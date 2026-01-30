Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Duda opowiedział na krytykę Tuska. Bronił przy tym słów Trumpa

Andrzej Duda
Andrzej Duda: jest Nawrocki, Dudy ni ma - sorry, taki mamy klimat
Źródło: Radio ZET
Donald Tusk zwrócił uwagę Karolowi Nawrockiemu i Andrzejowi Dudzie, że nie powinni lobbować na rzecz innych państw, tylko działać w interesie Polski. Były prezydent odpowiedział, że umacnianie relacji polsko-amerykańskich stanowi fundament bezpieczeństwa naszego kraju. Bronił także słów Donalda Trumpa, umniejszających rolę żołnierzy państw NATO w Afganistanie.

Szef rządu zwrócił się we wpisie na platformie X do prezydenta Karola Nawrockiego i byłego prezydenta Andrzeja Dudy. "Panowie prezydenci, waszą rolą nie jest lobbowanie na rzecz interesów innych państw, nawet najbliższych sojuszników, tylko stanie na straży godności Narodu i interesów Państwa Polskiego" - napisał Donald Tusk.

Były prezydent odpowiedział premierowi

Nieco ponad godzinę później w serwisie X Andrzej Duda odpowiedział Tuskowi.

"Budowanie i umacnianie relacji PL-USA Budowanie i umacnianie relacji PL-USA to fundament bezpieczeństwa Polski w trudnych czasach rosyjskiego zagrożenia. Zwłaszcza po tym, gdy Donald Tusk naraził na szkodę polskie interesy, publicznie nazywając Donalda Trumpa rosyjskim agentem. Na czyje polecenie Pan to robił, Panie Tusk? Berlina, czy Moskwy? Bo wszyscy swego czasu widzieli, jak w obu tych miejscach się Pan łasił" - napisał Duda.

Podczas spotkania z wyborcami w Bytomiu w marcu 2023 roku - a więc kiedy Trump nie był prezydentem USA, a on nie był premierem - Tusk został zapytany, czy podtrzymuje swoją opinię sprzed lat, że Trump jest zależny od Moskwy.

Odparł wtedy, że "Trump i jego zależność od rosyjskich służb dzisiaj już nie podlega dyskusji". - To nie jest moje przypuszczenie, to jest efekt dochodzenia amerykańskich służb. Nie wykluczają amerykańskie służby, że Trump został wręcz zwerbowany przez rosyjskich służby 30 lat temu - dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: "Prawda, panie prezydencie?". Tusk pisze o "szkodzeniu Ojczyźnie"

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Magdalena Biejat i Włodzimierz Czarzasty
"Do Sejmu wpłynęła korespondencja" w sprawie Trumpa
Radosław Sikorski
Minerały krytyczne. Sikorski leci na negocjacje
BIZNES
Elon Musk
Co Musk napisał Sikorskiemu? Tydzień w skrócie
Maciej Wacławik

Duda za członkostwem Polski w Radzie Pokoju

W czwartek w radiu RMF FM były prezydent powiedział, że jeśli Polska miałaby mieć stałe miejsce w - zainicjowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa - Radzie Pokoju i jeśli Rada faktycznie będzie pracowała, to warto w niej uczestniczyć. Jak dodał, oznaczałoby to dla Polski uczestnictwo w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących konstrukcji światowego pokoju i wielkiej światowej polityki.

Na uwagę, że do Rady został zaproszony także Władimir Putin, Duda odpowiedział, że "były czasy, kiedy nas brakło przy takim stole, na przykład w Jałcie i bardzo z tego powodu potem cierpieliśmy". - A zbrodniarza trzeba wsadzić do więzienia - dodał.

Rada Pokoju została zainaugurowana w styczniu przez Donalda Trumpa w Davos. Wśród zaproszonych do Rady przywódców znalazł się Karol Nawrocki, który wziął udział w ceremonii podpisania aktu powołującego Radę, ale nie złożył pod nim podpisu.

Nawrocki mówił w ubiegłym tygodniu, że jest to prestiż, że Polska jest zapraszana do gremiów, które mają rozstrzygać między innymi kwestie Bliskiego Wschodu. Zaznaczył przy tym, że nie złożył podpisu pod aktem założycielskim Rady "w związku z kwestiami konstytucyjnymi".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Andrzej Duda
Duda dołączył do amerykańskiej organizacji
Thomas Rose złożył wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa
Ambasador USA oddał cześć Polakom poległym na misjach
Sekretarz stanu USA Marco Rubio stanął przed senacką komisją
"Polscy żołnierze ginęli w Afganistanie". Spór w Senacie USA o słowa Trumpa
Świat

Duda: prezydent Trump nikogo nie obraził

Andrzej Duda w wywiadzie w RMF FM był też pytany o kontrowersyjną wypowiedź Trumpa o żołnierzach NATO w Afganistanie. Trump stwierdził w jednym z wywiadów, że Ameryka nigdy nie potrzebowała pomocy NATO, a wojska Sojuszu podczas misji w Afganistanie trzymały się "trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu".

- Nie widzę w tej wypowiedzi niczego, co uzasadniałoby słowo "przepraszam", bo prezydent Trump nikogo nie obraził - ocenił Duda. Nazwał wypowiedź amerykańskiego prezydenta "niefortunną i niezręczną". - Dobrze, że polskie władze zwróciły na to uwagę - przyznał. Dodał, że ci, którzy robią największą awanturę wokół wypowiedzi Trumpa, "do niedawna poniewierali polski mundur".

Były prezydent mówił też o swojej współpracy z amerykańskim think tankiem Heritage Foundation, który ma bliskie związki z Białym Domem. - Uważam siebie za przyjaciela i współpracownika Donalda Trumpa - powiedział w RMF FM Duda.

Heritage Foundation czuwała nad opracowaniem strategii programowej dla drugiego rządu Trumpa, tzw. Project2025.

OGLĄDAJ: "Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd"
Karol Nawrocki

"Jeden z polityków PiS-u powiedział mi, że było mu wstyd"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskDonald TrumpKarol NawrockiAndrzej DudaDyplomacjaPolityka zagraniczna USAUSAbezpieczeństwoMedia społecznościoweNATO
Czytaj także:
Pilne
Nie żyje aktorka Catherine O'Hara
Świat
imageTitle
Niemcy odparli atak i mają finał mistrzostw Europy
EUROSPORT
Szymon Hołownia i politycy Polski 2050 w Sejmie (15.10.2025 r.)
Trzy wolty Hołowni. I jeszcze więcej pytań
Sebastian Zakrzewski, Patryk Michalski
Centrum Medyczne Esculap w Bielsku-Białej
Kobieta zmarła po porodzie. Rzecznik Praw Pacjenta potwierdził liczne nieprawidłowości
Katowice
Mroźna noc
Nocą nawet -19 stopni. A jak zimno będzie w sobotę?
METEO
Auto zima
Zimowy niezbędnik kierowcy. Jak ochronić auto przed mrozem i awarią
BIZNES
Policjanci zatrzymali mężczyznę
Pracownica stacji próbowała zapobiec kradzieży. Została potrącona
WARSZAWA
telefon rece smartphone
Plaga w internecie. Eksperci biją na alarm
Łukasz Figielski
imageTitle
Wiatr rozdawał karty w Willingen. Słoweńcom nie przeszkodził
EUROSPORT
Lisa Murkowski
Wygrała wybory niezwykłym sposobem. Kim jest Lisa Murkowski, która chwali Polskę
Sebastian Zakrzewski
Donald Trump
Nobel dla Trumpa? Sikorski stawia warunek
Polska
Pies zaatakował 11-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies zaatakował 11-latkę wracającą ze szkoły. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
Horseshoe Falls near the well known Russell Falls in Tasmania's Mount Field National Park
"Spokojna przystań" w lesie nie istniała. AI zmyliło turystów
BIZNES
Koleje Śląskie
Atak zimy. Dworce pozostaną otwarte w nocy
Polska
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. POLSA wydała komunikat
METEO
shutterstock_2431413597
Wniosek o podniesienie opłat na autostradzie. Jest stanowisko GDDKiA
BIZNES
35 min
pc
"Trzeba było śmierci Amerykanina, żeby Trump się przestraszył"
Rozmowy na szczycie
imageTitle
Portugalia świętuje historyczny sukces. Rozstrzygnął rzut w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
Członkowie rodziny Ming w sądzie
Stracono 11 członków mafijnej rodziny. To nie koniec egzekucji
Świat
Mróz, noc, sople lodu
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Możliwe pomarańczowe alarmy
METEO
W aucie leżały puszki po piwie
"Auto stało od dłuższego czasu z włączonym silnikiem. Kierowca nie ruszał się"
WARSZAWA
shutterstock_2591278817
Lekarz radzi, jak prawidłowo rozgrzać się "od środka"
Piotr Wójcik
imageTitle
Dla Polaków trening, dla innych konkurs w Willingen
EUROSPORT
imageTitle
Polski talent rusza na podbój Włoch. Kwota robi wrażenie
EUROSPORT
Luigi Mangione został ekstradowany z Pensylwanii do Nowego Jorku
Przełom w sprawie głośnego zabójstwa. Sędzia oddalił kluczowe zarzuty
Świat
Fejk z policjantem, który stawia czoła ICE
Krzyczą, biją, zrywają maski. Amerykanie "konfrontują się z ICE" w sieci
KONKRET24
Mróz, siarczysty mróz, zima
Lodowate masy wtargną do Polski. Gdzie będzie najzimniej
METEO
2market-sklep-owoce-wejscie-bramka-bramki-shutterstock_358961546
Kontrowersje wokół flag. Sklepy alarmują
BIZNES
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Koktajle Mołotowa, broń i groźby. Służby "powstrzymały realne zagrożenie"
Robert Zieliński
Policja (zdj. ilustracyjne)
Komunikat policji o awarii. "Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica