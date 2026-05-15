Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Maturę z tego przedmiotu napisze jedna osoba

|
Matura 2026. Pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym w XII LO w Szczecinie
"Zdawalność wcale nie jest niska". Dziennikarka Karolina Słowik o maturze z matematyki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki
Przed nami kolejny dzień matury. 15 maja absolwenci szkół podejdą do nieobowiązkowych egzaminów z geografii oraz języków mniejszości narodowych. Jak duże jest zainteresowanie zdawaniem tych przedmiotów?

Egzamin z geografii rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa 180 minut, a egzaminy z języków mniejszości narodowych o godz. 14.00 i potrwają 210 minut.

Chęć zdawania egzaminu z geografii zadeklarowały 84 tys. tegorocznych absolwentów czteroletnich liceów, pięcioletnich techników i branżowych szkół II stopnia, czyli 24,4 proc. z nich. Geografia jest na trzecim miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez maturzystów po języku angielskim na poziomie rozszerzonym i matematyce na poziomie rozszerzonym.

Do matury podejdzie jedna osoba

Z kolei chęć zdawania egzaminu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 82 maturzystów: z języka litewskiego - 29, z białoruskiego - 23, z ukraińskiego - 21, z hebrajskiego - 5, z czeskiego 3, z niemieckiego - jedna osoba. W tym roku po raz pierwszy język ukraiński znalazł się na maturze w grupie języków obcych nowożytnych, ale nadal zdawany jest też jako język mniejszości narodowej.

Egzaminy z języków mniejszości na poziomie podstawowym przeprowadzone będą 21 maja.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w piątek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych - wieczorem.

Matura 2026 - przedmioty obowiązkowe

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowo mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

MATURA 2026 - ARKUSZE Z JĘZYKA POLSKIEGO (POZIOM PODSTAWOWY) MATURA 2026 - ARKUSZ Z MATEMATYKI (POZIOM PODSTAWOWY) MATURA 2026 - ARKUSZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (POZIOM PODSTAWOWY)

Matura 2026 - przedmioty do wyboru

Wśród przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku mogą być wyłączeni absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że takie zwolnienie uzyskało 13 tys. maturzystów.

Sześć egzaminów maturalnych?

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 31,1 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy - zgodnie z deklaracjami - ma zdawać 32 proc., trzy egzaminy - 28,1 proc., cztery egzaminy - 5,4 proc., pięć egzaminów - 0,6 proc., a sześć egzaminów - 0,1 proc.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Szczegółowy harmonogram egzaminów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szczegółowy harmonogram egzaminów

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Zbigniew Ziobro
"Przecieram oczy ze zdumienia". Reakcje w PiS na sprawę Ziobry
Marcin Złotkowski
Udostępnij:
Tagi:
Maturaszkoła średniaEdukacja
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Polska
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Władysław Kosiniak-Kamysz
"W nocy rozmawiałem z prezydentem Nawrockim"
Polska
Zakupy
Inflacja w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Zbigniew Ziobro
ENA dla Ziobry. Siemoniak "rozczarowany"
Aleksandra Sapeta
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Świat
Zatrzymano podejrzanych o pobicie
Na własnych urodzinach pobili go goście
WARSZAWA
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Tusk nie podpisał się pod kandydatami prezydenta do NBP
BIZNES
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
Posadzili drzewa pod wiaduktem. "Po prostu bez sensu"
Magdalena Gruszczyńska
Policjant potrącił rowerzystę (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik drogówki potrącił rowerzystę
Szczecin
Skala handlu ludźmi jest ogromna
"Przy okazji szukania mamy, odkryliśmy ten proceder". Ofiar są miliony
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Sporne grunty pod osiedlem. Mieszkańcy w strachu, radni jednogłośni
WARSZAWA
79-letni Rosjanin wpadł w ręce służb
"Wor w zakonie" musi wrócić do Rosji
WARSZAWA
Pożar hali w Chrościnie
Płonie hala zakładów mięsnych, ewakuowali pracowników
Wrocław
Włodzimierz Czarzasty i Monika Olejnik pokazują projekt zmienionego akt małżeństwa
Czarzasty przyniósł do studia dokument. "To jest duża sprawa"
Polska
burza piorun blyskawica niebo chmury
Mogą pojawić się superkomórki burzowe
METEO
W piątek przez Polskę przewędruje strefa opadów i burz
Do 30 litrów deszczu. Gdzie może dziś lać?
METEO
Pożar mieszkania przy ulicy Cybernetyki w Warszawie
Mieszkanie płonęło, 17-latek uwięziony na balkonie
WARSZAWA
wrona ebbing
Hełm za "pół miliona dolarów". Ekwipunek pilota F-35
Polska
Nowe ekrany akustyczne wzdłuż Trasy Łazienkowskiej
"Szary mur rozciął Saską Kępę na pół". Mieszkańcy oburzeni
Klaudia Kamieniarz
pc
To małżeństwo przetarło szlak. "Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"
Polska
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
WARSZAWA
Plaża, morze, wakacje, lato
Pogoda na wakacje. Co mówi eksperymentalna prognoza IMGW
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica