pozwala jedynie na płatności konieczne do zakończenia wcześniej dozwolonych transakcji na zakup irańskiej ropy tylko do 17 lipca i tylko pod warunkiem wpłaty środków na konto "zablokowane, oprocentowane konto w Stanach Zjednoczonych".

Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni. Do przywrócenia sankcji dochodzi po serii ataków Iranu na statki przepływające przez cieśninę Ormuz. Administracja USA dotąd nie podała jednak uzasadnienia swojego działania.

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Źródło: PAP
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