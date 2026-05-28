Co znajduje się w polsko-brytyjskim traktacie? Oprac. Kuba Koprzywa

Tusk o traktacie z Wielką Brytanią: chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba

Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii - Donald Tusk i Keir Starmer - podpisali w środę traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szefowie rządów podkreślali, że to historyczny dokument, który podnosi do wyższej rangi wzajemne relacje i ma wzmocnić bezpieczeństwo obu krajów.

Czego dotyczy polsko-brytyjski traktat?

W traktacie Polska i Wielka Brytania zapowiedziały pogłębienie współpracy w dziedzinie obronności i wzajemne wspieranie swoich przemysłów obronnych. Potwierdziły również "determinację do wypełniania zobowiązań sojuszniczych w ramach NATO".

Jako sojusznicy w ramach NATO i partnerzy strategiczni, oba państwa potwierdziły "głębokie zaangażowanie we wzajemną obronę oraz w przypadku napaści zbrojnej na którąkolwiek ze stron, zobowiązały się do udzielenia wzajemnej pomocy, w tym przy zastosowaniu środków wojskowych zgodnie z Artykułem 5. Traktatu Północnoatlantyckiego".

Oświadczono, że strony "działają wspólnie, wraz z pozostałymi sojusznikami z NATO, w celu wzmocnienia odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO, uznając jej strategiczną rolę i koordynując swoje siły i działania w możliwym zakresie".

Obie strony podkreśliły, że Rosja "stanowi zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa" i potwierdziły "swoje zaangażowanie w przeciwdziałaniu i powstrzymywaniu rosyjskiej agresji oraz wszelkich form ingerencji z jej strony". Ponadto Polska i Wielka Brytania potwierdziły dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz zadeklarowały gotowość do pomocy w jej odbudowie.

Warszawa i Londyn mają współdziałać na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego, przeprowadzać wspólne ćwiczenia wojskowe i ściślej współpracować w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zacieśniona współpraca w zakresie energetyki jądrowej

Traktat obejmuje także kwestie dotyczące szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Oba państwa zobowiązały się do współpracy przy zwalczaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym zorganizowanej przestępczości transgranicznej i zagrożeń dla infrastruktury krytycznej (w tym infrastruktury lądowej i morskiej).

Współpraca ma też dotyczyć walki z nielegalną migracją, wymiany informacji o zagrożeniach cybernetycznych oraz wymiany doświadczeń w zakresie walki z sabotażem oraz wrogim wykorzystywaniem sztucznej inteligencji i dronów. "W stosownych przypadkach, strony zobowiązują się do oferowania wzajemnego wsparcia w reagowaniu na konkretne incydenty i ataki" - zapisano.

Ponadto Polska i Wielka Brytania zadeklarowały potrzebę ochrony strategicznych sektorów gospodarki i rozwoju infrastruktury podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowej). Mają też pogłębiać wymianę handlową i współpracę w dziedzinie nauki i technologii.

Współpraca ma być też zacieśniona w obszarze energetyki, w tym transformacji energetycznej, dążeniu do neutralności klimatycznej do 2050 roku, rozwoju energetyki jądrowej i odnawialnej.

"Strony podtrzymują znaczenie cywilnej energetyki jądrowej w swoich przyszłych koszykach energetycznych. Zobowiązują się wspierać energetykę jądrową jako czyste źródło energii oraz promować dostęp do finansowania rozwoju projektów jądrowych w Europie i na świecie" - przekazano.

Oba kraje mają też podejmować działania zmierzające do ograniczenia udziału Rosji w łańcuchach dostaw sektora nuklearnego.

Powstanie grupa przeciwko wrogiemu wykorzystaniu dronów

Do dokumentu dołączono listę 14 projektów, które mają być realizowane w ramach wypełnienia zapisów traktatu.

Pierwszym jest wspólne rozwijanie broni przyszłości. Jak czytamy, Polska i Wielka Brytania "wspólnie staną się europejskimi liderami w produkcji i rozwoju kolejnej generacji broni rakietowej" i "będą wspólnie zwiększać swoje zdolności w zakresie uzbrojenia typu powietrze-powietrze, naziemnych systemów obrony powietrznej oraz zdolności lądowych".

Jeden z kolejnych projektów to współpraca na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki Europy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. "Dzięki strategicznemu partnerstwu lądowemu Polska i Zjednoczone Królestwo maksymalnie rozwiną zdolności Wysuniętych Sił Lądowych do zapewnienia wiarygodnego odstraszania na Wschodniej Flance NATO" - podano.

Następny wymieniony projekt to przeciwdziałanie szkodliwemu wykorzystywaniu dronów przez przestępców i wrogie podmioty państwowe.

Jak wynika z traktatu, Polska i Wielka Brytania "powołają grupę zadaniową do przeciwdziałania rosnącemu ryzyku wrogiego wykorzystania dronów, w szczególności w obliczu postępu technologicznego i wniosków płynących z wykorzystania dronów w wojnie w Ukrainie". Grupa ma "zrzeszać cywilne agencje z Polski i ze Zjednoczonego Królestwa w celu wymiany wiedzy operacyjnej, wspólnego opracowywania narzędzi służących wykrywaniu i ograniczaniu skutków działania dronów oraz szybszego wdrażania nowatorskich technologii".

Inne przewidziane projekty to: wspólny plan działania w sprawie nielegalnej migracji, pogłębianie współpracy przemysłów obronnych, ochrona mórz i współpraca w zakresie bezpieczeństwa morskiego, ochrona Polski i Zjednoczonego Królestwa przed cyberatakami, koordynacja polityki sankcyjnej, zwalczanie zagrożeń hybrydowych, przeciwdziałanie zagranicznym ingerencjom i manipulacjom w przestrzeni informacyjnej, pogłębienie współpracy naukowo-technologicznej, działania na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce i w Zjednoczonym Królestwie, wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i szybszego przejścia na czyste źródła energii oraz ściślejsza współpraca służb dyplomatycznych.

Zobowiązania zawarte w traktacie mają podlegać przeglądowi i ocenie. Co dwa lata szefowie obu rządów mają przeprowadzać konsultacje w tej sprawie.Traktat, aby wejść w życie, musi w obu krajach przejść procedurę ratyfikacji.

