Zamość

Zderzenie karetki i samochodu osobowego, cztery osoby w szpitalu

Po zderzeniu pojazdów kierujący karetką przejechał przez pobocze, chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji
Zderzenie karetki z samochodem osobowym
Źródło wideo: KMP Zamość
Źródło zdj. gł.: KMP Zamość
Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w Zamościu na Lubelszczyźnie. Karetka zderzyła się z osobówką.

Do zdarzenia doszło na ulicy Lipskiej w Zamościu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący karetką i osobówką poruszali się ulicą Lipską w kierunku miejscowości Żdanów.

"Lewym pasem ruchu z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi poruszał się kierujący karetką pogotowia, który wyprzedzał kilka pojazdów. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Miłosza doszło do zderzenia ambulansu z kierującą osobowym renault, która w tym czasie rozpoczęła manewr skrętu w lewo" - zrelacjonowała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.

Po zderzeniu pojazdów kierujący karetką przejechał przez pobocze, chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji
Po zderzeniu pojazdów kierujący karetką przejechał przez pobocze, chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji
Źródło zdjęcia: KMP Zamość

Po zderzeniu pojazdów kierujący karetką przejechał przez pobocze, chodnik i uderzył w ogrodzenie posesji.

Cztery osoby w szpitalu

Do szpitala zostały przewiezione cztery osoby. Kierująca renault w wieku 51 lat, 59-letni kierowca karetki oraz dwie osoby z personelu medycznego karetki w wieku 62 i 37 lat. Po badaniach okazało się, że obrażeń wymagających dalszej hospitalizacji doznała kierująca renault - podała policjantka.

Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowcy byli trzeźwi.

W wyniku wypadku do szpitala trafiły cztery osoby
W wyniku wypadku do szpitala trafiły cztery osoby
Źródło zdjęcia: KMP Zamość

Policjanci zabezpieczyli ślady, wykonali oględziny miejsca i pojazdów, przesłuchali też świadków.

- Wyjaśniamy dokładne okoliczności zdarzenia i apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze oraz zwracanie uwagi na poruszające się po naszych drogach pojazdy uprzywilejowane służb ratunkowych - zaapelowała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło. 

Tagi:
PolicjaLubelskieWypadkikaretka pogotowia
