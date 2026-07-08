Te dzieci tam są. Ale to tajemnica

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Najpierw nikt nie zajrzał do tego domu, gdy Dziewczynce działa się krzywda. Przez 11 lat. Czy ktoś wiedział, zanim z początkiem 2023 roku ruszyło śledztwo?

- Żadne dowody, przynajmniej za moich czasów, na to nie wskazywały - mówi prokurator Wiesław Dworczak, który prowadził śledztwo w tej głośnej dzisiaj sprawie przez rok, do marca 2024 roku.

Potem przejęła je prokurator Małgorzata Krajewska. O to że, wiedziała o krzywdzie Dziewczynki, oskarżyła jej mamę. Sąd to potwierdził. Uznał, że mama nie reagowała wiedząc, że mąż krzywdzi jej córkę. Teraz przyjrzy się temu inny sąd, bo prokuratura chce dla mamy surowszej kary, a mama uważa, że jest niewinna.

- Nie miałam możliwości obrony - mówi.

- Wnuczka nie zeznawała w sądzie - mówi dziadek. - Z początku nie chciała, ale zmieniła zdanie, gdy dowiedziała się, że matkę oskarżyli, że jej nie pomogła, a przecież matka nic nie wiedziała, nikt nie wiedział. Wnuczka chciała zeznawać, ale prokurator uznała, że to niepotrzebne, że nic nie wniesie.

Gdy trwało śledztwo, wiedziało już dużo instytucji. A w tym domu było dużo dzieci.

I znowu długo nikt tam nie zaglądał.

W kleszczach

2011 rok.

Kłodzko, dom dziadków, rodziców mamy i cioci. Duży dom z ogrodem nad rzeką. Dziadek sam go wyremontował po powodzi. Mama i ciocia mają córki w tym samym wieku. Dziadek kocha ogród. Kosić trawę, pielęgnować kwiaty, zapalić papierosa, nacieszyć się wnuczkami.

Dziewczynka ma sześć lat. Jej tata zniknął. Mama wychodzi za pana z sąsiedztwa, który z okna swojego bloku widział Dziewczynkę w ogrodzie, a teraz jest w jej pokoju.

Dziadek jeździ do Szwecji remontować domy. W Szwecji pracują też mąż mamy i mąż cioci. Obaj przeprowadzają się tam z rodzinami.

Szwecja. Dom tego pana. Tam zaczyna się krzywda Dziewczynki.

Po dwóch latach Dziewczynka ma już brata i całą rodziną wracają do Kłodzka. Potem będzie mieć jeszcze dwoje rodzeństwa. Mieszkają to tu, to tam, najczęściej u dziadków. Wracają do dziadków, jak nie stać ich na czynsz. Wyglądają naprawdę na fajną rodzinę.

Dziadkowie oddali rodzinie Dziewczynki całe piętro. Gdyby Dziewczynka zaczęła krzyczeć, tylko mama i dziadkowie mogliby ją usłyszeć. Wokół żywej duszy. Sąsiednie domy zniszczyła powódź, kiedy Dziewczynki nie było jeszcze na świecie. Przyjęły największy napór wody i ocaliły dom dziadków. Ale teraz nie ma kto ocalić Dziewczynki. Czasem ktoś obcy spojrzy w jej stronę z daleka zza aparatu. Bo dom dziadków jest piękny, całe to miasteczko wydaje się przybyszom warte fotografowania.