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Świat

Donald Trump: niedługo ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium USA

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Donald Trump
Bartłomiej Ślak: cieśnina Ormuz jest pusta, wolna od statków
Źródło zdj. gł.: EPA/OLGA FEDOROVA
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Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że "niedługo ogłosi cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych".

Zapowiedź padła podczas przemówienia Trumpa na uroczystości w szkole policyjnej na Long Island w stanie Nowy Jork. - Gdy już pokonamy Iran, który jest pokonywany bardzo mocno... Niedługo ogłoszę cieśninę Ormuz terytorium Stanów Zjednoczonych - powiedział w piątek prezydent USA.

Wcześniej tego samego dnia Trump zapowiedział w rozmowie z Fox News, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent mówił, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej "jakiej świat nigdy wcześniej nie widział". Nowe środki mają zostać wprowadzone "w przyszłym tygodniu", niezależnie od trwającej blokady cieśniny.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: EPA/OLGA FEDOROVA

Trump mówiąc o cieśninie Ormuz nie sprecyzował, w jaki sposób miałaby stać się ona "terytorium USA". Stany Zjednoczone mają kilkanaście terytoriów zależnych o różnych statusach prawno-administracyjnych - między innymi Portoryko, Mariany Północne, Guam i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

Cieśnina Ormuz - kluczowy szlak transportowy

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Zatoką Osmańską i Morzem Arabskim. Jest kluczowym szlakiem eksportu ropy i skroplonego gazu wydobywanych w okolicznych państwach.

Iran zablokował ten szlak, gdy pod koniec lutego został zaatakowany przez Stany Zjednoczone i Izrael. USA nałożyło z czasem blokadę na irańskie porty. Blokada Ormuzu przyczyniła się do gwałtownego zmniejszenia eksportu surowców z państwa Zatoki Perskiej, wywołując wzrost cen na światowych rynkach.

Ormuz jest nadal w dużej mierze zablokowany, a kwestia żeglugi przez cieśninę pozostaje jednym z kluczowych punktów sporu między USA a Iranem.

Źródło: PAP, Reuters, thehill.com, tvn24.pl
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Tagi:
USADonald TrumpCieśnina OrmuzKonflikt na Bliskim WschodzieBliski WschódPolityka zagraniczna USA
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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