Polak był gotów do współpracy z Kremlem. Zapadł wyrok

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod nadzorem mazowieckiego oddziału Prokuratury Krajowej, wszczęła śledztwo w sprawie 50-letniego mieszkańca Hrubieszowa. Z ustaleń śledztwa wynikało, iż Paweł K., w okresie pomiędzy 2 grudnia 2022 r. a 13 lutego 2023 r., zgłosił za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gotowość dołączenia do rosyjskiego wywiadu wojskowego.

"Paweł K. deklarował chęć dołączenia do struktur rosyjskiego wywiadu wojskowego i wykonywania zadań wywiadowczych. Miały one polegać m.in. na przekazywaniu informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka. Ujawnienie tego mogło stanowić pomoc w planowaniu zamachu na życie Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" - napisał we wtorek na X rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Mężczyzna deklarował również gotowość przystąpienia do grupy dywersyjnej określanej jako Grupa Wagnera oraz do jednostki wojskowej Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - dodał.

Zarzuty i wyrok sądu

Jak wskazał rzecznik, zebrano obszary materiał dowodowy wskazujący na popełnienie przestępstw z art. 130 § 3 kk (szpiegostwo) oraz art. 263 § 2 kk (nielegalne posiadanie broni i amunicji).

Sąd Okręgowy w Zamościu uznał Pawła K. winnym zarzucanych mu czynów, wymierzając łączną karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności - poinformował Dobrzyński. Jak czytamy na stronie ABW, decyzja sądu zapadła 29 stycznia 2026 r. Wyrok jest nieprawomocny.

