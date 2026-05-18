Polska Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje ze stanowiska Oprac. Kamila Grenczyn |

Sejm powołał nowy skład KRS. Waldemar Żurek komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek Dagmara Pawełczyk-Woicka poinformowała w mediach społecznościowych o złożeniu 15 maja rezygnacji z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa.

"Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego [Małgorzaty Manowskiej - red.] zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru Przewodniczącego. Czy Pierwszy Prezes zwoła posiedzenie w składzie wybranym przez Sejm 15.05.2025 (z naruszeniem prawa), czy w składzie dotychczasowym pozostawiam do jego decyzji" - napisała.

Szanując zabezpieczenie @TK_GOV_PL i zarazem brak reakcji Sejmu na to postanowienie, złożyłam 15.05.2026 rezygnację z funkcji Przewodniczącego @KRS_RP . Brak Przewodniczącego rodzi obowiązek po stronie Pierwszego Prezesa @SN_RP_ zwołania posiedzenia plenarnego celem wyboru… pic.twitter.com/XuBJ71nOU6 — Dagmara Pawełczyk-Woicka (@DPawelczykW) May 18, 2026 Rozwiń

Kadencja Małgorzaty Manowskiej upływa 26 maja. Pod koniec lutego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybrało pięciu kandydatów na pierwszego prezesa SN. Są to: Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Zbigniew Kapiński, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki. O tym, kto obejmie urząd, zadecyduje prezydent Karol Nawrocki.

Wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa

Sejm wybrał w piątek 15 sędziów - członków KRS w pierwszym ustawowym kroku, czyli większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wśród wybranych znalazło się 13 osób wskazanych przez kluby rządzącej koalicji, którzy wcześniej zostali wyłonieni podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez zgromadzenia sędziów w kraju.

Wyboru dokonano na podstawie obowiązującej ustawy o KRS, uchwalonej w 2017 roku przez PiS. W związku z tym na liście znalazł się także wskazany przez PiS Łukasz Piebiak - były wiceszef MS z czasów kierowania resortem przez Zbigniewa Ziobrę - oraz rekomendowany przez Konfederację Łukasz Zawadzki - opolski sędzia związany, podobnie jak Piebiak, ze Stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Piebiak był w 2019 roku w mediach wiązany z tak zwaną aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości. Według informacji Onetu na komunikatorze WhatsApp miała powstać zamknięta grupa o nazwie "Kasta", która wymieniała się pomysłami na oczernianie niektórych sędziów. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji.

W piątkowym głosowaniu nie wzięli udziału posłowie PiS, ponieważ ich zdaniem po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny postanowienia zabezpieczającego wybór przez Sejm sędziów - członków KRS jest działaniem bezprawnym.

Trybunał - wydając we wtorek postanowienie - nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS. Postanowienie zapadło na kanwie wniosku skierowanego w lutym do TK przez posłów PiS. Wniosek dotyczy zbadania konstytucyjności przepisów o KRS w zakresie możliwości sprowadzenia roli Sejmu przy tym wyborze do funkcji "notariusza" zatwierdzającego decyzje środowiska sędziowskiego.

Koalicja rządząca kwestionuje zabezpieczenie wydane przez TK. Wśród sędziów, którzy je wydali, byli nieuznawani wyrokami europejskich trybunałów sędziowie dublerzy. Prezes TK Bogdan Święczkowski wciąż nie dopuścił także do orzekania czterech sędziów TK wybranych w marcu przez Sejm. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wobec nich zabezpieczenie nakazujące "powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków".

OGLĄDAJ: TVN24