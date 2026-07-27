Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Rozłam w PiS

Zarzuty polityków PiS wobec Mateusza Morawieckiego. Podsumowujemy

|
Mateusz Morawiecki
Gdzie siedzą w Sejmie członkowie frakcji Morawieckiego?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service
Miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która atakowała - tak o Mateuszu Morawieckim, który premierem w rządzie PiS był przez sześć lat, powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński w prawicowej stacji. Polityka atakują też byli ministrowie w jego gabinecie. Przedstawiamy pięć najczęściej powtarzanych oskarżeń wobec Morawieckiego.

W PiS doszło do rozłamu. To pokłosie tego, że część polityków związanych z Mateuszem Morawieckim nie podpisała, jak to określili, "lojalek". Chodzi o oświadczenie o przynależności do PiS. Posłowie i europarlamentarzyści musieli w nim zadeklarować, że zaprzestaną działalności w stowarzyszeniach.

Politycy frakcji "maślarzy" już wcześniej krytykowali w mediach byłego premiera, w tym jego politykę wobec UE. Po rozłamie w partii do tych oskarżeń dołączają kolejni działacze PiS i pojawiają się nowe zarzuty. Wiele z nich wygłaszanych jest w prawicowych mediach, tych samych, gdzie dotychczas politycy partii Jarosława Kaczyńskiego chętnie chwalili się efektami rządów Zjednoczonej Prawicy, na których czele przez sześć lat stał Morawiecki.

Zarzut pierwszy: Morawiecki był doradcą Tuska

Morawiecki, jako prezes zarządu Banku Zachodniego WBKS S.A., w latach 2010-2012 był członkiem Rady Gospodarczej przy ówczesnym premierze Donaldzie Tusku. Jej zadaniem było udzielanie opinii na temat bieżących spraw i recenzowanie pomysłów rządu.

To jeden z tych argumentów, który po rozłamie jest wypominany Morawieckiemu przez polityków PiS.

"Byłeś doradcą Donalda Tuska w czasie, gdy wobec Prawa i Sprawiedliwości rozkręcano przemysł pogardy, a śp. Prezydent Lech Kaczyński był brutalnie atakowany" - napisał w piątek na X Jacek Sasin, zwracając się do Morawieckiego. 

Wpis Jacka Sasina - 24.07.2026 r.
Wpis Jacka Sasina - 24.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: X/Jacek Sasin

Jeszcze w 2023 roku Sasin zapewniał w Polsacie, że Morawiecki "jest premierem rządu sukcesu", a także zaprzeczył, że były szef rządu doradzał Tuskowi. - Pan premier nie był wtedy politykiem (…) Został poproszony o wyrażenie opinii o różnych sprawach. To nic nadzwyczajnego - przekonywał. Sasin był wicepremierem i ministrem aktywów państwowych w rządzie Morawieckiego.

W ostrych słowach o Morawieckim wypowiedział się były szef propagandowej TVP Jacek Kurski. - Prawo i Sprawiedliwość, ostoja polskiej niepodległości, ma być rozwalone w wyniku realizacji niemieckiego planu podboju Europy. Morawiecki jest tutaj żałosnym trybikiem, żeby to zrobić - powiedział Kurski w stacji zbliżonej do PiS. Jak przekonywał, Morawiecki "siedział u Tuska" w 2010 roku, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej i później gdy, zdaniem Kurskiego, tworzono wobec PiS "przemysł pogardy". 

Jarosław Kaczyński również udzielił wywiadów w prawicowych mediach. W trakcie jednego z nich odniósł się do biografii Morawieckiego. - On miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która atakowała. To nie oznacza, że on osobiście atakował, ale w tym świecie się obracał. Był nawet doradcą Tuska - stwierdził Kaczyński. 

O komentarz do rozłamu w PiS był pytany premier Donald Tusk w trakcie poniedziałkowej konferencji w Głuchołazach. - Nie będę płakał po PiS-ie, (…) z całą pewnością nie ma się z czego cieszyć, jak widzimy, co się dzieje z największą partią opozycyjną - ocenił. - W ostatnich kilkunastu godzinach dowiedziałem się od niektórych polityków PiS-u, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. Tego się naprawdę nie spodziewałem, że aż tak daleko sprawy zajdą - mówił szef rządu. 

Morawiecki wszedł do rządu Zjednoczonej Prawicy w listopadzie 2015 roku jako wicepremier i minister rozwoju w Radzie Ministrów kierowanej przez Beatę Szydło. W 2017 roku po rezygnacji Szydło został zarekomendowany przez PiS na Prezesa Rady Ministrów. Od tego momentu nieprzerwanie sprawował funkcję premiera do 2023 roku. 

Po przegranych przez PiS wyborach parlamentarnych Morawiecki kierował jeszcze tak zwanym dwutygodniowym rządem, który nie otrzymał wotum zaufania od Sejmu. 

Zarzut drugi: Morawiecki zaproponował podział PiS

W piątkowym oświadczeniu prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że "wiele tygodni temu padła propozycja, żeby podzielić naszą partię" i to "ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii". Później głos zabrali "maślarze" i przekazali, że tą osobą był Morawiecki.

- Sam byłem świadkiem rozmowy z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, miało to miejsce na koniec kwietnia. Pan Mateusz Morawiecki przekonywał nas przez ponad dwie godziny z tych czterech godzin rozmów do tego, że musi stworzyć nową partię polityczną - powiedział Przemysław Czarnek w piątek. 

Potwierdził to również Tobiasz Bocheński we wpisie w mediach społecznościowych. "Wiele osób może być absolutnie zszokowanych. Ja wiem o tych próbach rozłamu od dawna" - podkreślił we wpisie na X. 

Morawiecki zaprzeczył tym doniesieniom.

Zarzut trzeci: Morawiecki nie chciał programu 500 plus i samolotów F-35

Były minister obrony Mariusz Błaszczak zasugerował, że Morawiecki był przeciwny zakupom myśliwców F-35 dla polskiej armii.

- Musiałem przełamać barierę również w naszym rządzie, bo Michał Dworczyk był przeciwny zamówieniu F-35, (…) premier Morawiecki też był przeciwny. Dopiero przywództwo pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego przesądziło o tym, że zamówiliśmy (w 2020 roku) F-35 - powiedział w prawicowej telewizji. 

Rzecznik partii Rafał Bochenek powiedział w tej samej stacji, że były premier był przeciwny jednemu ze sztandarowych projektów Zjednoczonej Prawicy - programowi 500 plus. - Osobami, które obsztorcowywały na zamkniętych posiedzeniach rządu ten program, krytykowały, że jest to zły program, który nie powinien być realizowany, to byli pan Gowin i Morawiecki - mówił.

W tej sprawie zareagował europoseł Piotr Mueller. "Słucham niektórych moich kolegów z PiS i nie chce się wierzysz, co opowiadają. Teraz spin w sprawie 500 plus" - czytamy na X.  "Zaraz się jeszcze okaże, że Morawiecki pracował dla Marsjan" - ironizował. 

"Nie wiem jakim cudem mogą uważać, że kłamstwami i takimi absurdalnymi atakami przyslużają się swojej partii, prawicy i zaufaniu do całej klasy politycznej" - czytamy z kolei we wpisie Szymona Szynkowskiego vel Sęka na X. 

Zarzut czwarty: ludzie Morawieckiego nie płacili składek na PiS

Osią sporu są również finanse partii. Europoseł Patryk Jaki powiedział w niedzielę w prawicowej stacji, że bliscy współpracownicy Morawieckiego "od ponad dwóch lat praktycznie w ogóle nie płacili składek" na partię. Jak dodał, w tym czasie mieli też "zbierać na konkurencyjną działalność" i "podbierali działaczy PiS" na "swój cel", czyli budowę struktur stowarzyszenia Rozwój Plus.

Przypomniał, że Morawiecki nie uczestniczył też w posiedzeniach prezydium komitetu politycznego. 

Wśród polityków, którzy mieliby mieć zaległości, wymieniany jest europoseł Michał Dworczyk. Polityk oświadczył jednak w RMF FM, że płaci składkę. Jak przekonywał, w 2024 roku, kiedy uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego, rozmawiał w tej sprawie z Jarosławem Kaczyńskim. Były szef kancelarii premiera miał przedstawić prezesowi PiS faktury za usługi adwokackie w postępowaniach prowadzonych przeciwko niemu - Ustaliliśmy, że będę płacił tysiąc złotych miesięcznie - powiedział Dworczyk.

Po decyzji PKW w 2024 roku o obcięciu subwencji, kierownictwo PiS zobowiązało parlamentarzystów do wpłat na partię w kwocie minimum tysiąca złotych miesięcznie. Dla eurodeputowanych minimalna wpłata miała wynosić pięć tysięcy złotych miesięcznie. 

Zarzut piąty: Morawiecki prowadził politykę uległości wobec UE

Wypominanie Morawieckiemu jego polityki wobec UE było przedmiotem wewnętrznych tarć w PiS na długo przed rozłamem. Zarzuty w tej kwestii kierowali wobec byłego premiera między innymi byli politycy Solidarnej Polski, która to w obozie Zjednoczonej Prawicy miała odpowiadać za reformę sądownictwa. Później to właśnie spór o praworządność był powodem konfliktu polskiego rządu z organami UE.

O tym punkcie sporu przypomniał poseł PiS Sebastian Kaleta w poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych. "Toczyliśmy w latach 2020-2023 burzliwy spór wewnętrzny dotyczący kierunków prowadzenia polityki europejskiej" - czytamy. Odniósł się do negocjacji Morawieckiego z Komisją Europejską. "Ustępstwa ustrojowe miał rekompensować fakt przelania Polsce ogromnych pieniędzy z unijnego kredytu [KPO -red.], co miało uwiarygodnić rząd i kierunek proeuropejski proponowany przez Premiera Morawieckiego" - napisał. 

Zarzucił też, że część ustaleń z UE nie miała poparcia całego rządu. "Problemy zaczęły się piętrzyć, a pieniądze z KPO do wyborów w 2023 roku nie trafiły do Polski. Po drodze były słynne kamienie milowe, które faktycznie w ostatecznym brzmieniu nie były zatwierdzone przez cały rząd, kluczowe kamienie zostały wpisane do KPO (ustępstwa w sprawie sądów, podatek od aut spalinowych) zostały wpisane bez zgody całego rządu" - napisał Kaleta na X. 

Morawiecki: zaczyna się festiwal fake newsów

Morawiecki odniósł się do zarzutów polityków PiS w mediach społecznościowych. "Gdy kończą się argumenty, zaczyna się festiwal fake newsów, insynuacji i politycznego błota. W ostatnich dniach widać, że niektórzy kompletnie nie wytrzymują ciśnienia" - napisał na X. 

"Tak nie buduje się szerokiego i zwycięskiego nurtu centroprawicowego. Kłamstwo ma krótkie nogi" - dodał były premier. 

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
Czarno na białym
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24+ Originals
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Mateusz MorawieckiPrawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiJacek KurskiMariusz Błaszczak
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Podano kluczowy wskaźnik dla wysokości emerytur
BIZNES
Kraty, więzienie
Podał się za pracownika firmy chemicznej, kupił niebezpieczną substancję
Katowice
shutterstock_2548723757
Można jeść zdrowo i wciąż robić ten błąd. Magiczna granica to 20 minut
Zdrowie
Policja zatrzymała 38-latka
Ukrywali się razem, najbliższe pół roku spędzą osobno
WARSZAWA
Mężczyzna utonął w wyrobisku
Tragedia pod Garwolinem. Mężczyzna utonął w wyrobisku
WARSZAWA
Zerwany dach w wyniku burzy we wsi Borusowa
Powalone drzewa, uszkodzone dachy. Są pierwsze interwencje
METEO
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Trwa wędrówka burz
METEO
Onkologia dziecięca
Leczenie dzieci z guzami mózgu wróci do Katowic? Rodzice apelują
Anna Bielecka
Berlin
Polka zginęła w ataku. Rzecznik MSZ o szczegółach
Świat
Północnokoreańscy żołnierze podczas ćwiczeń
Dodatkowe 30 tysięcy żołnierzy po stronie Rosji? "Od czerwca trwają przygotowania"
Świat
panele sloneczne domy fotowoltaika shutterstock_2702413159
Prawo do odstąpienia od umowy. UOKiK interweniuje
BIZNES
Trwają powodzie w Guangdong, Chiny
Rezerwat pod masami błota. Ewakuowano turystów
METEO
imageTitle
Wrócił i już zapowiada wielkie rzeczy. "Skoczkowie znów mają być na szczycie"
EUROSPORT
Mateusz Morawiecki, Janusz Cieszyński, Michał Dworczyk
"Burza mózgów" wśród ludzi Morawieckiego. Tak mają wyglądać najbliższe dni
Marcin Złotkowski
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Więcej pomarańczowych alarmów. Tu ostrzega IMGW
METEO
imageTitle
Kowalski i Baranowski poznali pierwszych rywali w English Open
EUROSPORT
Brutalny atak na parę Ukraińców we Wrocławiu
Trzech osiłków biło mężczyznę z Ukrainy. A chwilę później także jego partnerkę
Wrocław
Autonomiczne ciężarówki w Chinach? Sztuczna inteligencja nie tylko za kierownicą
"W Chinach na drogach jeżdżą już roboty", a w Europie "letarg"? Niekoniecznie
Michał Istel
Donald Tusk na otwarciu mostu w Głuchołazach
Nowy most w Głuchołazach ma być "odporny na ekstremalne kataklizmy"
Opole
imageTitle
"Kłamie, nie potrzebuję, żeby przepraszał". Olmo o bójce po finale mundialu
EUROSPORT
Proces Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej
Trzej koledzy Łukasza Żaka mieli trafić do aresztu. Dwaj zniknęli
Klaudia Kamieniarz
Mariusz Błaszczak
PiS zmienia zdanie. Zgłasza kandydata na wicemarszałka Sejmu
Polska
basen woda
Dziecko leżało na dnie basenu. Pół godziny reanimacji, stan krytyczny
Łódź
Grzegorz Lorek
"Złożył rezygnację ze stowarzyszenia". Rzecznik PiS: poseł wraca do partii
Polska
Michał Drewnicki
Jego stanowisko przejęła Barbara Nowak. Teraz kandydat PiS podjął decyzję
Kraków
Zbigniew Ziobro
Jest wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry
Polska
Czasowe utrudnienia w dojeździe do Lotniska Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
"Zaplanujcie wyjazd z zapasem czasu". Apel lotniska
WARSZAWA
imageTitle
Mistrz świata ruszył na pomoc ofiarom pożarów
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Uderzył ręką w bagażnik, kierowca dwa razy go potrącił. Nagranie
Łódź
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Alert RCB w kolejnych województwach
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica