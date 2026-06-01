Lublin Nauczyciel skazany za przestępstwo seksualne wobec uczennicy

"Łowcy głów" wytropili mężczyznę poszukiwanego za przestępstwa seksualne

Sprawa dotyczy nauczyciela jednej ze szkół w Zamościu, któremu zarzucono popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Śledztwo wszczęto po informacji od rodziców.

Prokurator w czasie postępowania przesłuchał świadków, zabezpieczył zapisy z monitoringu oraz nośniki elektroniczne, które poddano badaniom. "W szczególności w oparciu o wyniki badań zabezpieczonych nośników ujawniono treść korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z pokrzywdzoną, a także ślady kasowania korespondencji przez oskarżonego" - przekazał Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Sąd ponadto przesłuchał małoletnią pokrzywdzoną z udziałem biegłego psychologa.

Nie przyznał się

Podejrzany początkowo nie przyznał się winy i odmówił składania wyjaśnień. "Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził żal i krytyczny stosunek do swojego zachowania jak też wolę zadośćuczynienia za swoje zachowanie" - podał prokurator.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sądu Rejonowego w Zamościu we wrześniu 2025 roku. Postępowanie zostało jednak przekazane do prowadzenia do Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, który 21 stycznia wydał nieprawomocny wyrok.

Sąd pierwszej instancji uznał oskarżonego za winnego popełnienia obu zarzucanych mu czynów i przy modyfikacji kwalifikacji prawnej jednego z nich wymierzył karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł także wobec mężczyzny zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i zakaz kontaktowania się z nią przez 8 lat. Ponadto orzekł dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowywaniem, edukacją, leczeniem małoletnich i opieką nad nimi.

Sąd utrzymał wyrok

Prokurator Kawalec podał w poniedziałek, że po rozpoznaniu apelacji obrońcy oskarżonego Sąd Okręgowy w Zamościu utrzymał wcześniejszy wyrok w mocy, ale zmodyfikował go. Przypisywane oskarżonemu dwa czyny sąd zakwalifikował jako jeden, obejmujący wszystkie uprzednio zarzucane zachowania.

