Polska Poczobut wystąpi w Parlamencie Europejskim. Jest data Oprac. Kuba Koprzywa |

Poczobut odebrał Order Orła Białego Źródło wideo: TVN242 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając w poniedziałek sesję plenarną Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, wspomniała o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta i zapowiedziała, że wystąpi on na sesji plenarnej europarlamentu w czerwcu.

Czerwcowa sesja zaplanowana została w dniach 15-18 czerwca. Według źródeł UE, Poczobut ma być w Strasburgu w środę, 17 czerwca.

Metsola złożyła gratulacje rodzinie Poczobuta, służbom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzenie do jego uwolnienia z białoruskiego więzienia. - Chociaż świętujemy tę chwilę, przypomina nam ona również o wielu więźniach politycznych na całym świecie, którzy nadal są niesprawiedliwie przetrzymywani w więzieniach - podkreśliła, dodając, że PE "będzie nadal zabierał głos w ich imieniu oraz w imieniu wszystkich tych, którzy w obliczu ucisku stają w obronie wolności".

Poczobut uwolniony

Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad pięciu latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał w więzieniu od marca 2021 r., kiedy to został zatrzymany przez reżim w Mińsku między innymi za krytyczne wypowiedzi na temat Aleksandra Łukaszenki. 8 lutego 2023 r. Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku na północy Białorusi.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia go i oczyszczenia z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. Próby uwolnienia Poczobuta podejmowane były wielokrotnie.

OGLĄDAJ: "Kto tam nie był, nie ma pojęcia". Przeżył piekło Zobacz cały materiał