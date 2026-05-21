Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Łatwogang nie odpuszcza. Właśnie rusza z kolejną zbiórką

|
Łatwogang
CNN o rekordowej zbiórce w Polsce
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026/TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Jego zbiórką na rzecz Fundacji Cancer Fighters żyła cała Polska. W akcję pomocy dla dzieci zaangażowały się światowe gwiazdy, a jej ostateczny wynik przerósł najśmielsze oczekiwania. Łatwogang ogłosił właśnie kolejną zbiórkę i osobiste wyzwanie, które jej towarzyszy.

Piotrek, znany w mediach społecznościowych jako Łatwogang, po spektakularnym sukcesie zbierania pieniędzy na Fundację Cancer Fighters zapowiadał, że usunie się na jakiś czas z mediów społecznościowych. W czwartek postanowił przerwać milczenie ogłaszając kolejną akcję pomocy. Tym razem zbiera pieniądze na Maksa, który cierpi na śmiertelną chorobę genetyczną - dystrofię mięśniową Duchenne'a (DMD), która powoduje u 8-latka stopniowy i nieodwracalny zanik mięśni.

Był gwiazdą w sieci od lat. Kim jest Łatwogang?
Dowiedz się więcej:

Był gwiazdą w sieci od lat. Kim jest Łatwogang?

Łatwogang: wpadłem na pewien pomysł

"Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że dalej mnie lubicie. Kiedy mnie nie było, wpadłem na pewien pomysł" - stwierdził Łatwogang w filmie zamieszczonym na Instagramie. "W dużym skrócie: postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa" - ogłosił.

Jak wyjaśnił, Maks jest to 8-letni chłopiec, którego dotknęła choroba powodująca zanik mięśni w jego organizmie. Na jego leczenie potrzeba aż 12 milionów złotych. "Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję, i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego" - zapowiedział.

W filmie podał link do zbiórki na Maksa, poinformował też, że stream startuje jutro (w piątek) o godz. 16:00. "(...) wiem, że miałem zrobić jak najdłuższą przerwe medialną, ale po prostu wpadłem na pomysł, który uważam za dobry i wiem, że może pomóc komuś uratować życie, dlatego go realizuję jak najszybciej. Z góry dziękuję każdej osobie która wpłaci i do zobaczenia" - zaznaczył w opisie filmu.

Kapitalizm, łapy precz od streamu!
Dowiedz się więcej:

Kapitalizm, łapy precz od streamu!

Poruszyli cały kraj

Akcja youtubera, którego na samym Instagramie obserwuje dziś 1,7 mln osób, już spotkała się z ogromnym odzewem. Wpis po czterech godzinach od publikacji polubiło ponad sto tysięcy osób, ale - co ważniejsze - ponad sto tysięcy złotych pojawiło się już na stronie zbiórki.

17 kwietnia Łatwogang rozpoczął akcję charytatywną dla Fundacji Cancer Fighters w serwisie YouTube. Impulsem był utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej Fundacji, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Podczas 9-dniowej całodobowej transmisji zbierał pieniądze słuchając przez cały czas tego utworu. Choć początkowo celem było 500 tysięcy zł, ostatecznie udało się zebrać ponad ćwierć miliarda - po zamknięciu zbiórki licznik pokazywał ponad 282 miliony.

Łatwogang i Badoes podczas zbiórki na rzecz Fundacji Cancer Fighters
Łatwogang i Badoes podczas zbiórki na rzecz Fundacji Cancer Fighters
Źródło zdjęcia: latwogang/youtube

Po zakończeniu tamtej akcji opublikował wspólne oświadczenie z Bedoesem. "W pierwszej kolejności - dziękujemy za wszystko, co zrobiliście. Nie przyjmujemy gratulacji ani podziękowań. To jest wspólne dzieło nas wszystkich i to my gratulujemy Wam tego, co zrobiliście dla dzieciaków i jak poruszyliście cały kraj".

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
2201_chirurzka_2
Pani mnie będzie operować?
TVN24+ Originals
38 min
superwizjer polacy w ukrainie
Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety
Superwizjer
Snoop Dogg i Radzimir Dębski podczas BET Awards 2025
Jimek znów podbija świat. "To był najpozytywniejszy Snoop z możliwych"
Tomasz-Marcin Wrona
Udostępnij:
Tagi:
Media społecznościoweZdrowie
Adam Michejda
Adam Michejda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Polska
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
Radosław Sikorski
Sikorski z komunikatem do Rosji. "Nie macie prawa"
Świat
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
Szczecin
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Świat
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
Świat
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
Świat
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Polska
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Prezes Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Mamy więcej szczegółów
BIZNES
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
WARSZAWA
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
Kujawsko-Pomorskie
14 min
pc
Takiej wypowiedzi jeszcze nie było. Szok i pospieszne tłumaczenia
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Kierowca MPK podbiegł i wystraszył agresywnego psa
Zatrzymał autobus i pomógł kobiecie atakowanej przez psa
Łódź
Donald Trump
Takiej rozmowy nie było od 47 lat. Chiny wyrażają sprzeciw
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
pap_20160115_0KL
Burza wokół wpisu Ochotniczych Hufców Pracy. MRiPS: grafika była niefortunna
BIZNES
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
Adam Budak
Odwołany dyrektor odpiera zarzuty i wysuwa żądania
Kraków
dron
Operacja "Śnieg Achmata". Nie żyje 65 rosyjskich kadetów
Świat
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
Kraków
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
Świat
48 min
Władimir Putin
Ukraińskie drony, państwa bałtyckie i rosyjskie scenariusze. "To może być komunikat do Zachodu"
Podcast o zagranicy
32 min
pc
"Lekarka złapała się za głowę". Poczobut o tym, co zrobiło z nim więzienie
Rozmowy TVN24+
Senat
"Wszyscy dosłownie" senatorowie PiS zgodzili się z politykiem KO
Donald Trump
"Mam 99 procent poparcia". Trump: mógłbym tam kandydować na premiera
Świat
Tragiczny wypadek w Chmielewie
Zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z ciężarówką. Zginął
WARSZAWA
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica