Zderzenie karetki i samochodu osobowego, cztery osoby w szpitalu
Do zdarzenia doszło na ulicy Lipskiej w Zamościu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący karetką i osobówką poruszali się ulicą Lipską w kierunku miejscowości Żdanów.
"Lewym pasem ruchu z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi poruszał się kierujący karetką pogotowia, który wyprzedzał kilka pojazdów. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Miłosza doszło do zderzenia ambulansu z kierującą osobowym renault, która w tym czasie rozpoczęła manewr skrętu w lewo" - zrelacjonowała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
Po zderzeniu pojazdów kierujący karetką przejechał przez pobocze, chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji.
Cztery osoby w szpitalu
Do szpitala zostały przewiezione cztery osoby. Kierująca renault w wieku 51 lat, 59-letni kierowca karetki oraz dwie osoby z personelu medycznego karetki w wieku 62 i 37 lat. Po badaniach okazało się, że obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji doznała kierująca renault - podała policjantka.
Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowcy byli trzeźwi.
Policjanci zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny miejsca i pojazdów, przesłuchali też świadków.
- Wyjaśniamy dokładne okoliczności zdarzenia i apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze oraz zwracanie uwagi na poruszające się po naszych drogach pojazdy uprzywilejowane służb ratunkowych - zaapelowała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło.