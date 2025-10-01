Kosiniak-Kamysz: pierwsze polskie satelity wojskowe trafią na orbitę

Władysław Kosiniak-Kamysz o nowych polskich satelitach Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szef MON podkreślił, że nowe satelity pomogą w wykrywaniu, "skąd idzie zagrożenie". Mają "zdolności monochromatycznego obrazowania" - zaznaczył.

- Niezależnie od pory, czy to dzień, czy noc, niezależnie od zachmurzenia, co często utrudniało obrazowanie, będziemy mogli z bardzo dużą dokładnością obrazować (przestrzeń powietrzną - red.). To sprawdziło się na Ukrainie, sprawdzi się w Polsce - powiedział.

Satelity zostały zakupione od polsko‑fińskiej firmy ICEYE. W związku z tym wiceminister obrony Cezary Tomczyk udał się do Finlandii, skąd urządzenia mają zostać przetransportowane do Stanów Zjednoczonych. Stamtąd, z półwyspu Canaveral na Florydzie, zostaną wyniesione na orbitę – poinformował Władysław Kosiniak‑Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem "Rozmowy Piaseckiego" Źródło: TVN24

Umowa na dostawę systemu trzech satelitów rozpoznawczych została podpisana w maju przez Agencję Uzbrojenia z konsorcjum złożonym z firmy ICEYE i Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA. Satelity wykorzystują tzw. radar z syntetyczną aperturą. Technika takiego radaru polega na zwiększeniu wirtualnego rozmiaru anteny poprzez nadawanie i odbiór sygnałów sondujących za pomocą anteny umieszczonej na ruchomej platformie.

Kosiniak-Kamysz: jest wspólne stanowisko

W "Rozmowie Piaseckiego" szef MON był także pytany o to, czy polskie i natowskie siły byłyby gotowe, by zestrzelić rosyjski samolot wojskowy, który naruszy polską przestrzeń powietrzną.

- NATO jest gotowe do zestrzeliwania - odpowiedział Kosiniak-Kamysz, dodając, że każdą decyzję podejmują dowódcy i piloci po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji.

Dowódcy - podkreślił rozmówca TVN24 - mają możliwość podejmowania decyzji, które chronią przestrzeń Rzeczypospolitej. Jak stwierdził, wojskowi mają prawo podjąć decyzję, mają zielone światło, podobnie, jak było z bezzałogowcami (rosyjskimi dronami, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną - red.). Minister obrony dodał, że odbył dziesięć rozmów z ministrami obrony innych państw, w tym Niemiec i Norwegii, w ciągu ostatnich 48 godzin. - Jest wspólne stanowisko: reagować, odstraszać, podejmować decyzję odważne - podsumował. Zastrzegł przy tym, że powinna być "analiza każdej sytuacji". - Do tego nas zobowiązują główni dowodzący w NATO - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz o Hołowni i przyszłości koalicji

Tematem "Rozmowy Piaseckiego" była także przyszłość koalicji rządzącej. Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "jednego jest pewny - zachowania posłów" Polski 2050. - Oni nie chcą zmieniać koalicji i szukać innej drogi - zapewnił.

Kosiniak-Kamysz o koalicji: będziemy współpracować z każdym Źródło: TVN24

Nawiązując do decyzji Szymona Hołowni o odejściu z polskiej polityki, Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że "szuka on jakiegoś nowego sposobu służby dla Polski".

OGLĄDAJ: TVN24 HD