Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Polsko-brytyjski traktat o partnerstwie podpisany

|
Donald Tusk oraz Keir Starmer
Tusk o traktacie z Wielką Brytanią: chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: x.com/donaldtusk
Premierzy Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w środę w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa między Polską a Wielką Brytanią. - Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba - powiedział Tusk. Starmer podkreślił między innymi historyczne relacje Polski i Wielkiej Brytanii.

Do uroczystego podpisania traktatu doszło w środę po południu w Londynie. Jego celem jest zacieśnienie współpracy między Polską a Wielką Brytanią w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

- Zjednoczone Królestwo i Rzeczpospolita potrzebują tej na najwyższym poziomie współpracy między naszymi rządami, państwami i narodami w zakresie bezpieczeństwa i obronności.  Bardzo się cieszę, że bez trudu odnaleźliśmy wspólny język, nie tak typowy dla dyplomatycznych sloganów - powiedział Tusk.

Zaznaczył, że "we wstępie do traktatu napisaliśmy bardzo wprost, bardzo jednoznacznie o co nam chodzi". - Po pierwsze chcemy bronić bezpiecznej Wielkiej Brytanii, północnej Irlandii,  chcemy bronić bezpiecznej Polski, naszych terytoriów, naszych granic. Po drugie chcemy chronić cyberprzestrzeń - wymieniał.

Donald Tusk oraz Keir Starmer
Donald Tusk oraz Keir Starmer
Źródło zdjęcia: x.com/donaldtusk

"Pod patronatem naszych pilotów"

Jak mówił Tusk, celem traktatu jest również wzmocnienie współpracy w ramach NATO w Europie. - Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba.  Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO - podkreślił.

Na miejsce podpisania dokumentu wybrane zostało muzeum Battle of Britain Bunker w zachodnim Londynie, poświęcone lotnikom walczącym w Bitwie o Anglię, w tym Polakom. Na nieprzypadkowy kontekst tego miejsca zwrócili uwagę obaj premierzy. Jak mówił Tusk, "ten wyjątkowy historyczny dokument" podpisany został "w tym historycznym miejscu, pod patronatem naszych pilotów z Dywizjonu 303". 

Donald Tusk i Keir Starmer
Donald Tusk i Keir Starmer
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANDY RAIN / POOL

Starmer: ważny sygnał dla świata

- Tyle historii łączy się tutaj, wspólnej dla naszych obydwu krajów - zaznaczył z kolei Starmer. - Mamy bardzo długą, wspólną historię, wspólne wartości. Razem walczyliśmy, przelewaliśmy krew - przypomniał.  Brytyjski premier zwrócił uwagę na obecne zagrożenia. - A nie ma wyzwania większego dla nas niż rosyjska agresja - zaznaczył. 

Starmer wskazał, że w ramach traktatu oba kraje będą rozwijać swoje dotychczasowe relacje. Wymienił m.in. wspólne szkolenia wojsk, dzielenie się zdolnościami obronnymi i wzajemne inwestycje. - To jest niezmiernie ważne z punktu widzenia sygnału dla świata o sile relacji pomiędzy naszymi krajami - zaznaczył. Dodał, że traktat dotyczy też współdziałania w zakresie zwalczania nielegalnej migracji i innych zagrożeń.

Traktat z Wielką Brytanią to kolejne z serii dwustronnych partnerstw w zakresie bezpieczeństwa zawieranych przez polski rząd - ostatnio w Nancy podpisano traktat z Francją, a na czerwiec zaplanowana jest umowa z Niemcami.

"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Największy od pokolenia krok naprzód". Brytyjski premier o traktacie z Polską

Świat
Autorka/Autor: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24+ Originals
28 min
pc
Mówi się, że to był skok stulecia, o nim, że to "geniusz przestępstwa". Właśnie opuścił więzienie
Superwizjer
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24+ Originals
Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskKeir StarmerLondynWielka BrytaniaWojna w Ukrainie
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
"Znalazłam dziki szyb". Czy w Polsce ropy jest "w huk"?
Ropy jest "w huk", ale "po co ma być tanio". A jak jest?
Michał Istel
Kierujący uciekał przed trzema radiowozami ulicami Zgierza i Łodzi
Sceny jak z filmów w Zgierzu i Łodzi. Szaleńczy pościg
Łódź
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą i zabił 18-latkę. Jest wyrok
Katowice
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje decyzję prezydenta
Zaginiony Krzysztof Dymiński
Wyszedł z domu i zaginął. Rodzice od trzech lat szukają Krzysztofa Dymińskiego
WARSZAWA
36-letni David G. w sądzie w Paryżu
Skandal w paryskich przedszkolach. Co mówią "spójne zeznania" dzieci
Świat
policja zatrzymanie
Grupa "szybko zbudowała hierarchię". Jest nagranie z zatrzymanymi
Donald Tusk
Tusk zabrał głos. "Pójdziecie siedzieć"
Łatwogang
Łatwogang idzie o krok dalej i apeluje do rządzących. "Nie damy rady"
Zdrowie
Wjechała pod pociąg mimo STOP
Wjechała w jadący pociąg, w aucie były dzieci. Nagranie
Opole
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
Polska
Włodzimierz Czarzasty
"Jajko z niespodzianką" wraca do prezydenta. Czarzasty zdecydował
starsza osoba emeryt emerytka sypialnia lozko shutterstock_2280880799
Wstydliwa przypadłość? Problem może dotyczyć dwóch i pół miliona Polaków
Zdrowie
Protest naukowców przed Sejmem
"To prawdopodobnie największy protest sektora nauki w III RP"
WARSZAWA
12995532
Nie pomógł nawet papież. Ferrari zalicza spadki po premierze
BIZNES
Sekretarz zdrowia USA, Robert F. Kennedy Jr
"Typowy dzień na Florydzie". Sekretarz zdrowia opublikował nagranie
pap_20150609_0US
Jest kolejny areszt w sprawie fałszywych alarmów
Maciej Duda, Kuba Koprzywa
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
12 strzałów w kierunku migrantów. Decyzja sądu w sprawie żołnierza
Lublin
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Ruch prokuratury
syria damaszek shutterstock_2586758907
Odkryto tajny program broni chemicznej. Zatrzymano 18 osób
opera narodowa warszawa - BOKEH STOCK shutterstock_1589246212
Zamieszanie z biletami w operze. Widzowie są oburzeni
WARSZAWA
Amerykanie zachwycają się polskim kompotem
Infuencerki odkryły kompot. "Za jakiś czas trafi do Polski jako trend premium"
Polska
Nvidia
Najbogatsza firma świata zainwestuje miliardy. Tajwan na celowniku
BIZNES
Automat do zwrotu butelek i puszek
System kaucyjny zostanie rozszerzony. Ministra: to już pewne
BIZNES
kobieta kasjerka sklep shutterstock_2764373869
Dorabianie do emerytury. Od 1 czerwca nowe limity
BIZNES
Pożar w Obornikach
Pożar hali. 40 zastępów straży pożarnej w akcji
Wielkopolska
Donald Trump w Stanach Zjednoczonych
Rada Pokoju Trumpa bez funduszy. "Nie wpłynął ani jeden dolar"
BIZNES
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica