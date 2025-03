Kandydat na prezydenta, który odpowiadać na pytania nie chce - biega albo ucieka na hulajnodze. Rzadko można uzyskać od niego jakieś informacje, a jeśli uda się już zadać pytanie, odpowiedź jest mało merytoryczna. A jest o co pytać. Sławomir Mentzen sondażowo zyskuje, poglądowo szokuje, a konfrontacji i tak nie uniknie. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Mentzen unika pytań dziennikarzy

Jest za to czas na to, co dla polityka Konfederacji wygodne. - Doprowadzę do tego, że nie będzie podatków od emerytur - zapowiada Sławomir Mentzen, ale o efektach drastycznych podatkowych cięć mowy już nie ma.