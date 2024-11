Sejm odrzucił wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry zdrowia Izabeli Leszczyny. Marcelina Zawisza - przewodnicząca koła Razem, którego posłowie jeszcze niedawno byli w klubie Lewicy - zapowiedziała jeszcze przed głosowaniem, że koło opowie się za odwołaniem szefowej resortu. - Według projektu budżetu na rok 2025 jedyne, co nowa władza oferuje naszym obywatelom, to realizacja starych zobowiązań - oceniła w dyskusji.

Jak głosowały kluby i koła

W październiku klub Lewicy opuścili i utworzyli sejmowe koło Razem: Maciej Konieczny, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza, Marta Stożek , a także Paulina Matysiak . Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, senatorka Anna Górskia oraz posłanki: Joanna Wicha, Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek, które wcześniej podjęły decyzję o opuszczeniu partii Razem, przekazały, że pozostaną w klubie Lewicy, ale nie zapisują się do żadnej partii. Oznacza to, że kluby KO, Polska 2050-Trzecia Droga, PSL-Trzecia Droga i Lewicy mają w Sejmie łącznie 242 posłów .

Sójka (PiS): pani minister ponosi pełną odpowiedzialność za pogarszającą się sytuację

Jako pierwsza w debacie zabrała głos posłanka Katarzyna Sójka (PiS), przedstawicielka wnioskodawców. - Na wczorajszej, skandalicznej w przebiegu, komisji zdrowia dotyczącej odwołania pani minister Leszczyny zostały pogwałcone podstawowe prawa demokracji i możliwość zadania przez posłów pytania. Jednocześnie pani minister nie udzieliła odpowiedzi na żadne z zadanych pytań. Głos posła opozycji w dzisiejszym parlamencie nie jest słuchany i pokazuje to, jaką wagę ma dla was głos obywateli - mówiła.

Według niej "pani minister ponosi pełną odpowiedzialność za pogarszającą się sytuację polskiego systemu ochrony zdrowia". - To odpowiedzialność za każdego pacjenta. Szereg niezrozumiałych, nieracjonalnych i sprzecznych z interesem pacjenta działań minister Leszczyny doprowadziło dzisiaj do dramatycznej sytuacji w placówkach medycznych funkcjonujących na terenie całego kraju - przekonywała.

Golbik (KO): wniosek oraz uzasadnienie nie wytrzymały zderzenia z rzeczywistości

Żukowska (Lewica): udało jej się wykroić 500 milionów złotych

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska zwróciła się do posłów PiS, wskazując, że Leszczyna "musiała pracować na waszym PiS-owskim budżecie, a i tak udało jej się wykroić 500 mln złotych na powszechne in vitro, finansowane w 58 ośrodkach kraju z budżetu państwa".

Zawisza (koło Razem): zagłosujemy za wnioskiem

- To wciąż priorytet dla Polek i Polaków. Tymczasem według projektu budżetu na rok 2025 jedyne, co nowa władza oferuje naszym obywatelom, to realizacja starych zobowiązań. Ponieważ nowa władza na ochronę zdrowia planuje przeznaczyć tylko tyle, ile PiS-owska ustawa wymaga - mówiła.

- Wczoraj na komisji słyszeliśmy festiwal zachwytów nad tym, co zostało zrobione. Dzisiaj mamy powtórkę, więc ja zdradzę państwu sekret. Prawo i Sprawiedliwość za pojedyncze rzeczy też można było chwalić. Ale Polki i Polacy stwierdzili, że to, jak Prawo i Sprawiedliwość mało przeznacza na ochronę zdrowia, jest jednym z wystarczających powodów do tego, żeby odwołać ich i dać państwu szansę na to, żeby naprawić to, co oni przez lata psuli - kontynuowała.