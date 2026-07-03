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Lody, lex Kamilek, lęk pracowników. Kadencja Rzeczniczki Praw Dziecka na półmetku

Agata Listoś-Kostrzewa
Agata Listoś-Kostrzewa
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Monika Horna-Cieślak
Monika Horna-Cieślak
Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP
Gdy jedni mówią: "jesteśmy zasypywani pismami, z których niewiele wynika", inni przekonują: "młodzież wcześniej nie mogła liczyć na rzecznika". W TVN24+ o współpracę z Moniką Horną-Cieślak na półmetku jej kadencji pytamy ministrów, aktywistów, kuratorów oraz urzędników. I sprawdzamy, co kryje się za imponującymi statystykami.Artykuł dostępny w subskrypcji

- Polskie dzieci nie mają szczęścia do swoich rzeczników - mówi nam Anna Golus, dziennikarka, która przez kilka kadencji pisała o Rzeczniku Praw Dziecka dla "Tygodnika Powszechnego".

Rozmawiamy niedługo po tym, jak w TVN24+ ujawniliśmy kulisy pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka pod kierownictwem Moniki Horny-Cieślak. I niedługo po tym, jak jej kadencja minęła półmetek.

Czy jego symbolem będzie lodziarnia w Pszczynie, od której rzeczniczka domagała się zaprzestania rozdawania darmowych lodów dzieciom ze świadectwami z paskiem? Czy raczej opowieści blisko 20 pracowników, którzy pokazali nam, co kryje się za imponującymi statystykami w BRPD? A może jednak lex Kamilek - ustawa, która ma chronić dzieci przed przemocą, a która wyniosła prawniczkę i aktywistkę do stanowiska Rzecznika Praw Dziecka? I której pierwotnego kształtu zażarcie dziś broni.

Przyjrzałyśmy się działalności BRPD przez ostatnie dwa i pół roku, niektórym inicjatywom oraz statystykom z corocznych sprawozdań. O ich losy, sens i efektywność zapytałyśmy w różnych instytucjach i ministerstwach, z którymi RPD powinien współpracować.

Głosują na posłów, nie na ryby

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Z tego artykułu dowiesz się:
Czy urząd Rzecznika Praw Dziecka może być apolityczny?
Jak powstawała tzw. ustawa Kamilka i dlaczego nie doczekała się nowelizacji?
Czy Monika Horna-Cieślak potrafi zabiegać o wsparcie posłów i ministrów dla swoich pomysłów?
Dlaczego urzędnicy BRPD tak często milczą podczas komisji i konferencji?
Co o współpracy z BRPD pod kierunkiem Horny-Cieślak mówią ministrowie, prokuratorzy, kuratorzy oświaty?
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Tagi:
EdukacjadzieciMłodzieżRzecznik Praw DzieckaMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo SprawiedliwościProkuraturaSąd
Agata Listoś-Kostrzewa
Agata Listoś-Kostrzewa
dziennikarka "Czarno na białym"
Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
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