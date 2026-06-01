Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Nauczyciel skazany za przestępstwo seksualne wobec uczennicy

Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
"Łowcy głów" wytropili mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa seksualne
Źródło wideo: Policja Śląska
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Nauczyciel z jednej ze szkół w Zamościu został prawomocnie skazany na 2 lata i 8 miesięcy więzienia za przestępstwo seksualne wobec nieletniej uczennicy. Sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą.

Sprawa dotyczy nauczyciela jednej ze szkół w Zamościu, któremu zarzucono popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Śledztwo wszczęto po informacji od rodziców.

Prokurator w czasie postępowania przesłuchał świadków, zabezpieczył zapisy z monitoringu oraz nośniki elektroniczne, które poddano badaniom. "W szczególności w oparciu o wyniki badań zabezpieczonych nośników ujawniono treść korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z pokrzywdzoną, a także ślady kasowania korespondencji przez oskarżonego" - przekazał Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Sąd ponadto przesłuchał małoletnią pokrzywdzoną z udziałem biegłego psychologa.

Nie przyznał się

Podejrzany początkowo nie przyznał się winy i odmówił składania wyjaśnień. "Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził żal i krytyczny stosunek do swojego zachowania jak też wolę zadośćuczynienia za swoje zachowanie" - podał prokurator.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Zamościu we wrześniu 2025 roku. Postępowanie zostało jednak przekazane do prowadzenia do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, który 21 stycznia wydał nieprawomocny wyrok.

Sąd pierwszej instancji uznał oskarżonego za winnego popełnienia obu zarzucanych mu czynów i przy modyfikacji kwalifikacji prawnej jednego z nich wymierzył karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł także wobec mężczyzny zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i zakaz kontaktowania się z nią przez 8 lat. Ponadto orzekł dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi.

Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze

Katowice

Sąd utrzymał wyrok

Prokurator Kawalec podał w poniedziałek, że po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego Sąd Okręgowy w Zamościu utrzymał wcześniejszy wyrok w mocy, ale zmodyfikował go. Przypisywane oskarżonemu dwa czyny sąd zakwalifikował jako jeden, obejmujący wszystkie uprzednio zarzucane zachowania.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
pc
Dalej pójdę sama
Archiwum zbrodni
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
28 min
pc
"Tego miało tu nie być!" Tajemnica domu Kopernika
Sekcja Archeo
Udostępnij:
Tagi:
ZamośćdzieckoSzkoła
Czytaj także:
Donald Trump
Dwie rozmowy Trumpa i wstrzymanie walk
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
Cezary Tomczyk
Wiceszef MON: to porażający materiał
Polska
Braki paliwa w Sewastopolu na Krymie
Półwysep bez paliwa. Wprowadzają talony
BIZNES
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Plaża w Koksijde - zdjęcie przykładowe
Dziesiątki martwych rekinów na europejskiej plaży. Co się z nimi stało?
METEO
Porzucił wózek i złapał stopa
Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
Lublin
Toporek z poroża jeleniowatych znalazł w rzece mieszkaniec
Wyjątkowe znalezisko w Wiśle. Wiadomo, co to jest
WARSZAWA
Czapka należała do więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego
Niezwykłe znalezisko w szkole. Próbują rozwikłać tajemnicę
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce. "Szansa na nowe tchnienie"
Kraków
Policjanci odnaleźli skradzione auto
Zostawiła kluczyki, auto warte 400 tysięcy odjechało na jej oczach
Wyszków
Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji podsumowującej pierwszy etap programu SAFE
Szef MON: zbrodnią i zdradą byłoby niewykorzystanie tego
Ireneusz Nowak
Zmiana ważnego dowódcy. Jest decyzja prezydenta
Polska
shutterstock_2453355995
Zamieszanie z apteczkami w samochodzie. Czy kierowcom przybył nowy obowiązek
Paulina Karpińska
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
Świat
Karol Nawrocki
Polacy wystawili ocenę Nawrockiemu
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Adwokat aresztowany. "Sprawa jest szokująca"
Polska
Dua Lipa i Callum Turner
Huczne wesele gwiazdy. Media o umowach o poufności zawieranych z mieszkańcami
Kultura i styl
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Członkowie Zespołu Ewakuacji Medycznej wchodzą na pokład samolotu
Samolot specjalny wyruszył po Klaudię
Zdrowie
Modernizacja linii otwockiej
Kolejarze najpierw pozbyli się zieleni, teraz obiecują nowe drzewa
OTWOCK
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
pap_20250814_1DY (1)
Będzie refleksja u prezydenta? "To były po prostu udawane dąsy"
Kamila Grenczyn
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz Wodniak ponownie wpisany do rejestru pedofili. "Poczułem ulgę"
Katowice
58-letni lekarz oskarżony
Były poseł i lekarz oskarżony o korupcję. Chce poddać się karze
Katowice
Sprzątanie po przejściu trąby powietrznej w Balcarzowicach
Trąba powietrzna na Opolszczyźnie. Taką pomoc otrzymają poszkodowani
METEO
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
Świat
Dostarczała kwiaty na Dzień Matki (zdjęcie ilustracyjne)
Niosła kwiaty na Dzień Matki. Dostała cios w plecy, upadła
Białystok
Grenlandia
Trzy żądania USA wobec Grenlandii i "każde problematyczne"
Sebastian Zakrzewski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica