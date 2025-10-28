Sydney Sweeney miała 16 lat, gdy zalecono jej "poprawienie" twarzy botoksem

Sydney Sweeney Źródło: Reuters

Gwiazda znana z serialu "Euforia", który wiosną będzie miał premierę trzeciego sezonu, w rozmowie z magazynem "Variety" podzieliła się przemyśleniami na temat swoich pierwszych castingów. Pochodząca z Idaho Sydney Sweeney usłyszała komentarze m.in. na temat swoich zmarszczek. Wspomina, że była wówczas w bardzo młodym wieku i dostała rady, które miały jej pomóc w zrobieniu kariery filmowej.

- Mam bardzo silny mięsień marszczący brwi - mówiła w rozmowie z "Variety", wskazując bruzdę na czole. - Ktoś mi powiedział, żebym poprawiła sobie twarz, bo inaczej nie dam rady. Że powinnam wstrzyknąć sobie botoks. Miałam przecież 16 lat! - podkreśla zirytowana.

Sydney Sweeney Źródło: PAP/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Magazyn zapytał o pojawiające się w sieci analizy wyglądu aktorki, zestawienia zdjęć i komentarze hejterów na temat możliwych zabiegów kosmetycznych. Sweeney zaprzecza, by się im poddała. - Nigdy nic sobie nie zrobiłam. Panicznie boję się igieł. Żadnych tatuaży. Niczego. Będę się starzeć z godnością - mówi. Zaznacza, że widziała w internecie swoje zdjęcia, które są ze sobą porównywane. - Mam 12 lat na tym zdjęciu. Oczywiście, że wyglądam inaczej. Teraz mam makijaż i jestem o 15 lat starsza - zauważa.

Kontrowersyjna reklama

W lipcu aktorka, która często obsadzana jest w roli atrakcyjnych nastolatek, trafiła na czołówki portali za sprawą reklamy jeansów. Do sprawy odniósł się wówczas nawet Biały Dom. "Sydney Sweeney has great jeans" (pl. Sydney Sweeney ma świetne dżinsy) - to slogan kampanii American Eagle. Zdaniem krytyków wybór akurat tej młodej gwiazdy na twarz kampanii oraz wykorzystanie gry "jeans" i "genes" (czyli "geny" i "dżinsy", co w języku angielskim wymawia się w ten sam sposób - red.) uznano za problematyczny. Reklama była krytykowana w sieci, przypisywano jej rasistowski wydźwięk.

