Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu

W czwartek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 był Marcin Bosacki, który był pytany o jedną z osi sporu pomiędzy szefem MSZ Radosławem Sikorskim a prezydentem Karolem Nawrocki w sprawie nominacji ambasadorskich. Na początku grudnia Sikorski opublikował skan wystosowanego w październiku listu do prezydenta, w którym deklarował chęć rozwiązania problemu, jednak - jak poinformował - pozostał on bez odzewu.

Prowadzący Konrad Piasecki, powołując się na swoje źródła, zapytał, czy Sikorski złożył Nawrockiemu propozycję, że na 100 ambasadorów 10 wskazałaby strona MSZ, 10 strona prezydenta, a kolejnych 80 byłoby zawodowymi dyplomatami spoza politycznego rozdania. - Potwierdzam, że była propozycja - odparł Bosacki.

Na uwagę, że informacja ta nie została zawarta w ujawnionym liście, wyjaśnił, że znalazła się ona w załączniku do pisma. - Trudno, żeby ujawniać personalia, ja tego też nie będę robił. Natomiast potwierdzam jedną rzecz: była bardzo daleko kompromisowa propozycja ze strony ministra Sikorskiego dla prezydenta Nawrockiego - zaznaczył gość TVN24.

Bosacki pytany o to, dlaczego treść listu została upubliczniona, wyjaśnił, że "urzędnicy prezydenta kłamali, mówiąc, że to MSZ, czyli minister i wicepremier Sikorski, nie odpowiada na kompromisowe propozycje prezydenta".

- Było dokładnie odwrotnie. Panowie się spotkali, prezydent wysłuchał i przyjął ustnie do wiadomości kompromis ze strony ministra Sikorskiego, tylko potem niestety na jasno skonkretyzowaną na piśmie propozycję kompromisu nie odpowiedział w tej chwili już przez trzy miesiące - opowiadał wiceszef MSZ.

