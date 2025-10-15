Kaczyński jednym słowem, Nawrocki o swoich obietnicach. Ocenili dwa lata koalicji

Kaczyński jednym słowem ocenił rząd koalicji 15 października Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło, po dwóch kadencjach, władzę, a koalicję rządową utworzyły KO, Lewica, Polska 2050 i PSL.

W TVN24.PL ROZLICZAMY GWARANCJE I OBIETNICE:

Kaczyński ocenia dwa lata rządu

Z tej okazji w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany, jak ocenia rząd koalicji 15 października. - Fatalnie - odpowiedział jednym słowem.

Dopytywany o rozwinięcie myśli, stwierdził, że "to słowo wyraża jego ocenę w sposób precyzyjny".

Na pytanie o spadające wyniki sondażowe koalicji, Kaczyński powiedział, że byłby "zadowolony, gdyby miała jeszcze mniej" poparcia. - Ciągle znaczna część społeczeństwa żyje pod wpływem propagandy całkowicie kłamliwej, która doprowadziła ich do sukcesu wyborczego - ocenił.

- Ponieważ mamy system demokratyczny, Bogu dzięki, chociaż w tej chwili jest właśnie likwidowany, mam głęboką nadzieję, że to się nie uda - to rządzą - mówił Kaczyński.

Nawrocki o braku zaufania społeczengo

Prezydent Karol Nawrocki opublikował na platformie X wpis, w którym nawiązał do obietnic koalicji rządzącej złożonych Polakom w trakcie kampanii wyborczej dwa lata temu. "Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic" - stwierdził.

"Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to fundament demokratycznego państwa" - oświadczył.

Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic. Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo wiele.



Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 15, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: Łatka na rządzie, poszukiwania sztandaru i jaki dług ma do spłacenia Karol Nawrocki Zobacz cały materiał