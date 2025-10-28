Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Sydney Sweeney miała 16 lat, gdy zalecono jej "poprawienie" twarzy botoksem

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
Źródło: Reuters
Sydney Sweeney, jedna z największych gwiazd młodego pokolenia, w rozmowie z magazynem "Variety" odniosła się do tematu wywierania presji na aktorki w kwestii wyglądu. Wspomina, że już podczas przesłuchań, na które chodziła jako nastolatka, zalecano jej wykonanie zabiegu, bo inaczej nie zaistnieje w Hollywood.

Gwiazda znana z serialu "Euforia", który wiosną będzie miał premierę trzeciego sezonu, w rozmowie z magazynem "Variety" podzieliła się przemyśleniami na temat swoich pierwszych castingów. Pochodząca z Idaho Sydney Sweeney usłyszała komentarze m.in. na temat swoich zmarszczek. Wspomina, że była wówczas w bardzo młodym wieku i dostała rady, które miały jej pomóc w zrobieniu kariery filmowej.

- Mam bardzo silny mięsień marszczący brwi - mówiła w rozmowie z "Variety", wskazując bruzdę na czole. - Ktoś mi powiedział, żebym poprawiła sobie twarz, bo inaczej nie dam rady. Że powinnam wstrzyknąć sobie botoks. Miałam przecież 16 lat! - podkreśla zirytowana.

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
Źródło: PAP/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Magazyn zapytał o pojawiające się w sieci analizy wyglądu aktorki, zestawienia zdjęć i komentarze hejterów na temat możliwych zabiegów kosmetycznych. Sweeney zaprzecza, by się im poddała. - Nigdy nic sobie nie zrobiłam. Panicznie boję się igieł. Żadnych tatuaży. Niczego. Będę się starzeć z godnością - mówi. Zaznacza, że widziała w internecie swoje zdjęcia, które są ze sobą porównywane. - Mam 12 lat na tym zdjęciu. Oczywiście, że wyglądam inaczej. Teraz mam makijaż i jestem o 15 lat starsza - zauważa.

Toksyczne zastrzyki odmładzające? Ekspert ostrzega 
Dowiedz się więcej:

Toksyczne zastrzyki odmładzające? Ekspert ostrzega 

Zdrowie

Kontrowersyjna reklama

W lipcu aktorka, która często obsadzana jest w roli atrakcyjnych nastolatek, trafiła na czołówki portali za sprawą reklamy jeansów. Do sprawy odniósł się wówczas nawet Biały Dom. "Sydney Sweeney has great jeans" (pl. Sydney Sweeney ma świetne dżinsy) - to slogan kampanii American Eagle. Zdaniem krytyków wybór akurat tej młodej gwiazdy na twarz kampanii oraz wykorzystanie gry "jeans" i "genes" (czyli "geny" i "dżinsy", co w języku angielskim wymawia się w ten sam sposób - red.) uznano za problematyczny. Reklama była krytykowana w sieci, przypisywano jej rasistowski wydźwięk.

OGLĄDAJ: "Piersi, nosek i największe pośladki, jakie były". Dlaczego poprawiają urodę?
pc

"Piersi, nosek i największe pośladki, jakie były". Dlaczego poprawiają urodę?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: People, Variety

Źródło zdjęcia głównego: Credit: Doug Peters/EMPICS/PAP/PA

Udostępnij:
TAGI:
HollywoodKinoFilm
Czytaj także:
Nietrzeźwy rowerzysta i jego znajoma zatrzymani przez policję (zdj. ilustracyjne)
Policja zatrzymała pijanego rowerzystę. Miał blisko cztery promile alkoholu
WARSZAWA
Nowy budynek bosmanatu w Porcie Czerniakowskim - wizualizacja
Szklana wizytówka Portu Czerniakowskiego. Miasto szuka wykonawcy
WARSZAWA
imageTitle
Grad bramek w Pittsburghu i Ottawie. Wyjątkowe osiągnięcie Crosby'ego
EUROSPORT
Bankomat
Nielegalne wypłaty na "analogowe" sposoby. Ekspert o tym, co trzeba powiedzieć klientom
BIZNES
Ulewne opady deszczu i zalane drogi w Ustce
Ulewy w Polsce. Straż wypompowywała wodę z ulic
METEO
Kobieta trafiła do szpitala i nie wiedziała, kim jest (zdjęcie ilustracyjne)
Co z wynagrodzeniami medyków? Padła propozycja maksymalnej stawki
Zdrowie
Zbigniew Ziobro
"Założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą". Jest wniosek wobec Ziobry 
Polska
Stacja Łukoil w Moskwie
Rosyjski gigant reaguje na sankcje. "Najbardziej znacząca decyzja"
BIZNES
Zakład karny
Dyrektorka podstawówki z zarzutami i w areszcie. W tle gang narkotykowy
Rzeszów
imageTitle
W Barcelonie mają dość. Yamal pod lupą
EUROSPORT
Pracownik kieleckiego lokalu został zatrzymany
Stracili telefony w barze, to był dopiero początek ich problemów
Kielce
Zabrali auto na lawecie
Taksówkarz bez prawa jazdy i z łysymi oponami. Wpadł, bo przekroczył prędkość
Lublin
Utrudnienia w alei Prymasa Tysiąclecia po zderzeniu
Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
WARSZAWA
Mefedron, narkotyki
Dwóch 15-latków z mefedronem. "Zwrócili uwagę nerwowym zachowaniem"
WARSZAWA
karambol dron
W katastrofie na S7 zginęło pięć osób. Kierowca nie przyznaje się do winy
Trójmiasto
Partia Carlesa Puigdemonta wycofała poparcie dla rządu Pedro Sancheza
Separatyści wycofują poparcie dla mniejszościowego rządu Hiszpanii
Świat
Obraz z kamery na żywo na Jamajce
Huragan zmierza na Jamajkę - kamera na żywo
METEO
imageTitle
Kibic spadł w trakcie meczu. Jest w stanie krytycznym
EUROSPORT
Joe Biden
Biden: Przyjaciele, nie mogę owijać w bawełnę. To są ciemne dni 
Świat
Nocny pożar kotłowni
Nocny pożar kotłowni, wyniesiono butle z gazem
Wrocław
Policjanci zatrzymali sto osób
W dwa dni zatrzymali 100 osób. Jedna z nich ukrywała się od 13 lat
Łódź
Marsz Niepodległości
Trzaskowski o Marszu Niepodległości: "każdy ma prawo demonstrować"
WARSZAWA
shutterstock_2520822051
"Jazda na nich to ruletka". Apel do kierowców
BIZNES
wypadek w sali zabaw w Lublinie
11-latka złamała kręgosłup w sali zabaw. Radna chce kontroli
Lublin
Akcja policji na Mokotowie
Po awanturze wyrzucał przez okno meble, wyprowadziła go policja. Jest w szpitalu
WARSZAWA
Sean "Diddy" Combs
Podano datę wyjścia "Diddy'ego" z więzienia
Świat
Berkowicz: to "doprowadzi do zerwania Sejmu"
"Nie wszystko się nabiło". Czego nie skasował poseł?
Kraków
Zniszczony dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Państwo wybuduje nowy dom rodzinie z Wyryk? "Tak będzie"
Lublin
Aleksandra i Michał Żebrowscy na Jamajce - relacje instagramowe
Michał Żebrowski z rodziną na Jamajce: dostaliśmy zapasy jedzenia
Świat
Donald Trump
Trump poddał się badaniu MRI. Co powiedzieli lekarze
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica