"Najpoważniejszy kryzys" w PiS "od momentu powstania"

Prof. Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 komentowała sytuację wewnętrzną w Prawie i Sprawiedliwości, rywalizację i spory w tym ugrupowaniu. W jej ocenie w PiS "dzieje się bardzo dużo". - Od 2023 roku, kiedy wygrali wybory (parlamentarne - red.), ale nie zdołali utworzyć rządu, są w bardzo głębokim kryzysie - wskazała politolożka.

"W PiS toczy się bardzo poważny spór"

Według ekspertki po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach prezydenckich PiS "udało się zbudować poczucie, że oni za chwilę wracają" do władzy. - Ale to była dobra mina do złej gry, dlatego że rzeczywiście PiS przeżywa dzisiaj najpoważniejszy kryzys od momentu powstania (w 2001 roku - red.). Stratega Jarosława Kaczyńskiego zarządzania kryzysem, która przez lata się sprawdzała, ewidentnie wymyka się spod kontroli - zaznaczyła.

- Tam toczy się bardzo poważny spór i Mateusz Morawiecki ze wspierającą go grupą (...) wydaje się, że ma inny pomysł na Prawo i Sprawiedliwość i w sposób ostentacyjny sprzeciwia się woli Jarosława Kaczyńskiego - oceniła prof. Brodzińska-Mirowska.

Jako przykład podała to, że Morawiecki nie pojawił się na zwołanym przez prezesa PiS w piątek 12 grudnia prezydium komitetu politycznego na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. W tym czasie były premier uczestniczył w spotkaniu otwartym na Podkarpaciu. - Takie sytuacje w Prawie i Sprawiedliwości się nie zdarzały - stwierdziła.

- Ten konflikt frakcji jest dzisiaj bardzo wyraźny i wydaje mi się, że gra idzie o to, jaką objąć strategię w obliczu dużej konkurencji na prawicy, a to dla Prawa i Sprawiedliwości jest nowość - oceniła prof. Brodzińska-Mirowska.

"Obserwujemy przeniesienie polaryzacji"

Politolożka mówiła też o relacjach między premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Zdaniem prof. Brodzińskiej-Mirowskiej to "wyjątkowo trudna kohabitacja", co nie jest zaskoczeniem.

- Prezydent Nawrocki nie ustępuje i ta walka dzisiaj jest wyraźna. Mam wrażenie, że obserwujemy przeniesienie polaryzacji na linię Koalicja Obywatelska - Konfederacja, bo realnie to dzieje się w konsekwencji jednoznacznej, ofensywnej postawy prezydenta - wskazała.

W ocenie prof. Brodzińskiej-Mirowskiej na tym sporze "Donald Tusk będzie zyskiwał" i "w tym konflikcie nie ma Prawa i Sprawiedliwości".

