Premier: chcę, żeby ten system znowu stanął na nogach

Tusk o cięciach w NFZ. "Już o tym raz powiedziałem i dostałem bardzo po głowie od Naczelnej Izby Lekarskiej" Źródło: TVN24

Narodowy Fundusz Zdrowia planuje wprowadzenie drastycznych cięć między innymi w rozliczaniu płatności za nadwykonania świadczeń medycznych obejmujących między innymi tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, kolonoskopię i gastroskopię.

O plan ten był pytany w programie "#BezKitu" w TVN24 premier Donald Tusk. - Nie jest ani intencją, ani nie będzie konsekwencją tych zmian, jakie proponuje NFZ, ograniczenie dostępu pacjenta do badań - powiedział.

Jak mówił szef rządu, każdego roku z budżetu państwa do ochrony zdrowia dokładane jest o kilkanaście lub kilkadziesiąt miliardów więcej. Wyższe są również wpływy ze składki zdrowotnej w związku z coraz większymi zarobkami.

- Bardzo mi zależy na tym, żeby te pieniądze, których jest coraz więcej, służyły zwiększeniu dostępności i stabilności systemu zdrowia, a niekoniecznie wzrostowi płac - powiedział Tusk.

Tusk: mnie nikt nie musi przekonywać

Jak mówił premier, sam ma lekarzy w rodzinie i wśród najbliższych przyjaciół. - Mnie nikt nie musi przekonywać jak ciężka, odpowiedzialna, wspaniała jest to praca i warta naprawdę najwyższego możliwego wynagrodzenia - kontynuował.

Dodał, że nie chce komentować zarobków lekarzy, które są "w niektórych przypadkach rekordowo wysokie". - Chcę, żeby ten system nie stał na głowie, tylko znowu stanął na nogach - oznajmił premier.

Pytany, czy w takim razie jest to zapowiedź zmian, jeżeli chodzi o zarobki, Tusk zaprzeczył. - Chodzi o to, że wtedy, kiedy wyczerpuje się limit pieniędzy w danej jednostce to żeby kolejne te ponadwymiarowe działania były finansowane w mniejszym stopniu - mówił.

- Bardzo bym chciał, żeby leczenie ludzi, profilaktyka, żeby to wszystko nie było sposobem na maksymalne wykorzystanie środków, tylko na optymalne, na najrozsądniejsze wykorzystanie środków i dlatego mówimy, że to, co byłoby ponad ustalony limit, było niżej płatne - przekonywał premier.

Tusk o zarobkach lekarzy

Prowadzący przytaczał opinie lekarzy, którzy twierdzą, że zapowiadane przez NFZ zmiany doprowadzą do mniejszej dostępności badań. - To zależy od lekarzy i od systemu. Lekarze nie są winni - mówił Tusk.

- Nie pozwolę na to, żeby ktoś rozpętał jakąkolwiek akcję, że za dużo zarabiają, bo skoro system umożliwia zarobienie 250 tysięcy złotych miesięcznie lekarzowi, (...) oni uczciwie zarabiają te pieniądze - tłumaczył Tusk.

- Chcę tylko, żeby ten system był bardziej zrównoważony i żeby część tych środków, które obywatele przeznaczają na ochronę zdrowia, nie szła automatycznie tylko na płace, ale żeby także ułatwiła funkcjonowanie całego systemu - powiedział.

