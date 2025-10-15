Kaczyński jednym słowem, Nawrocki o swoich obietnicach. Ocenili dwa lata koalicji

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły KO, Lewica, Polska 2050 i PSL.
Kaczyński ocenia dwa lata rządu
Z tej okazji w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany, jak ocenia rząd koalicji 15 października. - Fatalnie - odpowiedział jednym słowem.
Dopytywany o rozwinięcie myśli, stwierdził, że "to słowo wyraża jego ocenę w sposób precyzyjny".
Na pytanie o spadające wyniki sondażowe koalicji, Kaczyński powiedział, że byłby "zadowolony, gdyby miała jeszcze mniej" poparcia. - Ciągle znaczna część społeczeństwa żyje pod wpływem propagandy całkowicie kłamliwej, która doprowadziła ich do sukcesu wyborczego - ocenił.
- Ponieważ mamy system demokratyczny, Bogu dzięki, chociaż w tej chwili jest właśnie likwidowany, mam głęboką nadzieję, że to się nie uda - to rządzą - mówił Kaczyński.
Nawrocki o braku zaufania społeczengo
Prezydent Karol Nawrocki opublikował na platformie X wpis, w którym nawiązał do obietnic koalicji rządzącej złożonych Polakom w trakcie kampanii wyborczej dwa lata temu. "Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic" - stwierdził.
"Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to fundament demokratycznego państwa" - oświadczył.
Autorka/Autor: sz, kgr/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka