Pegasus. Roman Giertych inwigilowany. Adwokat komentuje doniesienia

Roman Giertych, komentując w "Kropce nad i" w TVN24 informacje o inwigilowaniu go przy pomocy oprogramowania Pegasus, powiedział, że istotą tej inwigilacji "była przewaga informacyjna, jaką uzyskiwał PiS w relacjach z opozycją". Dodał, że jego zdaniem nie tylko politycy opozycji powinni zbadać, czy ich telefony nie były inwigilowane. - Uważam, że Sejm w tej sprawie powinien powołać komisję śledczą - stwierdził.

Grupa badawcza Citizen Lab działająca przy Uniwersytecie w Toronto przedstawiła analizę, z której wynika, że mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek byli inwigilowani przy pomocy oprogramowania Pegasus.

Z analizy wynika, że telefon Giertycha w 2019 roku był zhakowany przynajmniej 18 razy.

Giertych: byłem jedną z tych osób, która na świecie była najbardziej inwgilowana

Giertych był gościem wtorkowej "Kropki nad i" w TVN24. Był pytany, czy informacja o inwigilacj go zaskoczyła. - Zaskoczony byłem skalą. Jak mi powiedzieli eksperci z Citizen Club, to ta skala była nadzwyczajna. Byłem jedną z tych osób, która na świecie była najbardziej inwgilowana, wedle ich badań, przez system Pegasus - przekazał.

Adwokat stwierdził, że system mógł się dowiedzieć o nim "wszystkiego". - Miałem włączone nie tylko nagrywanie rozmów telefonicznych czy SMS-ów, maili, ale miałem też włączony mikrofon i kamerę - precyzował.

Zapytany, czy mam przypuszczenie, jaki mógł być powód jego inwigilacji, odparł: - może Jarosław Kaczyński uznał, że sprawa dwóch wież, którą wówczas prowadziłem, ma charakter terrorystyczny. Albo sprawa, którą prowadziłem, reprezentując pana przewodniczącego Donalda Tuska na komisji śledczej do spraw VAT-u.

- Nie wiem jaki był powód, ale powód jest jasny z punktu widzenia logiki - to był powód polityczny - podkreślił. Powiedział także, że nie sądzi, aby "był jedyną ofiarą" takiej inwigilacji. - Sądzę, że tych ofiar będzie więcej. Już w tej chwili jestem w kontakcie zarówno z politykami opozycji, jak i Uniwersytetem w Toronto, i badamy kolejne telefony. Mam nadzieję, że niedługo znajdziemy kolejne przykłady używania tego programu przeciwko opozycji - dodał gość TVN24.

Giertych o inwigilacji: powód jest jasny z punktu widzenia logiki - to był powód polityczny

Giertych: Sejm w tej sprawie powinien powołać komisję śledczą

Adwokat powiedział, że "istotą tej inwigilacji była przewaga informacyjna, jaką uzyskiwał PiS w relacjach z opozycją. Myślę, że wszyscy politycy, nie tylko opozycji, powinni sobie zbadać, czy nie mają zainfekowanego telefonu - powiedział.

Jak stwierdził, "to jest po prostu element kontroli, w niektórych przypadkach może być wykorzystywany do szantażu, do dyskredytowania". - Uważam, że Sejm w tej sprawie powinien powołać komisję śledczą - dodał.

Giertych: niech pan Żaryn przedstawi zgodę sądu w mojej sprawie

Giertych skomentował także tłumaczenia w tej sprawie rzecznika prasowego ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna, który oświadczył, że "w Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratura Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd", a "każde użycie metod kontroli operacyjnej uzyskuje wymagane prawem zgody - w tym zgodę sądu".

- Nie ma w Polsce takiego prawa, które zezwalałoby przekazywać dane obywateli polskich do Izraela - odpowiedział na te słowa Giertych, nawiązując do tego, że twórcą Pegasusa jest izraelska firma sprzedająca go agencjom rządowym.

- Po drugie, jeśli chodzi o zgodę sądu, to niech pan Żaryn przedstawi jakąś zgodę sądu w mojej sprawie albo w sprawie pani prokurator Wrzosek, bardzo go o to proszę - kontynuował.

Giertych: w dalszym ciągu nie zamierzam stawić się w prokuraturze

Roman Giertych odniósł się także do tego, że wcześniej, w poniedziałek, Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie, ponieważ ten od roku nie stawia się na wezwania.

Giertych podkreślił, że w dalszym ciągu nie zamierza stawić się w prokuraturze. - Nie akceptuję wezwań, które są związane z tym, że chce mi się zmienić zarzuty, których mi nie przedstawiono - powiedział.

- Dopóki prokuratura nie będzie uznawała orzeczeń sądów w mojej sprawie, dopóty nie pojawię się w prokuraturze. Takie jest moje stanowisko - dodał gość TVN24.

- Jeżeli prokuratura nie uznaje orzeczenia sądowego i chce abym ja, przychodząc, uznał, że prokuratura jest nadsądem, to ode mnie tego nie otrzyma, ja się nie dam złamać i uważam, że mój upór jest jak najbardziej słuszny - stwierdził.

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24