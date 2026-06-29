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Fakty po Faktach

Krzysztof Gawkowski o tym, kto powinien odpowiedzieć za sytuację w ochronie zdrowia. "Przychodzi czas zmian"

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Filip Nowak, prezes NFZ
Gawkowski: prezes NFZ powinien zostać zdymisjonowany
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
Dzisiaj nie ma dobrego zarządzania ochroną zdrowia w Polsce - powiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w "Faktach po Faktach" w TVN24. Jego zdaniem odpowiedzieć za to powinien prezes NFZ Filip Nowak.

Według doniesień mediów w Szpitalu Południowym w Warszawie istniała ścieżka przyjęć na Specjalny Oddział Ratunkowy dla członków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. W centrum tej sprawy znajduje się Dawid Kacprzyk - były już radny dzielnicy Ursus i były członek KO, który jako koordynator SOR we wspomnianym szpitalu zarobił w 2025 roku ponad półtora miliona złotych.

W poniedziałek w prokuraturze były ordynator chirurgii w tym szpitalu, Emil Jędrzejewski, złożył obszerne zeznania. W "Faktach po Faktach" TVN24 sprawę komentował wicepremier, minister cyfryzacji i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski.

- Skoro padają oskarżenia o to, że ktoś dopuścił do śmierci innej osoby albo wprost mordował, to nie może być pozostawione to gdzieś w jakimś takim domniemaniu. Albo masz twarde dowody i wiadomo, jak było, albo to są pomówienia. Wierzę, że sprawę wyjaśni do końca prokuratura - zaznaczył.

Lekarze "godnie niech zarabiają, ale koniec z przekrętami"

Afera wywołała dyskusję między innymi o kosztach ochrony zdrowia i zarobkach lekarzy. - Moim zdaniem dzisiaj nie ma dobrego zarządzania ochroną zdrowia w Polsce - ocenił Gawkowski. Jako winnych tej sytuacji wicepremier wskazał nie rząd, lecz "instytucje, które mają problem z zarządzaniem". 

Jego zdaniem odpowiedzieć za to, co się dzieje w ochronie zdrowia, powinien ponieść szef Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie jest nim Filip Nowak.

Prezes NFZ Filip Nowak
Prezes NFZ Filip Nowak
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Ponadto w ocenie Gawkowskiego lekarze za dużo zarabiają. - Trzeba zrobić im cap [limit pensji - red.]. To musi być rozsądek, nie miliony - mówił. - Godnie niech zarabiają, ale koniec z przekrętami - przekonywał.

- Chciałbym mieć przekonanie, że jeżeli szpital powiatowy wydaje 50-60, a czasami więcej procent na wynagrodzenia, to te wynagrodzenia rzeczywiście są przepracowanymi godzinami. Kto to ma kontrolować, jak nie NFZ? - pytał.

"Widzę, ile premier Donald Tusk wkłada pracy"

Gawkowski mówił dalej, że za rządów Koalicji 15 października do systemu ochrony zdrowia dołożono z budżetu państwa 50 miliardów złotych.

- Widzę, ile premier Donald Tusk wkłada pracy w to, żeby system mógł być dofinansowany. Widzę, jak Andrzej Domański walczy. Co kilka tygodni się z tym mierzymy na rządzie. O każdą złotówkę, żeby dołożyć dla Ministerstwa Zdrowia - opisywał.

Zdaniem wicepremiera nie należy czekać, aż prezes NFZ poda się do dymisji. - Przychodzi czas zmian i tyle. To znaczy premier w tej sprawie będzie podejmował decyzję z panią minister zdrowia [Jolantą Sobierańską-Grendą - red.] - mówił.

W kolejnym kroku - według Gawkowskiego - należy poszukać nowego prezesa NFZ, który "weźmie odpowiedzialność za to, żeby ten system stanął na nogi z klęczków". - Bo dzisiaj to, że można w szpitalach czterech albo pięciu pracować na etatach w tych samych godzinach, jest chore - dodał.

Spór o "bohaterów UPA". "Nawrocki w ogóle tego nie wyczuł"

Innym tematem poruszonym w rozmowie były relacje polsko-ukraińskie. Ochłodziły się one po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię "bohaterów UPA". Prezydent Karol Nawrocki postanowił w odpowiedzi odebrać mu Order Orła Białego. Zełenski i byli prezydenci Ukrainy zwrócili swoje polskie odznaczenia.

- Ja mam poczucie, że brniemy w relacjach polsko-ukraińskich na ścianę. Winny jest prezydent Zełenski, który nie czuje, moim zdaniem, polskiej historycznej więzi z tym, że na Wołyniu byliśmy mordowani - ocenił Gawkowski. Jak dodał, przez eskalację ze strony Karola Nawrockiego "zbliżamy się do zderzenia czołowego".

Krzysztof Gawkowski: mam poczucie, że brniemy w relacjach polsko-ukraińskich na ścianę
Źródło: TVN24

- Prezydent Putin jest dzisiaj największym wygranym sporu Nawrocki-Zełenski i Polska-Ukraina. Prezydent Nawrocki w ogóle tego nie wyczuł, że dzisiaj klaska mu na Kremlu Putin - mówił wicepremier.

Minister cyfryzacji mówił też, że od kilku tygodni w sieci obserwujemy wzmożenie dezinformacji, która ma wzbudzać antyukraińskie emocje w Polsce. - Mamy w Polsce masę rosyjskiej narracji, która chce walczyć z Ukrainą i podburzać Polaków - wskazał.

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Tagi:
SzpitalNarodowy Fundusz ZdrowiaZdrowieOchrona zdrowiaKrzysztof GawkowskiNowa LewicaLekarzeDonald TuskResort zdrowiaBudżet państwa
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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