Polska

Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje ze stanowiska

Dagmara Pawełczyk-Woicka
Sejm powołał nowy skład KRS. Waldemar Żurek komentuje
Szanując zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam w piątek rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa - poinformowała Dagmara Pawełczyk-Woicka.

W poniedziałek Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w mediach społecznościowych o złożeniu 15 maja rezygnacji z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa.

"Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego [Małgorzaty Manowskiej - red.] zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru Przewodniczącego. Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2025 (z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji" - napisała.

Kadencja Małgorzaty Manowskiej upływa 26 maja. Pod koniec lutego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało pięciu kandydatów na pierwszego prezesa SN. Są to: Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki. O tym, kto obejmie urząd, zadecyduje prezydent Karol Nawrocki.

Wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa

Sejm wybrał w piątek 15 sędziów - członków KRS w pierwszym ustawowym kroku, czyli większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wśród wybranych znalazło się 13 osób wskazanych przez kluby rządzącej koalicji, którzy wcześniej zostali wyłonieni podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez zgromadzenia sędziów w kraju.

Wyboru dokonano na podstawie obowiązującej ustawy o KRS, uchwalonej w 2017 roku przez PiS. W związku z tym na liście znalazł się także wskazany przez PiS Łukasz Piebiak - były wiceszef MS z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę - oraz rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki - opolski sędzia związany, podobnie jak Piebiak, ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Piebiak był w 2019 roku w mediach wiązany z tak zwaną aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości. Według informacji Onetu na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.

W piątkowym głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PiS, ponieważ ich zdaniem po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia zabezpieczającego wybór przez Sejm sędziów - członków KRS jest działaniem bezprawnym.

Trybunał - wydając we wtorek postanowienie - nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Postanowienie zapadło na kanwie wniosku skierowanego w lutym do TK przez posłów PiS. Wniosek dotyczy zbadania konstytucyjności przepisów o KRS w zakresie możliwości sprowadzenia roli Sejmu przy tym wyborze do funkcji "notariusza" zatwierdzającego decyzje środowiska sędziowskiego.

Koalicja rządząca kwestionuje zabezpieczenie wydane przez TK. Wśród sędziów, którzy je wydali, byli nieuznawani wyrokami europejskich trybunałów sędziowie dublerzy. Prezes TK Bogdan Święczkowski wciąż nie dopuścił także do orzekania czterech sędziów TK wybranych w marcu przez Sejm. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wobec nich zabezpieczenie nakazujące "powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków".

Tagi:
Kamila Grenczyn
