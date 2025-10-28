Logo strona główna
Polska

Nowa afera PiS, Berkowicz "ujęty" i trzy inne rzeczy, które warto wiedzieć

Lotnisko
Działka pod CPK sprzedana. Rzecznik prokuratury o śledztwie
Źródło: TVN24
Prokuratura bada sprawę sprzedaży działki pod CPK tuż przed oddaniem władzy przez PiS. Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został "ujęty" przez pracowników sklepu meblowego. Do Sądu Najwyższego skierowano wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Jakuba Iwańca. Oto rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek.

1. Śledztwo w sprawie sprzedaży działki pod CPK i zawieszenia w PiS

Niedługo przed oddaniem władzy przez PiS ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi Dawtony działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK.

Sprawa nabycia przez spółkę Dawtona działki została przekazana do prokuratury - poinformował w poniedziałek wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wskazał w "Faktach po Faktach", że śledztwo trwa od września.

Prokuratura zbada sprawę sprzedaży działki pod CPK
Prokuratura zbada sprawę sprzedaży działki pod CPK
Źródło: Shutterstock

W związku ze sprawą sprzedaży ziemi pod CPK posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości - przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek.

Politycy dzisiejszej koalicji rządzącej - komentując sprawę - mówią o kolejnym rozdziale "legendarnego złodziejstwa" poprzedniej ekipy.

2. Poseł Konfederacji "przyłapany" w sklepie

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został tymczasem "ujęty" przez pracowników sklepu meblowego w Krakowie, gdy wychodził bez płacenia za zakupy.

"Okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem" - tłumaczył parlamentarzysta w mediach społecznościowych. Dodał, że przyjął mandat i "nie zasłaniał się immunitetem".

Poseł Konfederacji "przyłapany" w sklepie. Tak się tłumaczy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Poseł Konfederacji "przyłapany" w sklepie. Tak się tłumaczy

3. Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca

Do Sądu Najwyższego skierowano wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Jakuba Iwańca w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Sprawa dotyczy kolizji z pierwszej połowy października w Rejowcu Fabrycznym. Zdaniem Waldemara Żurka "lepiej byłoby dla sędziego Iwańca, gdyby milczał".

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca. Żurek: ukręcił sobie bicz
Dowiedz się więcej:

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca. Żurek: ukręcił sobie bicz

4. Zwrócony wniosek w sprawie Manowskiej

Zastępca przewodniczącej Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski zarządził zwrot wniosku Prokuratury Krajowej w sprawie uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzacie Manowskiej.

Wskazał, że brakuje na nim podpisu "kontynuującego sprawowanie" stanowiska Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Funkcję tę pełni jednak obecnie Dariusz Korneluk, czego nie uznaje ani Barski, ani politycy opozycji. Zdaniem Prokuratury Krajowej decyzja o zwrocie wniosków jest jednak bezpodstawna.

5. Opublikowane oświadczenie majątkowe Nawrockiego

Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Wynika z niego, że posiada własnościowe mieszkanie o powierzchni całkowitej 57 metrów kwadratowych i mieszkanie na współwłasność o powierzchni 58 metrów kwadratowych.

Prezydent zadeklarował ponadto, że posiada 130 tysięcy złotych, a także kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199 981 złotych.

pc

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

