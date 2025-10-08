Hołownia jak Ikar na obrazie Bruegela. "Gdzieś tam upadł, a trzęsienia ziemi nie było"

Prof. Sowiński: Hołownia jak Ikar w obrazie Bruegela Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szymon Hołownia zapowiedział, że 13 listopada złoży rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, a wybór kolejnego marszałka ma zostać przeprowadzony 19 listopada. Zastrzegł, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 ministry funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z "Kultury Liberalnej" w programie "Tak jest" w TVN24 przyznała, że w umowie koalicyjnej nie było zapisu, który by gwarantował Polsce 2050 tekę wicepremiera. - Bardzo dużo się zmieniło, przede wszystkim sytuacja po wyborach, a potem sytuacja samej Polski 2050 - oceniła.

Jej zdaniem teraz, kiedy Szymon Hołownia odchodzi, ma on "mocniejsze karty w rękach". - Kiedy ma tak duży klub, koalicjanci muszą się z nim liczyć - dodała.

Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin: Hołownia ma mocniejsze karty w rękach Źródło: TVN24

Prof. Sowiński: Hołownia jak Ikar w obrazie Bruegela

- Szymon Hołownia chciał być Ikarem polskiej polityki. Chciał się wznieść ponad grawitacyjne siły partyjniactwa i wszystkich nas ku słońcu pociągnąć i skończył jak Ikar – ocenił prof. Sławomir Sowiński z UKSW.

Politolog, nawiązując do obrazu "Pejzaż z upadkiem Ikara" Pietera Bruegela, że "gdzieś tam Ikar upadł, a trzęsienia ziemi nie było". – Myślę, że ta abdykacja Szymona Hołowni, niezależnie od tego, że niespodziewana, trzęsienia ziemi nie wywoła – stwierdził.

Pieter Bruegel - Pejzaż z upadkiem Ikara Źródło: AKG Images/Forum

Prof. Sławomir Sowiński dodał, że Hołownia rezygnując z przywództwa politycznego "stracił wpływ na scenę polityczną". – To, co teraz mówi, do pewnego stopnia rozumiem, bo chce dobre wrażenie po sobie pozostawić, ale to już jest łabędzi śpiew – dodał, wskazując, że kluczowe będzie to, jak się zachowają posłowie Polskie 2050.

Prof. Sowiński: Polska 2050 potrzebuje lidera, który zagwarantuje stabilność klubu Źródło: TVN24

Polska 2050 potrzebuje lidera, który zagwarantuje stabilność klubu

Politolog zwrócił uwagę, że nie wiadomo, czy w Polsce 2050 pojawi się nowy lider i czy będzie nim Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Podkreślił, że to, czy będzie ona wicepremierem zależy od tego, czy "przyniesie premierowi na tacy stabilność klubu".

- Jeżeli tego poparcia nie przyniesie, klub będzie podzielony, to nie ma żadnego powodu, żeby premier dawał jej tekę wicepremiera – zastrzegł, wskazując że "obecnie o to jest gra, żeby klub się nie rozpadł, a jeśli się rozpadnie to w sposób kontrolowany, żeby nie doszło do wstrząsu z brakiem większości".

- Premier Tusk, podobnie jak prezes Kaczyński, są bardzo doświadczeni w takich grach gabinetowych – ocenił, przypominając historię, gdy "prezes Kaczyński miał problem z Jarosławem Gowinem". – Przez długi czas go akceptował jako wicepremiera, poczekał aż przejmie jego posłów i wtedy go pozbawił władzy – dodał.

OGLĄDAJ: TVN24 HD