Polska

Poczobut wystąpi w Parlamencie Europejskim. Jest data

Andrzej Poczobut
Poczobut odebrał Order Orła Białego
Andrzej Poczobut wystąpi na sesji plenarnej europarlamentu - zapowiedziała szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. Jak wyjaśniła, uwolniony pod koniec kwietnia dziennikarz pojawi się w Strasburgu w czerwcu.

Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając w poniedziałek sesję plenarną Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, wspomniała o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta i zapowiedziała, że wystąpi on na sesji plenarnej europarlamentu w czerwcu.

Czerwcowa sesja zaplanowana została w dniach 15-18 czerwca. Według źródeł UE, Poczobut ma być w Strasburgu w środę, 17 czerwca.

Metsola złożyła gratulacje rodzinie Poczobuta, służbom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w doprowadzenie do jego uwolnienia z białoruskiego więzienia. - Chociaż świętujemy tę chwilę, przypomina nam ona również o wielu więźniach politycznych na całym świecie, którzy nadal są niesprawiedliwie przetrzymywani w więzieniach - podkreśliła, dodając, że PE "będzie nadal zabierał głos w ich imieniu oraz w imieniu wszystkich tych, którzy w obliczu ucisku stają w obronie wolności".

Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad pięciu latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi przebywał w więzieniu od marca 2021 r., kiedy to został zatrzymany przez reżim w Mińsku między innymi za krytyczne wypowiedzi na temat Aleksandra Łukaszenki. 8 lutego 2023 r. Poczobuta skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za "wzniecanie nienawiści" oraz "wezwania do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa". Białoruski Sąd Najwyższy odrzucił apelację. Dziennikarz przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku na północy Białorusi.

Poczobut "chce podjąć to ryzyko"

Jacek Tacik

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się uwolnienia go i oczyszczenia z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. Próby uwolnienia Poczobuta podejmowane były wielokrotnie.

Andrzej Poczobut

"Kto tam nie był, nie ma pojęcia". Przeżył piekło

Kuba Koprzywa
