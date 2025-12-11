Rzecznik Nawrockiego "uspokaja i wyjaśnia"

Rafał Leśkiewicz o "podważaniu prerogatyw głowy państwa" Źródło: TVN24

W czwartek wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk zarzuciła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że nie podpisuje nominacji profesorskich. Jak powiedziała, "obecny prezydent nie podpisał żadnej".

- Czekają wszyscy ci, którzy czekają na nie od końca prezydentury Andrzeja Dudy - mówiła w Polskim Radiu. - W tej chwili to jest na pewno ponad 200, do końca roku może być jeszcze trochę, średnio to jest 30 nominacji miesięcznie - opisała.

Do słów wiceministry odniósł się w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Dzisiaj w Sygnałach Dnia w radiowej Jedynce Pani minister Karolina Zioło-Pużuk z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiedziała, że Prezydent RP Karol Nawrocki nie podpisał dotąd żadnej nominacji profesorskiej. Uspokajam i wyjaśniam: uroczystość wręczenia przez Pana Prezydenta nominacji profesorskich odbędzie się 7 stycznia 2026 r." - napisał.

Prezydent i spór o nominacje

Prezydent Karol Nawrocki zablokował nominacje oficerskie w służbach specjalnych, odrzucił także wnioski o odznaczenia dla funkcjonariuszy ABW oraz funkcjonariuszy i żołnierzy wojskowych służb specjalnych. Leśkiewicz pisał wtedy, że wśród skierowanych do prezydenta wniosków odznaczeniowych "znalazły się nazwiska funkcjonariuszy, co do których istnieją poważne obawy, że byli zaangażowani w działania przeciwko" Nawrockiemu jako kandydatowi na prezydenta. Z kolei w sprawie nominacji szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki przekonywał, że wina leży po stronie szefów służb, którzy nie stawiają się na wezwanie prezydenta.

Równolegle między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych trwa spór o nominacje dla ambasadorów Polski, sięgający jeszcze kadencji Andrzeja Dudy. Pod koniec września Nawrocki podkreślił, że nie ma możliwości, aby obecny szef placówki w Waszyngtonie Bogdan Klich oraz Ryszard Schnepf (chargé d’affaires we Włoszech) otrzymali nominacje ambasadorskie.

W tej sprawie "po Nowym Roku" ma dojść do spotkania prezydenta z ministrem Radosławem Sikorskim. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór zaznaczył, że szef dyplomacji "oczekuje na zaproszenie".

Nawrocki odmówił też nominacji sędziów.

