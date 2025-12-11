Logo strona główna
Rzecznik Nawrockiego "uspokaja i wyjaśnia"

Karol Nawrocki
Rafał Leśkiewicz o "podważaniu prerogatyw głowy państwa"
Źródło: TVN24
Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego ogłosił, że uroczystość wręczenia nominacji profesorskich "odbędzie się 7 stycznia 2026 roku". Odniósł się tym samym do słów wiceministry nauki, że "ludzie czekają na nie od końca kadencji Andrzeja Dudy".

W czwartek wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk zarzuciła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że nie podpisuje nominacji profesorskich. Jak powiedziała, "obecny prezydent nie podpisał żadnej".

- Czekają wszyscy ci, którzy czekają na nie od końca prezydentury Andrzeja Dudy - mówiła w Polskim Radiu. - W tej chwili to jest na pewno ponad 200, do końca roku może być jeszcze trochę, średnio to jest 30 nominacji miesięcznie - opisała.

Do słów wiceministry odniósł się w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Dzisiaj w Sygnałach Dnia w radiowej Jedynce Pani minister Karolina Zioło-Pużuk z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiedziała, że Prezydent RP Karol Nawrocki nie podpisał dotąd żadnej nominacji profesorskiej. Uspokajam i wyjaśniam: uroczystość wręczenia przez Pana Prezydenta nominacji profesorskich odbędzie się 7 stycznia 2026 r." - napisał.

Prezydent i spór o nominacje

Prezydent Karol Nawrocki zablokował nominacje oficerskie w służbach specjalnych, odrzucił także wnioski o odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW oraz funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych. Leśkiewicz pisał wtedy, że wśród skierowanych do prezydenta wniosków odznaczeniowych "znalazły się nazwiska funkcjonariuszy, co do których istnieją poważne obawy, że byli zaangażowani w działania przeciwko" Nawrockiemu jako kandydatowi na prezydenta. Z kolei w sprawie nominacji szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przekonywał, że wina leży po stronie szefów służb, którzy nie stawiają się na wezwanie prezydenta.

Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?

KONKRET24

Równolegle między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych trwa spór o nominacje dla ambasadorów Polski, sięgający jeszcze kadencji Andrzeja Dudy. Pod koniec września Nawrocki podkreślił, że nie ma możliwości, aby obecny szef placówki w Waszyngtonie Bogdan Klich oraz Ryszard Schnepf (chargé d’affaires we Włoszech) otrzymali nominacje ambasadorskie.

W tej sprawie "po Nowym Roku" ma dojść do spotkania prezydenta z ministrem Radosławem Sikorskim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaznaczył, że szef dyplomacji "oczekuje na zaproszenie".

Nawrocki odmówił też nominacji sędziów.

pc

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl, Polskie Radio

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Karol NawrockiMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoRafał Leśkiewicz
