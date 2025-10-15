Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kaczyński jednym słowem, Nawrocki o swoich obietnicach. Ocenili dwa lata koalicji

Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
Kaczyński jednym słowem ocenił rząd koalicji 15 października
Źródło: TVN24
Prezes PiS Jarosław Kaczyński w Sejmie jednym słowem odpowiedział na pytanie o to, jak ocenia rząd koalicji 15 października. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował rząd za niezrealizowane obietnice wyborcze.

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły KO, Lewica, Polska 2050 i PSL.

W TVN24.PL ROZLICZAMY GWARANCJE I OBIETNICE:

Kaczyński ocenia dwa lata rządu

Z tej okazji w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany, jak ocenia rząd koalicji 15 października. - Fatalnie - odpowiedział jednym słowem.

Dopytywany o rozwinięcie myśli, stwierdził, że "to słowo wyraża jego ocenę w sposób precyzyjny".

Na pytanie o spadające wyniki sondażowe koalicji, Kaczyński powiedział, że byłby "zadowolony, gdyby miała jeszcze mniej" poparcia. - Ciągle znaczna część społeczeństwa żyje pod wpływem propagandy całkowicie kłamliwej, która doprowadziła ich do sukcesu wyborczego - ocenił.

- Ponieważ mamy system demokratyczny, Bogu dzięki, chociaż w tej chwili jest właśnie likwidowany, mam głęboką nadzieję, że to się nie uda - to rządzą - mówił Kaczyński.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak idzie rządowi rozliczanie poprzedników? Sondaż dla TVN24

Jak idzie rządowi rozliczanie poprzedników? Sondaż dla TVN24

Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało

Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało

Michał Istel

Nawrocki o braku zaufania społeczengo

Prezydent Karol Nawrocki opublikował na platformie X wpis, w którym nawiązał do obietnic koalicji rządzącej złożonych Polakom w trakcie kampanii wyborczej dwa lata temu. "Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic" - stwierdził.

"Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to fundament demokratycznego państwa" - oświadczył.

OGLĄDAJ: Łatka na rządzie, poszukiwania sztandaru i jaki dług ma do spłacenia Karol Nawrocki
pc

Łatka na rządzie, poszukiwania sztandaru i jaki dług ma do spłacenia Karol Nawrocki

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz, kgr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiRząd Donalda TuskaKoalicja 15 październikaSejmKarol Nawrocki
Czytaj także:
imageTitle
Kolejni protestujący podczas Vuelty mogą się spodziewać dotkliwych kar
Najnowsze
miss indie konkurs shutterstock_1795721233
Wygrała konkurs piękności, ale świat usłyszał o niej za sprawą wideo nagranego dzień wcześniej
Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze
Prokuratura o psach, które śmiertelnie pogryzły 46-latka i ich właścicielu
Lubuskie
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
BIZNES
Pożar hostelu w Pszowie
Próbowano wodą gasić płonący olej, zginęło pięć osób. Decyzja prokuratury
Katowice
imageTitle
Solskjaer na ratunek reprezentacji Szwecji?
EUROSPORT
Łukasz K. usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Nożem zaatakował matkę i jej partnera
Kraków
piasek woda podkast
Niecodzienna sytuacja w studiu "Podcastu politycznego"
Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Krok w stronę "standardów wolności słowa". Jest projekt
Polska
Paulina Henning-Kloska, ministra klimatu i środowiska i premier Donald Tusk
Tak chcą zmienić ustawę o lasach
Tomasz Słomczyński
Puszcza Białowieska
"Instrumentalnie wykorzystani". Jak ministerstwo rozmawia z ekologami. I czy w ogóle
Tomasz Słomczyński
Poszukiwany od 7 lat zatrzymany przez ostrołęckich policjantów
Akcja służb na powiatowej drodze. Policjanci z długą bronią i zatrzymanie przestępcy
WARSZAWA
Tel Awiw, Izrael
Twierdzą, że zwrócone ciało "nie pasuje"
Nowotwory głowy i szyi
"Okulary dla głosu"? Dzięki nim wiele osób znów może mówić
Zdrowie
imageTitle
Polski piłkarz na liście 60 największych talentów na świecie
EUROSPORT
Policja na miejscu zbrodni w Barcicach. W jednym z domów znaleziono ciała trzech osób
Sołtys Barcic: powiem to otwarcie, system nie zadziałał
Kraków
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
BIZNES
Wypadek w Szymbarku
Wjechał w grupę ludzi, zginęła 19-latka. Wyrok
Trójmiasto
Dwóch nastolatków jest podejrzanych o rozbój (zdjęcie ilustracyjne)
Do kobiety podeszła grupka mężczyzn. Jeden groził jej młotkiem
WARSZAWA
Szczepienia wyeliminowały wiele groźnych chorób (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa chorych na krztusiec. W tym mieście będą bezpłatne szczepienia
Kraków
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
METEO
kobieta z telefonem
E-rejestracja "ratuje" terminy wizyt. Kiedy wejdzie w życie w całej Polsce?
Zdrowie
imageTitle
Pokonał brata i nie wytrzymał. "Chodzi o coś więcej niż tenis"
EUROSPORT
Zlikwidowano laboratorium mefedronu
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali osiem osób
Kraków
Znaleziony w tunelu metra pies
Pies, który zatrzymał metro, czeka w schronisku na właściciela
WARSZAWA
Związki partnerskie
Zapowiedź w sprawie związków partnerskich. "Przemyślany projekt"
Polska
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
BIZNES
Dwóch zatrzymanych w sprawie wyłudzenia od seniora ponad 1,2 mln zł
Zaufał "brokerom", stracił ponad milion złotych
Olsztyn
Jarosław Kaczyński
Kaczyński o przyszłości Mejzy
Polska
Karol Nawrocki
"To nie są kurtuazyjne rozmowy". Kulisy spotkań Nawrockiego
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica