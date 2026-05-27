Polska Polsko-brytyjski traktat o partnerstwie podpisany Oprac. Mikołaj Gątkiewicz

Tusk o traktacie z Wielką Brytanią: chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba

Do uroczystego podpisania traktatu doszło w środę po południu w Londynie. Jego celem jest zacieśnienie współpracy między Polską a Wielką Brytanią w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

- Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita potrzebują tej na najwyższym poziomie współpracy między naszymi rządami, państwami i narodami w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Bardzo się cieszę, że bez trudu odnaleźliśmy wspólny język, nie tak typowy dla dyplomatycznych sloganów - powiedział Tusk.

Zaznaczył, że "we wstępie do traktatu napisaliśmy bardzo wprost, bardzo jednoznacznie o co nam chodzi". - Po pierwsze chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, północnej Irlandii, chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic. Po drugie chcemy chronić cyberprzestrzeń - wymieniał.

"Pod patronatem naszych pilotów"

Jak mówił Tusk, celem traktatu jest również wzmocnienie współpracy w ramach NATO w Europie. - Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO - podkreślił.

Na miejsce podpisania dokumentu wybrane zostało muzeum Battle of Britain Bunker w zachodnim Londynie, poświęcone lotnikom walczącym w Bitwie o Anglię, w tym Polakom. Na nieprzypadkowy kontekst tego miejsca zwrócili uwagę obaj premierzy. Jak mówił Tusk, "ten wyjątkowy historyczny dokument" podpisany został "w tym historycznym miejscu, pod patronatem naszych pilotów z Dywizjonu 303".

Starmer: ważny sygnał dla świata

- Tyle historii łączy się tutaj, wspólnej dla naszych obydwu krajów - zaznaczył z kolei Starmer. - Mamy bardzo długą, wspólną historię, wspólne wartości. Razem walczyliśmy, przelewaliśmy krew - przypomniał. Brytyjski premier zwrócił uwagę na obecne zagrożenia. - A nie ma wyzwania większego dla nas niż rosyjska agresja - zaznaczył.

Starmer wskazał, że w ramach traktatu oba kraje będą rozwijać swoje dotychczasowe relacje. Wymienił m.in. wspólne szkolenia wojsk, dzielenie się zdolnościami obronnymi i wzajemne inwestycje. - To jest niezmiernie ważne z punktu widzenia sygnału dla świata o sile relacji pomiędzy naszymi krajami - zaznaczył. Dodał, że traktat dotyczy też współdziałania w zakresie zwalczania nielegalnej migracji i innych zagrożeń.

Traktat z Wielką Brytanią to kolejne z serii dwustronnych partnerstw w zakresie bezpieczeństwa zawieranych przez polski rząd - ostatnio w Nancy podpisano traktat z Francją, a na czerwiec zaplanowana jest umowa z Niemcami.