Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Odbudujemy wszystko, co tamci zniszczyli"

|
Kurt
Kurt na Impact'26: walczymy, nie poddajemy się, bo my zwyczajnie nie mamy wyboru, zrozumcie nas
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: TVN24
Oni muszą zrozumieć, że my jesteśmy u siebie i o własny dom ukraińska armia nigdy nie przestanie walczyć - powiedział na kongresie Impact'26 Kurt, dowódca ukraińskiego oddziału i bohater reportażu "Superwizjera". Jak dodał, "po wojnie odbudujemy wszystko, co tamci zniszczyli". Z kolei zapytany, czy pamięta czasy przed wojną, Kurt ze wzruszenia nie potrafił odpowiedzieć.

W Poznaniu trwa kongres Impact'26 - jeden z najważniejszych szczytów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z zaproszonych w środę gości jest Kurt, charyzmatyczny dowódca ukraińskiego oddziału walczącego z Rosjanami w rejonie Konstantynówki. Został on bohaterem reportażu dziennikarza "Superwizjera" Marcina Przedlackiego "Kompania Kurta".

29 min
Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"

Michał Przedlacki

W rozmowie z reporterem TVN24 Kurt mówił między innymi o obecnej sytuacji na froncie. - Front, można powiedzieć, jest w tej chwili stabilny, ale przeciwnik nieustająco nas atakuje, uderza nowymi i nowymi siłami - ocenił. Jak dodał, "Rosjanie w tej chwili bardzo się mocno wykrwawili przez zimę, teraz mamy fazę przejściową". - Rosjanie próbują zbierać tych ludzi, których już im nie starcza, ponieważ bardzo dużo stracili - mówił.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie naszych partnerów. Wdzięczni też za to, że nauczyliśmy się walczyć przy użyciu tych nowych technologii. Dzięki temu trzymamy ten front - podkreślił Kurt.

"Dla nas ta wojna zaczęła się w 2014 roku"

Kurt zapytany był również o odczucia żołnierzy wobec wojny w piątym roku jej trwania. - Widzi pan, ja na wojnie jestem nie cztery lata, tylko dwanaście. Wojna dla nas zaczęła się w 2014 roku - odparł dowódca. - Mój oddział już dwanaście lat jest w działaniach bojowych - podkreślił.

Walczy w "strefie śmierci". "Każde szkolenie jest niewystarczające"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Walczy w "strefie śmierci". "Każde szkolenie jest niewystarczające"

Świat

Zapytany o emocje żołnierzy na linii frontu Kurt odparł, że strach jest naturalny na wojnie, lecz po latach walki stał się rutyną. - To, co pozostało w tej chwili, to jest raczej wściekłość. Wściekłość na wroga, który przyszedł absolutnie, jak mu się wydaje, bezkarnie, aby zabijać naszych ludzi - powiedział.

- Cokolwiek tamci nam zrobią, muszą zrozumieć, że my jesteśmy u siebie w domu i o własny dom ukraińska armia nigdy nie przestanie walczyć - podkreślił. - Walczymy, nie poddajemy się, bo my zwyczajnie nie mamy wyboru, zrozumcie nas - mówił Kurt.

"W końcu się uwolnimy"

Kurt zapytany został również o cele przyświecające obu stronom. Jak ocenił, prawdziwym celem Putina jest zablokowanie dołączenia Ukrainy do "europejskiej rodziny". Ostatecznym celem Ukraińców z kolei jest całkowite zerwanie z rosyjską i komunistyczną przeszłością oraz odbudowa wolnego, niezależnego państwa.

- Po wojnie odbudujemy wszystko, co tamci zniszczyli i odtworzymy niepodległe państwo, które będzie przyjacielem dla całej Europy. I w końcu wrócimy, uwolnimy się od rosyjskiej propagandy, okupacji, komunizmu i wszystkiego postsowieckiego - powiedział Kurt.

Na koniec ukraiński dowódca zapytany został, czy pamięta czasy przed wojną. Ze wzruszenia nie potrafił jednak odpowiedzieć. - Przepraszam. Ciężko jest o tym mówić - powiedział.

OGLĄDAJ: Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"
pc

Pojechał w miejsce, do którego nie dotarł żaden dziennikarz. Reportaż "Kompania Kurta"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wojna w UkrainieRosjaUkrainaWładimir PutinSuperwizjer
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
Skradła show w Cannes. Trudno uwierzyć, ile ma lat
Maciej Wacławik
Radosław Sikorski
"Będę z nim rozmawiał". Sikorski zapowiada ruch w sprawie Ziobry
Aleksandra Sapeta
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Katowice
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
Polska
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
Kultura i styl
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
Polska
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
Wrocław
Flaga UE
Sędzia zdjęła flagę UE i schowała pod kaloryfer
Szczecin
Tłumy nad hotelowym basenem, Grecja
Nie miał szans na leżak nad basenem, wygrał w sądzie. Hotele reagują
Świat
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgry
Tak wygląda "arogancki luksus w splądrowanym kraju". Magyar pokazał siedzibę Orbana
Świat
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
Kultura i styl
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
"Zgodzili się ze mną, że..." Tusk o spotkaniu z Clooneyami
Polska
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
Olsztyn
Donald Trump w Chinach
Trump przyleciał do Chin. Tak go powitano
Świat
Polskie myśliwce
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Polska
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
Wisła, Warszawa (maj 2026)
Tak źle w Warszawie nie było od ponad 70 lat
METEO
Ulewa, burza, deszcz
Rozległy front zafaluje. Opady będą obfite
METEO
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
k24
"Myślę o Stanach Zjednoczonych jako symbolu demokracji". George Clooney na Impact
Polska
"Kradną nam Skłodowską"? Spór o nowy banknot euro
"Kradną nam Skłodowską". Polska noblistka na banknocie euro. Z jakim nazwiskiem?
Zuzanna Karczewska
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Auta znikały z prywatnych posesji i zamkniętych osiedli
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski o Ziobrze. Wymienił całą listę osób
Zbigniew Ziobro
Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?
Sebastian Zakrzewski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica