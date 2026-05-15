Polska Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba Oprac. Maciej Wacławik

Egzamin z geografii rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 180 minut, a egzaminy z języków mniejszości narodowych o godz. 14.00 i potrwają 210 minut.

Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowały 84 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 24,4 proc. z nich. Geografia jest na trzecim miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez maturzystów po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i matematyce na poziomie rozszerzonym.

Do matury podejdzie jedna osoba

Z kolei chęć zdawania egzaminu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 82 maturzystów: z języka litewskiego - 29, z białoruskiego - 23, z ukraińskiego - 21, z hebrajskiego - 5, z czeskiego 3, z niemieckiego - jedna osoba. W tym roku po raz pierwszy język ukraiński znalazł się na maturze w grupie języków obcych nowożytnych, ale nadal zdawany jest też jako język mniejszości narodowej.

Egzaminy z języków mniejszości na poziomie podstawowym przeprowadzone będą 21 maja.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w piątek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych - wieczorem.

Matura 2026 - przedmioty obowiązkowe

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2026 - przedmioty do wyboru

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku mogą być wyłączeni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Sześć egzaminów maturalnych?

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy - zgodnie z deklaracjami - ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy - 28,1 proc., cztery egzaminy - 5,4 proc., pięć egzaminów - 0,6 proc., a sześć egzaminów - 0,1 proc.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

